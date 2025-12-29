Thuế TP. Hải Phòng đạt mục tiêu chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai với hộ kinh doanh

(TBTCO) - Thuế TP. Hải Phòng cho biết, tính đến nay, công tác triển khai “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh” trên địa bàn TP. Hải Phòng đã đạt mục tiêu theo kế hoạch.

Để đạt được kết quả trên, đó là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của tập thể cán bộ, công chức Thuế TP. Hải Phòng trong triển khai đồng bộ các giải pháp. Cụ thể, đơn vị báo cáo UBND TP. Hải Phòng ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch “60 ngày cao điểm”.

Đồng thời, tổ chức ký thỏa thuận hợp tác với 6 nhà cung cấp giải pháp công nghệ nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai.

Cán bộ, công chức Thuế cơ sở TP. Hải Phòng tận tình hướng dẫn hộ kinh doanh.

Xây dựng đa dạng các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ như đăng tải vào các nhóm zalo hỗ trợ hộ kinh doanh; trên các phương tiện thông tin đại chúng: Loa, đài phát thanh tại khu dân cư và các ứng dụng mạng xã hội Zalo, Facebook....; treo băng zôn, áp phích, truyền thông trên loa đài tại khu dân cư, phối hợp với UBND các xã, phường, đặc khu tổ chức hội nghị đối thoại, giải đáp vướng mắc của hộ kinh doanh về chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán từ ngày 1/1/2026.

Thực hiện công tác chuyển đổi số, Thuế TP. Hải Phòng đã triển khai quyết liệt công tác cài đặt, sử dụng eTax mobile đối với người nộp thuế và được Cục Thuế đánh giá là một trong những đơn vị thực hiện tốt, có thành tích cao trên toàn quốc.

Trong đó, số lượng hộ kinh doanh đã sử dụng ứng dụng eTax mobile là 39.397/42.123 hộ, tương ứng với tỷ lệ 94%.