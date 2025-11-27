Bộ Tài chính tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ quản lý thuế cho công chức, viên chức cấp xã

(TBTCO) - Ngày 26/11/2025, Cục Thuế phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính) và Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính tổ chức Khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý thuế cho công chức, viên chức cấp xã theo hình thức trực tuyến với quy mô toàn quốc. Khóa bồi dưỡng được tổ chức từ điểm cầu Bộ Tài chính kết nối với tất cả điểm cầu của Thuế tỉnh, thành phố và Thuế cơ sở.

Khóa bồi dưỡng này là một trong những chương trình đào tạo quan trọng nhằm kịp thời cập nhật các quy định mới và nâng cao năng lực thực thi công vụ cho cán bộ cấp xã, đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới, đặc biệt trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Phát biểu khai giảng khóa bồi dưỡng, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương khẳng định, chương trình đào tạo nhằm cập nhật kịp thời quy định mới, nâng cao năng lực thực thi công vụ, đáp ứng yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương phát biểu tại khoá bồi dưỡng.

Việc tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ công chức viên chức cấp xã nằm trong nhiệm vụ được Bộ Chính trị Ban Bí thư giao cho Chính phủ, trực tiếp là Bộ Tài chính, nhằm tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, thành phố hướng dẫn tập huấn cho cán bộ cơ sở về các nội dung liên quan đến nhiệm vụ điều hành kinh tế xã hội thuộc các lĩnh vực Bộ Tài chính phụ trách.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, trước đó, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính đã tích cực triển khai các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ cấp xã như Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể đã tổ chức 19 lớp tập huấn về nghiệp vụ đăng ký kinh doanh tại 19 tỉnh, thành phố.

Cục Quản lý công sản phối hợp với Cục Quản lý giám sát kế toán kiểm toán đã tổ chức 16 lớp tập huấn về nghiệp vụ quản lý tài sản công tại 16 tỉnh, thành phố.

Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính đã chủ trì phối hợp với các đơn vị như Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Cục Ngân sách Nhà nước, Cục Quản lý đấu thầu, Cục Quản lý giám sát kế toán kiểm toán, Cục Công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tổ chức ba lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ cấp xã ở 34 tỉnh, thành phố với khoảng 3.000 điểm cầu.

Thông qua các hoạt động này, Bộ Tài chính đã kịp thời nắm bắt nhu cầu và nghiên cứu các vấn đề tồn tại, vướng mắc mà các xã, phường gặp phải trong quá trình thực thi nhiệm vụ công vụ nhằm tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ cấp xã.

Lãnh đạo các vụ, đơn vị phát biểu tại hội nghị.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhận định, công chức, viên chức cấp xã là cầu nối giữa chính quyền và người dân trong việc thực thi các chính sách của Nhà nước, trong đó có chính sách thuế. Khi được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và công cụ hỗ trợ, đội ngũ này sẽ trở thành cánh tay nối dài của ngành Thuế, góp phần quan trọng vào việc xây dựng văn hóa tuân thủ thuế tự nguyện, nâng cao hiệu quả quản lý thuế và phát triển kinh tế bền vững ở cơ sở.

Tại buổi khai giảng khóa học, Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính Đinh Trọng Thắng cũng nêu rõ, cấp xã là cấp chính quyền gần dân nhất, giữ vai trò then chốt trong việc nắm chắc địa bàn, kịp thời cập nhật thông tin người nộp thuế và tiến độ sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt là ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa. Cán bộ cấp xã có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế để hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế, phí, góp phần hạn chế thất thu và đảm bảo kỷ cương, công bằng, minh bạch.

Tại khóa học, các học viên sẽ được nghe đội ngũ chuyên gia thuế là lãnh đạo các Ban chuyên môn của Cục Thuế trình bày 6 chuyên đề cốt lõi, bao gồm: Giới thiệu cơ cấu tổ chức, bộ máy ngành Thuế. Công tác lập dự toán thu ngân sách hàng năm tại cấp xã. Các quy trình nghiệp vụ thuế thực hiện ở cấp xã theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Công chức cấp xã thực hiện công tác chống thất thu thuế. Ứng dụng chuyển đổi số ngành Thuế - eTax Mobile. Công tác tuyên truyền, hỗ trợ pháp lý về thuế cho hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo ông Nguyễn Tiến Quỳnh - Phó Trưởng ban Tổ chức cán bộ (Cục Thuế), quản lý thuế tại cấp xã là nhiệm vụ quan trọng, gắn liền với sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương và bảo đảm nguồn thu ngân sách nhà nước. Từ năm 2025, cùng với việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cơ quan Thuế đã có những thay đổi lớn về tổ chức và phân cấp nhiệm vụ. Trong bối cảnh đó, vai trò của công chức cấp xã trong phối hợp quản lý thuế ngày càng được đề cao, bởi đây là lực lượng “gần dân, hiểu dân” nhất, trực tiếp góp phần lan tỏa chính sách thuế đến từng hộ, từng người dân.

Từ ngày 01/7/2025, theo chỉ đạo của Trung ương, Cục Thuế đã thực hiện sắp xếp lại tổ chức cơ quan thuế tại địa phương phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp theo hướng “thu gọn trung gian, tăng hiệu lực, hiệu quả”.

Đến nay, mô hình cơ cấu tổ chức của Cục Thuế gồm: 12 đơn vị tại Cơ quan Cục Thuế; 34 Thuế tỉnh/thành phố; 350 Thuế cơ sở. Việc triển khai tổ chức bộ máy mới cũng đã tạo điều kiện cho việc thực hiện phân cấp, phân quyền theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo đó, bảo đảm phân cấp rõ nhiệm vụ giữa Cục Thuế với Thuế tỉnh, thành phố tạo sự rõ ràng trong công tác quản lý, giám sát thu thuế; bảo đảm cơ sở pháp lý cho hoạt động bình thường, liên tục, thông suốt; không để gián đoạn công việc, không để chồng chéo, trùng lặp hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn; không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện thủ tục hành chính thuế của người dân, doanh nghiệp./.