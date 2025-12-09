Thuế tỉnh Quảng Trị kiểm tra hỗ trợ kê khai thuế với hộ kinh doanh tại Thuế cơ sở 1

(TBTCO) - Đoàn công tác Thuế tỉnh Quảng Trị vừa có buổi làm việc với Thuế cơ sở 1 nhằm đánh giá kết quả triển khai kế hoạch “60 ngày cao điểm Chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Thuế cơ sở 1 đã báo cáo khái quát những kết quả đã đạt được trong thời gian qua thông qua công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế theo phương thức đa kênh như báo, đài phát thanh, các nền tảng mạng xã hội, tin bài, tờ rơi, thư ngỏ…

Đồng thời, tổ chức rà soát chuẩn hóa dữ liệu, lập danh sách hộ kinh doanh chuyển đổi; hướng dẫn quy trình, nghiệp vụ; tổ chức hội nghị, các điểm hỗ trợ lưu động tại các trụ sở chính quyền địa phương, ban quản lý chợ để hướng dẫn kê khai thuế điện tử, sử dụng Etax Mobile, hóa đơn điện tử, giải đáp các vướng mắc khi chuyển đổi.

Quang cảnh buổi làm việc đoàn công tác của Thuế tỉnh Quảng Trị tại Thuế cơ sở 1.

Đặc biệt, trong quá trình thực hiện Kế hoạch “60 ngày cao điểm”, Thuế cơ sở 1 đã xây dựng tiến độ chi tiết theo từng tuần, phân công rõ trách nhiệm cho từng Tổ quản lý thuế, bố trí công chức thuế túc trực thường xuyên, liên tục, trực tiếp hỗ trợ hộ kinh doanh trong mọi lúc, mọi nơi không phân biệt ngày nghỉ, kết quả thực hiện hằng ngày, tuần được tổng hợp báo cáo đầy đủ định kỳ.

Bên cạnh các kết quả tích cực, Thuế cơ sở 1 cũng chỉ ra một số khó khăn trong triển khai như một bộ phận cá nhân, hộ kinh doanh do tâm lý lo ngại khi chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai; một số hộ chưa quen với việc sử dụng công nghệ thông tin; dữ liệu thực tế tại một số địa bàn chưa được cập nhật đầy đủ, gây khó khăn cho việc quản lý, chuyển đổi…

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến thảo luận, ông Hà Văn Khoa - Trưởng Thuế tỉnh Quảng Trị đánh giá cao sự chủ động, tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực của Thuế cơ sở 1 trong việc triển khai thực hiện. Ông Khoa nhấn mạnh, việc chuyển từ thuế khoán sang kê khai là bước cải cách quan trọng của ngành Thuế, nhằm nâng cao tính minh bạch, tạo sự công bằng giữa các hộ kinh doanh, đồng thời giúp phản ánh đúng hơn doanh thu thực tế và nghĩa vụ thuế phát sinh./.