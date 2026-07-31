Thuế - Hải quan

Cục Thuế chỉ đạo toàn ngành đôn đốc hộ, cá nhân kinh doanh thông báo doanh thu đúng thời hạn

Văn Tuấn

Văn Tuấn

[email protected]
17:25 | 31/07/2026
(TBTCO) - Cục Thuế vừa ban hành Công điện yêu cầu Trưởng Thuế tỉnh, thành phố tập trung nguồn lực hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện các quy định về quản lý thuế.
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Công điện số 28/CĐ-CT ngày 31/7/2026 của Cục Thuế cho biết, theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 68/2026/NĐ-CP ngày 5/3/2026 của Chính phủ quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 141/2026/NĐ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ), ngày 31/7/2026 là thời hạn thông báo doanh thu 6 tháng đầu năm của các hộ, cá nhân kinh doanh bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2026 có doanh thu năm thực tế từ 1 tỷ đồng trở xuống.

hoạt động của cán bộ thuế tỉnh Nghệ An cơ sở 9 hướng dẫn người dân hộ kinh doanh về các nghiệp vụ thuế Ảnh Đức Thanh
Công chức thuế hỗ trợ hộ kinh doanh thông báo doanh thu trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh Đức Thanh

Theo số liệu được theo dõi trên Hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS), hiện nay, vẫn còn những hộ, cá nhân kinh doanh chưa thực hiện thông báo doanh thu, kê khai thuế theo thời hạn quy định.

Theo đó, Cục trưởng Cục Thuế yêu cầu Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Phòng, Thuế cơ sở khẩn trương căn cứ cơ sở dữ liệu về hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới hoạt động kinh doanh trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm 2026, khẩn trương rà soát, xác định đầy đủ các trường hợp thuộc diện phải thông báo doanh thu; hướng dẫn, đôn đốc thực hiện theo đúng thời hạn. Tiếp tục triển khai theo dõi, giám sát và đánh giá tiến độ thông báo doanh thu, cung cấp thông tin về tài khoản ngân hàng, ví điện tử và thực hiện khai thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc địa bàn quản lý.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin đến hộ, cá nhân kinh doanh về quy định tại Điều 9 Nghị định số 68/2026/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 141/2026/NĐ-CP), cụ thể: ngày 31/7 hằng năm là thời hạn thông báo doanh thu 6 tháng đầu năm của các hộ, cá nhân kinh doanh bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 6 tháng đầu năm có doanh thu năm thực tế từ 1 tỷ đồng trở xuống.

Tăng cường nguồn lực hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện thông báo doanh thu trên ứng dụng eTax Mobile hoặc Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; chủ động hướng dẫn linh hoạt bằng các phương thức điện tử, trực tuyến và trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế, bảo đảm người nộp thuế có thể thực hiện thuận lợi, đúng thời hạn.

Tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý thuế, khai thác và đối chiếu thông tin từ cơ sở dữ liệu quản lý thuế, hóa đơn điện tử và các nguồn thông tin có liên quan để theo dõi, đánh giá doanh thu, nghĩa vụ thuế của hộ, cá nhân kinh doanh. Chủ động hướng dẫn người nộp thuế điều chỉnh, bổ sung thông tin và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định./.

Văn Tuấn
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