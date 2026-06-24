Hải quan cửa khẩu Lóng Sập bắt giữ đối tượng vận chuyển ma túy qua biên giới

Ngày 24/6, Chi cục Hải quan khu vực X cho biết, hồi 17 giờ 20 phút ngày 20/6/2026, tại Trạm Kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Lóng Sập (Sơn La), lực lượng Hải quan cửa khẩu quốc tế Lóng Sập đã đồng chủ trì cùng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lóng Sập, phối hợp với Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) phát hiện, bắt giữ đối tượng Ngô Văn Thắng (sinh năm 1965, trú tại thôn Chi Đông 8, xã Quang Minh, thành phố Hà Nội) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng và tang vật phạm pháp (người ở giữa hình). Ảnh: CTV

Cụ thể, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với hành khách xuất nhập cảnh qua cửa khẩu, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lóng Sập phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra theo quy định.

Kết quả kiểm tra phát hiện đối tượng cất giấu trái phép ma túy trên người và trong hành lý. Tang vật thu giữ gồm 154,72 gram heroin, 37,17 gram ma túy tổng hợp dạng đá, 1 điện thoại di động, 10,56 triệu đồng tiền mặt cùng một số vật chứng liên quan.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, các lực lượng chức năng đã lập biên bản phạm tội quả tang, niêm phong toàn bộ tang vật, hoàn thiện hồ sơ và bàn giao đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.