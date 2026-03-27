Hải quan liên tiếp triệt phá các đường dây ma túy lớn

Ngày 27/3/2026, Cục Hải quan cho biết, triển khai cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026 theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính, lực lượng hải quan đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu, đặc biệt tại các tuyến biên giới trọng điểm. Qua đó, nhiều vụ vận chuyển trái phép chất ma túy đã bị phát hiện, triệt phá kịp thời.

Tang vật và đối tượng phạm pháp. Ảnh: CTVAH

Điển hình, ngày 24/3/2026, tại Điện Biên, Chi cục Hải quan khu vực VII phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng và Công an phát hiện, bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển trái phép 60 nghìn viên ma túy tổng hợp tại khu vực bản Trại Bò, xã Na Son. Đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên để lấy tiền công. Vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ các đối tượng liên quan.

Trước đó, tại Quảng Trị, Chi cục Hải quan khu vực IX đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công chuyên án MT268, bóc gỡ đường dây vận chuyển ma túy từ khu vực biên giới về nội địa. Qua công tác trinh sát từ cuối tháng 2/2026, lực lượng Hải quan phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu nghi vấn, thường xuyên di chuyển từ khu vực Gio Linh, Cửa Tùng lên tuyến Khe Sanh, Lao Bảo để nhận ma túy với số lượng lớn.

Sau khi xác lập chuyên án và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tối 23/3/2026, tại xã Tân Lập, lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ khoảng 7 kg tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá được cất giấu trên ô tô cá nhân. Theo đánh giá của Ban chuyên án, các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, thường xuyên thay đổi lộ trình nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Toàn bộ tang vật và đối tượng đã được bàn giao cho cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng.

Theo đánh giá của cơ quan hải quan, hoạt động vận chuyển ma túy qua biên giới vẫn diễn biến phức tạp, với thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động. Tuy nhiên, với việc triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường phối hợp liên ngành, lực lượng Hải quan đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều đường dây lớn ngay từ khu vực cửa khẩu, tuyến biên giới.

Kết quả đạt được không chỉ thể hiện hiệu quả của đợt cao điểm mà còn tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng hải quan trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững an ninh, an toàn xã hội./.