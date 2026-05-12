Bộ trưởng Bộ Tài chính giao ngành Thuế bao quát nguồn thu mới, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Những dấu ấn nổi bật của ngành Thuế

Phát biểu kết luận buổi làm việc của Bộ trưởng Bộ Tài chính với Cục Thuế về tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác thuế giai đoạn 2021 - 2025 và triển khai mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2026 - 2030 diễn ra chiều 12/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của ngành Thuế suốt 80 năm qua trong hành trình phát triển của đất nước.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng nhấn mạnh 4 thành tích nổi bật mà ngành Thuế đã đạt được trong thời gian qua.

Thứ nhất, hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách. Trong nhiều năm liên tiếp, ngành Thuế không chỉ hoàn thành, mà còn vượt mức dự toán, thậm chí vượt rất cao, thể hiện sự cố gắng, nỗ lực lớn của toàn ngành trong khai thác, phát hiện và thu đúng, thu đủ, kịp thời các nguồn thu mới, đặc biệt là nguồn thu từ kinh doanh trên không gian mạng, thương mại điện tử, các giao dịch liên kết...

Thứ hai, chuyển đổi số rất nhanh, được triển khai rất mạnh mẽ. Bộ trưởng đánh giá, việc ra mắt các ứng dụng công nghệ mới, điển hình trong eTax Mobile như ứng dụng AI trong việc khai thuế của hộ kinh doanh, áp dụng sinh trắc học hỗ trợ người nộp thuế tránh bị giả mạo khi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử... cho thấy sự quyết liệt của ngành Thuế trong chuyển đổi số và triển khai từ sớm, đạt nhiều kết quả tích cực, thậm chí từ trước khi Nghị quyết số 57-NQ/TW được ban hành.

Thứ ba, công tác cải cách thủ tục hành chính có nhiều cố gắng, nỗ lực trong đơn giản hóa quy trình, hỗ trợ người nộp thuế, đặc biệt là hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ.

Thứ tư, công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy được triển khai mạnh mẽ, hiệu quả qua nhiều đợt cải cách, từng bước xây dựng bộ máy ngành Thuế theo hướng tinh - gọn - mạnh - hiệu quả.

Bộ trưởng biểu dương những kết quả mà ngành Thuế đạt được, đồng thời nhấn mạnh vẫn còn nhiều việc cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

Trước đó, tại buổi làm việc, ông Phạm Quang Toàn - Trưởng ban Công nghệ, chuyển đổi số và tự động hóa (Cục Thuế) đã giới thiệu hai giải pháp ứng dụng công nghệ vừa được triển khai để phục vụ công tác quản lý thuế và hỗ trợ người nộp thuế tại ứng dụng eTax Mobile.

Ông Toàn cho biết, hệ thống liên tục được nâng cấp, hoàn thiện để bổ sung các tính năng mới, giúp người nộp thuế thuận lợi hơn trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế và hỗ trợ cán bộ thuế khai thác, sử dụng hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin.

Mục tiêu của ứng dụng AI trong việc khai thuế của hộ kinh doanh nhằm số hóa toàn diện, khai thuế bằng ngôn ngữ tự nhiên, không yêu cầu kiến thức chuyên sâu. Đồng thời, tăng trải nghiệm người dùng khi dữ liệu đã được cơ quan thuế cung cấp sẵn, người nộp thuế chỉ cần xác nhận thông tin. Hệ thống cũng bảo đảm bảo mật tối đa thông tin của người nộp thuế.

Đối với tính năng sinh trắc học, hệ thống xác thực người đại diện pháp luật của doanh nghiệp thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tương tự cơ chế xác thực của ngân hàng.

Theo ông Toàn, ứng dụng eTax Mobile có ngày lên tới khoảng 10 triệu lượt. Theo kế hoạch, từ ngày 15/5, hai tiện ích mới này sẽ được triển khai trên phạm vi toàn quốc.

Hướng tới mục tiêu thu thuế, phí đạt tối thiểu 17% GDP

Giao nhiệm vụ cho ngành Thuế, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh mục tiêu tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030 đạt tối thiểu 20% GDP, trong đó, thu từ thuế, phí đạt tối thiểu 17% GDP, nhằm bảo đảm cơ cấu ngân sách bền vững.

Trước đó, giai đoạn 2021 - 2025, thu ngân sách tiếp tục tăng trưởng và giữ vai trò trụ cột trong huy động nguồn lực quốc gia, tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước đạt 18,8% GDP, vượt mục tiêu không thấp hơn 16% GDP.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho rằng, nhiệm vụ thời gian tới sẽ rất nặng nề với nhiều khó khăn, thách thức và kỳ vọng lớn, song Bộ trưởng tin tưởng ngành Thuế với tinh thần đoàn kết, vượt khó sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vượt mức các mục tiêu đã cam kết; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, theo đúng lời dạy Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thu thuế phải thu được lòng dân”.

Bộ trưởng nêu rõ, chính sách thuế thời gian tới phải đáp ứng các yêu cầu: hiệu quả, trung lập, dễ thực hiện, dễ áp dụng, dễ kiểm tra và dễ giám sát. Đồng thời, giảm tối đa chi phí hành chính và chi phí tuân thủ cho người nộp thuế. Ngành Thuế cần bao quát được các nguồn thu mới, đặc biệt trong môi trường kinh doanh số, tài sản số, tiền ảo và tiền kỹ thuật số...

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành bày tỏ, ngành Thuế rất vinh dự, tự hào khi được Bộ trưởng lựa chọn là đơn vị đầu tiên trực thuộc Bộ để làm việc trực tiếp và chỉ đạo về công tác thu ngân sách nhà nước của ngành Tài chính nói chung. Những quan điểm và ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng khơi dậy, thúc đẩy tinh thần làm việc của toàn thể cán bộ, công chức và người lao động ngành Thuế.

Cục trưởng Cục Thuế khẳng định, ngành Thuế sẽ tiếp tục cải cách, thay đổi toàn diện theo chiều sâu trong tương tác với người nộp thuế, tăng cường phòng, chống tiêu cực, tham nhũng và nâng cao tính chuyên nghiệp. Đồng thời, toàn ngành sẽ rà soát từng nhiệm vụ, với tinh thần quyết tâm cao hơn nữa, không “ngủ quên” trên những thành tích đã đạt được.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, ngành Thuế xác định trước hết phải nâng cao năng lực điều hành thu ngân sách theo hướng chủ động, linh hoạt và bám sát thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện thể chế, mở rộng cơ sở thu đối với các lĩnh vực mới như kinh tế số, thương mại điện tử, giao dịch xuyên biên giới, tài sản số và các mô hình kinh doanh mới. Đồng thời, hiện đại hóa công tác quản lý thuế được xác định là khâu đột phá chiến lược, với định hướng xây dựng hệ thống quản lý thuế thông minh, dựa trên dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, quản lý rủi ro và giám sát theo thời gian thực.

Song song với đó, ngành Thuế tiếp tục triển khai các giải pháp bảo đảm tính bền vững và lâu dài của hệ thống quản lý thuế theo hướng “hiện đại, minh bạch, bền vững”, gồm cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ và xây dựng đội ngũ công chức thuế chuyên nghiệp, hiện đại, từ đó đẩy mạnh cải cách hành chính thuế, lấy người nộp thuế làm trung tâm thông qua việc rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, bao gồm cả thủ tục hành chính nội bộ.

Đồng thời, tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; gắn cải cách thủ tục hành chính với tái thiết kế quy trình nghiệp vụ theo hướng số hóa, tự động hóa, liên thông; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; giảm tối đa thời gian giải quyết, chi phí tuân thủ và thành phần hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp.

Cùng với đó, xây dựng đội ngũ công chức thuế chuyên nghiệp, liêm chính, làm chủ công nghệ, có tư duy dữ liệu, coi đây là điều kiện then chốt để thực hiện thành công toàn bộ các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của giai đoạn 2026 - 2030./.