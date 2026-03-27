Thuế - Hải quan

Hải quan liên tiếp triệt phá các đường dây ma túy lớn

Song Linh

[email protected]
14:42 | 27/03/2026
(TBTCO) - Lực lượng hải quan liên tiếp triệt phá các đường dây vận chuyển ma túy quy mô lớn trên các tuyến biên giới, thu giữ hàng chục nghìn viên ma túy tổng hợp cùng nhiều kg ma túy đá, cho thấy hiệu quả rõ nét trong cao điểm đấu tranh chống tội phạm ma túy.
Ngày 27/3/2026, Cục Hải quan cho biết, triển khai cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026 theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính, lực lượng hải quan đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu, đặc biệt tại các tuyến biên giới trọng điểm. Qua đó, nhiều vụ vận chuyển trái phép chất ma túy đã bị phát hiện, triệt phá kịp thời.

Tang vật và đối tượng phạm pháp. Ảnh: CTVAH

Điển hình, ngày 24/3/2026, tại Điện Biên, Chi cục Hải quan khu vực VII phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng và Công an phát hiện, bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển trái phép 60 nghìn viên ma túy tổng hợp tại khu vực bản Trại Bò, xã Na Son. Đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên để lấy tiền công. Vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ các đối tượng liên quan.

Trước đó, tại Quảng Trị, Chi cục Hải quan khu vực IX đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công chuyên án MT268, bóc gỡ đường dây vận chuyển ma túy từ khu vực biên giới về nội địa. Qua công tác trinh sát từ cuối tháng 2/2026, lực lượng Hải quan phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu nghi vấn, thường xuyên di chuyển từ khu vực Gio Linh, Cửa Tùng lên tuyến Khe Sanh, Lao Bảo để nhận ma túy với số lượng lớn.

Sau khi xác lập chuyên án và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tối 23/3/2026, tại xã Tân Lập, lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ khoảng 7 kg tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá được cất giấu trên ô tô cá nhân. Theo đánh giá của Ban chuyên án, các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, thường xuyên thay đổi lộ trình nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Toàn bộ tang vật và đối tượng đã được bàn giao cho cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng.

Theo đánh giá của cơ quan hải quan, hoạt động vận chuyển ma túy qua biên giới vẫn diễn biến phức tạp, với thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động. Tuy nhiên, với việc triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường phối hợp liên ngành, lực lượng Hải quan đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều đường dây lớn ngay từ khu vực cửa khẩu, tuyến biên giới.

Kết quả đạt được không chỉ thể hiện hiệu quả của đợt cao điểm mà còn tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng hải quan trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững an ninh, an toàn xã hội./.

Song Linh
Từ khóa:
Hải quan liên tiếp đường dây ma túy vận chuyển ma túy

Dành cho bạn

Đọc thêm

(TBTCO) - Dự thảo Nghị định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử đang được hoàn thiện theo hướng giảm mạnh thủ tục hành chính, lấy người nộp thuế làm trung tâm. Tại hội thảo ngày 27/3, nhiều ý kiến doanh nghiệp đề xuất tháo gỡ "nút thắt" cho hộ kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, góp phần đưa chính sách đi vào thực tiễn.
Chỉ một ngày sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 482/QĐ-TTg, ngày 27/3/2026, Cục Hải quan đã khẩn trương phát hành công văn hỏa tốc yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực triển khai ngay, bảo đảm chính sách thuế đối với xăng dầu và nhiên liệu bay được thực thi kịp thời, thống nhất.
(TBTCO) - TS. Phạm Nữ Mai Anh - Khoa Thuế và Hải quan (Học viện Tài chính) cho rằng, cơ quan thuế cần chú trọng hỗ trợ và đồng hành cùng các hộ kinh doanh trong thực hiện nghĩa vụ thuế, để chính sách thuế mới có thể áp dụng hiệu quả trong thực tiễn.
(TBTCO) - Ngày 27/3, Thuế tỉnh Quảng Trị cho biết, cơ quan này vừa có thông báo số về việc công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.
(TBTCO) - Nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh vượt qua những băn khoăn, bỡ ngỡ trong giai đoạn đầu tiếp cận phương thức mới, Cục Thuế đã phát hành cuốn "Sổ tay hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế". Cuốn sổ tay không chỉ là tài liệu tra cứu pháp luật mà còn là người bạn đồng hành giúp hộ kinh doanh chủ động kiểm soát nghĩa vụ thuế, giảm thiểu rủi ro sai sót và yên tâm phát triển sản xuất kinh doanh.
Quý I/2026, thu nội địa của Đắk Lắk ước đạt hơn 5.057 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ, tạo nền đà tích cực cho cả năm. Tuy nhiên, các chính sách giảm thuế, phí với quy mô khoảng 1.962 tỷ đồng đang tác động trực tiếp đến nguồn thu, buộc công tác điều hành ngân sách những quý tiếp theo phải linh hoạt và chặt chẽ hơn.
(TBTCO) - Theo lãnh đạo Thuế TP. Huế, trong kỳ quyết toán thuế năm 2025, đơn vị luôn xác định công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, Thuế TP. Huế và các đơn vị trực thuộc đã chủ động triển khai kịp thời, đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ hiệu quả người nộp thuế.
(TBTCO) - Hiện vẫn còn một số tổ chức chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp đối với số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ của người lao động vào ngân sách nhà nước. Trường hợp có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng, hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, cơ quan thuế sẽ củng cố hồ sơ và chuyển cơ quan công an để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

