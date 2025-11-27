Thuế tỉnh Quảng Trị phổ biến chính sách thuế mới và đối thoại doanh nghiệp năm 2025

(TBTCO) - Trong ngày 25 - 26/11/2025, Thuế tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị cập nhật chính sách thuế mới và đối thoại doanh nghiệp năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Thuế tỉnh Quảng Trị và các Phòng chức năng trực thuộc, đại diện Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh cùng hơn 600 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị…

Phát biểu tại hội nghị, ông Hà Văn Khoa - Trưởng Thuế tỉnh Quảng Trị cho biết, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương, ngành Thuế đã thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối.

Ông Hà Văn Khoa - Trưởng Thuế tỉnh Quảng Trị phát biểu tại hội nghị.

Mặc dù khối lượng công việc lớn hơn, liên quan đến nhân sự, hệ thống công nghệ thông tin, chuyển đổi dữ liệu. Tuy nhiên nhận được sự đồng lòng, chung sức của toàn hệ thống chính trị tại địa phương cũng như sự đồng hành của người nộp thuế nên đến nay, ngành Thuế đã vận hành bộ máy mới đồng bộ và thông suốt.

Năm 2025, nhiều chính sách thuế mới quan trọng, có nhiều điểm mới, tác động trực tiếp đến công tác kê khai, thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước, do đó sẽ có nhiều vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện đối với doanh nghiệp.

Quang cảnh hội nghị.

Theo ông Khoa, nắm bắt được điều đó, trên tinh thần cởi mở, cầu thị, lắng nghe, sẵn sàng giải đáp những vướng mắc của doanh nghiệp, Thuế tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị cập nhật chính sách thuế mới và đối thoại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2025, với mong muốn các doanh nghiệp tham dự sẵn sàng chia sẽ những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện nghĩa vụ kê khai và nộp thuế.

Tại hội nghị, đại diện Thuế tỉnh Quảng Trị đã trình bày những nội dung quan trọng của chính sách thuế mới, bao gồm Luật Thuế GTGT số 48/2024/QH15, Luật Thuế TNDN số 67/2025/QH15, Thông tư số 99/2025/TT-BTC ngày 27/5/2025 của Bộ Tài chính về chế độ kế toán doanh nghiệp… Nội dung được trình bày ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu giúp doanh nghiệp tham dự hội nghị tiếp thu một cách dể dàng.

Đại diện Thuế tỉnh Quảng Trị trả lời vướng mắc cho các doanh nghiệp.

Phần đối thoại tại hội nghị đã diễn ra sôi nổi, tập trung vào các vấn đề doanh nghiệp quan tâm như: khấu trừ, hoàn thuế, kê khai, nộp thuế điện tử, hóa đơn điện tử….. Trên cơ sở đó, đại diện Thuế tỉnh Quảng trị đã tiếp nhận và giải đáp kịp thời vướng mắc cho người nộp thuế ngay tại hội nghị.

Nhân dịp này, Thuế tỉnh Quảng Trị đã tặng Giấy khen của Tổng cục Thuế (nay là Cục Thuế) cho các đơn vị đã có thành tích tuân thủ chính sách, pháp luật thuế năm 2024./.