Hải quan liên tiếp bắt giữ 12.200 viên ma túy tại khu vực biên giới

Triển khai Kế hoạch số 16666/KH-CHQ của Cục Hải quan về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, đồng thời hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 với chủ đề “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy”, lực lượng Hải quan đã tăng cường kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, tập trung đấu tranh với hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới.

Đối tượng và tang vật phạm pháp. Ảnh: HQ

Kết quả, vào hồi 14 giờ 50 phút ngày 3/6/2026, tại khu vực bản Ca Hâu, xã Sam Mứn, tỉnh Điện Biên, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Tây Trang, Chi cục Hải quan khu vực VII chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên và các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát.

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Và A Pó (sinh năm 1994, trú tại xã Sam Mứn, tỉnh Điện Biên) có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng cất giấu trên người 200 viên ma túy tổng hợp. Bước đầu, đối tượng khai nhận mua số ma túy trên để sử dụng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Chỉ ít giờ sau, vào lúc 19 giờ 50 phút cùng ngày, tại địa bàn xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị, Đội Kiểm soát hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực IX phối hợp với Phòng PC04, Công an tỉnh Quảng Trị và Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phát hiện, truy bắt thành công hai đối tượng quốc tịch Lào.

Tang vật thu giữ gồm 12.000 viên hồng phiến được cất giấu tinh vi trong hai gói ni lông. Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận vận chuyển số ma túy này từ Lào vào Việt Nam để giao cho khách hàng theo thỏa thuận. Toàn bộ hồ sơ, tang vật và đối tượng đã được bàn giao cho cơ quan Công an tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Theo Cục Hải quan, việc liên tiếp phát hiện, bắt giữ các vụ việc ma túy trên cho thấy hiệu quả của công tác phối hợp giữa Hải quan, Công an và Bộ đội Biên phòng trong kiểm soát địa bàn biên giới, ngăn chặn ma túy thẩm lậu vào nội địa.