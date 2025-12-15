Thuế TP. Hải Phòng hỗ trợ hộ kinh doanh hiệu quả để sẵn sàng chuyển đổi sang kê khai thuế

(TBTCO) - Sau hơn 1 tháng triển khai kế hoạch 60 ngày cao điểm, Thuế TP. Hải Phòng đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ hỗ trợ hộ kinh doanh hiệu quả để sẵn sàng chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai theo đúng mục tiêu đề ra.

Thành lập các Tổ công tác hỗ trợ, đồng hành cùng các thuế cơ sở

Đánh giá về kết quả hỗ trợ chuyển đổi mô hình kê khai thuế với hộ kinh doanh, ông Nguyễn Tiến Trường - Trưởng Thuế TP. Hải Phòng cho biết, triển khai Quyết định số 3389/QĐ-BTC ngày 6/10/2025 của Bộ Tài chính phê duyệt Đề án "Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán" và Quyết định số 3352/QĐ-CT ngày 31/10/2025 của Cục Thuế về triển khai Kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”, Thuế TP. Hải Phòng đã kịp thời triển khai đến các đơn vị trực thuộc, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể đến các đơn vị và quy định chế độ báo cáo theo tiến độ triển khai.

Đồng thời, tham mưu, báo cáo UBND TP. Hải Phòng ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”.

Thuế TP. Hải Phòng tổ chức nhiều giải pháp đồng bộ hỗ trợ hộ kinh doanh hiệu quả để sẵn sàng chuyển đổi sang kê khai thuế.

Thuế TP. Hải Phòng tổ chức ký thỏa thuận hợp tác với 6 nhà cung cấp giải pháp công nghệ, tạo cầu nối giữa hộ kinh doanh với các nhà cung cấp giải pháp, phần mềm kế toán, hóa đơn điện tử; cung cấp những thông tin, điều kiện cần thiết cho quá trình chuyển đổi.

Theo lãnh đạo Thuế TP. Hải Phòng, tính đến nay, đơn vị đã tổ chức 65 hội nghị tuyên truyền với hơn 10 nghìn hộ kinh doanh tham gia; 14 tin, bài trên các báo, tạp chí; 13 tin, bài đăng tải trên website Thuế thành phố; 204 tin, bài phóng sự trên phát thanh, truyền hình; 7.521 lượt tuyên truyền, hỗ trợ trên nền tảng mạng xã hội (zalo, youtube, fanpage); số ấn phẩm tờ rơi, pano, băng rôn, tài liệu trực quan được treo và phát cho hộ kinh doanh là 25.300; tuyên truyền, hỗ trợ giải đáp vướng mắc khác hỗ trợ qua email, điện thoại, trực tiếp 7.154 lượt.

Ông Trường cho hay, đơn vị đã thành lập các Tổ công tác hỗ trợ, đồng hành cùng các Thuế cơ sở trong chiến dịch 60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh.

Cùng với đó, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ như đăng tải vào các nhóm zalo hỗ trợ hộ kinh doanh; treo băng zôn, áp phích, truyền thông trên loa đài tại khu dân cư, phối hợp với UBND các xã, phường tổ chức hội nghị đối thoại, giải đáp vướng mắc của hộ kinh doanh về chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ ngày 1/1/2026.

Theo ông Trường, nhờ thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp, kết quả đã sớm hoàn thành việc khảo sát 100% hộ kinh doanh về thông tin định danh và một số thông tin chung liên quan đến địa điểm, ngành nghề, lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Đơn vị đã làm sạch dữ liệu về hộ kinh doanh, trong đó rà soát, phân loại hộ kinh doanh theo đối tượng: kinh doanh truyền thống, kinh doanh thương mại điện tử, cho thuê tài sản, hoạt động kinh doanh khác... Hướng dẫn, hỗ trợ trên 42.000 hộ kinh doanh cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile để khai, nộp thuế điện tử. Triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền với số hộ kinh doanh thuộc đối tượng sử dụng đã đăng ký là 4.157 hộ.

Đồng thời, đã lập 283 nhóm zalo hỗ trợ hộ kinh doanh với hơn 70.000 hộ kinh doanh tham gia và gửi 37 bài tuyên truyền về chính sách thuế vào các nhóm zalo hỗ trợ hộ kinh doanh với 55.012 lượt xem, 3.539 lượt share bài.

Hướng dẫn tận tình, giúp chuyển đổi sang kê khai thuế dễ dàng hơn

Còn tại các thuế cơ sở, công tác hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai hơn 1 tháng qua hết sức hiệu quả. Cụ thể, các tổ công tác của Thuế cơ sở 3 đã thường xuyên có mặt tại các tuyến phố thương mại, khu chợ truyền thống để tuyên truyền cho hộ kinh doanh.

Ông Nguyễn Văn Phong - Tổ trưởng Tổ hỗ trợ hộ kinh doanh số 1, Thuế Cơ sở 3 (Thuế TP. Hải Phòng) cho biết, Thuế cơ sở 3 đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thuế thành phố về tăng cường công tác rà soát, tuyên truyền cao điểm như “60 ngày đồng hành cùng hộ kinh doanh”, rà soát cập nhật thông tin 100% hộ kinh doanh theo hướng “cầm tay chỉ việc”. Chúng tôi tập trung nắm chắc số lượng hộ đang hoạt động, rà soát ngành nghề và doanh thu thực tế; việc cập nhật đầy đủ, kịp thời sẽ giúp phân loại đúng quy mô, từ đó hướng dẫn chuyển đổi sang phương pháp kê khai phù hợp.

Cán bộ, công chức Thuế cơ sở TP. Hải Phòng tận tình hướng dẫn hộ kinh doanh.

Bên cạnh hỗ trợ trực tiếp, đơn vị còn triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, tập huấn, giải đáp qua các kênh như Zalo, điện thoại, giúp hộ kinh doanh nắm rõ chính sách mới.

Dưới góc độ hộ kinh doanh, ông Trần Mạnh Hùng - Hộ kinh doanh tại phường Lê Chân, TP. Hải Phòng chia sẻ: “Tôi thấy khó khăn nhất trong thời gian đầu đó chính là việc lưu trữ hóa đơn và chứng từ, nhưng qua thời gian được các cán bộ thuế hướng dẫn tận tình, nên tôi thấy việc chuyển đổi sang kê khai mang tính minh bạch hơn và dễ dàng hơn, giúp tôi trong việc kinh doanh buôn bán được tốt hơn”.

Còn theo chị Phạm Thị Hồng - Hộ kinh doanh tại xã Kiến Hải, TP. Hải Phòng, việc triển khai từ thuế khoán sang kê khai được Thuế cơ sở 6 đã triển khai rất là nhanh chóng, nhiệt tình và các cán bộ thuế cũng đã đến tận nơi phát tờ rơi, hướng dẫn cài đặt ứng dụng và tuyên truyền những lợi ích để hộ kinh doanh nắm bắt được khi chuyển đổi.

Ông Phạm Thanh Hải - Phó trưởng Thuế Cơ sở 6 (Thuế TP. Hải Phòng) cho hay, ngay khi nhận được kế hoạch, các ban chỉ đạo đã được thành lập, các tổ hỗ trợ tại cơ sở được triển khai đồng thời rà soát toàn bộ danh sách hộ kinh doanh thuộc diện chuyển đổi, phân loại theo mức độ rủi ro, ngành nghề và mức độ sẵn sàng của từng hộ. Đơn vị cũng xây dựng các tài liệu hướng dẫn đơn giản, dễ hiểu, tổ chức tập huấn cho cán bộ thuế thực hiện theo các quy trình đã chuẩn hóa để hỗ trợ trực tiếp cho hộ kinh doanh có thể thực hiện dễ dàng.

Đến nay, Thuế cơ sở 6 đã rà soát được hơn 3.000 hộ kinh doanh, tương ứng 100% hộ kinh doanh trên địa bàn sẵn sàng chuyển đổi phương thức từ thuế khoán sang kê khai vào thời điểm ngày 1/1/2026. Đây không chỉ là sự thay đổi về chính sách thuế mà còn là bước tiến nâng cao tính minh bạch, công bằng trong hoạt động kinh doanh; với sự đồng hành của cơ quan thuế, quá trình chuyển đổi đang diễn ra thuận lợi, tạo nền tảng cho môi trường kinh doanh hiện đại và bền vững.