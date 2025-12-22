Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ninh triển khai cao điểm chuyển đổi hộ kinh doanh từ thuế khoán sang kê khai

(TBTCO) - Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Thuế và Thuế tỉnh Quảng Ninh về việc chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ninh đã và đang triển khai quyết liệt chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán.

Để huy động sự vào cuộc của chính quyền địa phương, Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ninh đã ký quy chế phối hợp với các phường, xã và đặc khu trên địa bàn, tạo nền tảng quan trọng cho việc triển khai 60 ngày cao điểm chuyển đổi hộ kinh doanh.

Công chức Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn hộ kinh doanh chuyển đổi.

Cùng với đó, Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử và ngân hàng thương mại tổ chức nhiều hội nghị hướng dẫn, giúp hộ kinh doanh nắm bắt quy trình chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai.

Để tăng cường hỗ trợ tại cơ sở, Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ninh đã ban hành quyết định thành lập 7 Tổ công tác tại 7 địa bàn phường, xã và đặc khu. Các Tổ công tác có nhiệm vụ tuyên truyền sâu rộng, giải đáp vướng mắc, hỗ trợ trực tiếp và xử lý kịp thời những khó khăn phát sinh trong quá trình chuyển đổi, đảm bảo người nộp thuế tiếp cận mô hình mới một cách thuận lợi và hiệu quả.

Công chức thuế hướng dẫn người nộp thuế cài đặt, sử dụng ứng dụng eTax Mobile.

Nhờ triển khai đồng bộ và quyết liệt, đã có gần 3.300 hộ kinh doanh chuyển đổi thành công. Đặc biệt, 100% hộ kinh doanh đã được hỗ trợ cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile trên điện thoại thông minh, qua đó giúp việc kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế diễn ra nhanh chóng, thuận tiện và minh bạch hơn.

Với tinh thần “60 ngày hành động - Chuyển đổi thực chất - Nâng tầm hộ kinh doanh kê khai, minh bạch, hiện đại”, Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ninh đề ra mục tiêu 100% hộ kinh doanh được tiếp cận thông tin và nhận được sự hỗ trợ từ cơ quan thuế; 100% các đối tượng thuộc diện áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo Nghị định số 70/NĐ-CP của Chính phủ thực hiện đăng ký và sử dụng; 100% hộ kinh doanh thực hiện các thủ tục về thuế bằng phương thức điện tử một cách thuận lợi, dễ dàng.

Việc chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh là một bước đi tất yếu, mang lại nhiều lợi ích thiết thực, giúp các hộ kinh doanh mở rộng quy mô sản xuất và tiếp cận hiệu quả các chính sách hỗ trợ, ưu đãi về thuế. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm của ngành Thuế trong năm 2025, nhằm xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng, hiện đại, đồng thời đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững./.