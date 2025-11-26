Thuế Quảng Ninh tích cực hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

(TBTCO) - Tỉnh Quảng Ninh đang tích cực thực hiện lộ trình chuyển đổi từ thuế khoán sang phương pháp thuế kê khai đối với các hộ kinh doanh, nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách thuế theo Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 3389/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính. Đây là một phần trong kế hoạch xây dựng môi trường thuế minh bạch, công bằng, và hiện đại, dựa trên dữ liệu số và hóa đơn điện tử.

Theo lộ trình, Thuế tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành rà soát hơn 42.000 hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh và phân loại theo doanh thu để xây dựng cơ sở dữ liệu chuẩn, từ đó chia thành các nhóm hỗ trợ chuyển đổi phù hợp với đặc thù từng khu vực. Đặc biệt, tỉnh đã ký kết hợp tác với sáu nhà cung cấp phần mềm uy tín để triển khai hóa đơn điện tử, giúp hộ kinh doanh dễ dàng áp dụng phương pháp kê khai thuế, quản lý sổ sách kế toán và thực hiện nghĩa vụ thuế một cách minh bạch và hiệu quả.

Bên cạnh đó, ngành Thuế tỉnh cũng triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền và hỗ trợ trực tiếp đến từng hộ kinh doanh thông qua các lớp tập huấn, buổi hướng dẫn, tư vấn qua kênh Facebook, Zalo OA và các nền tảng trực tuyến khác. Mục tiêu là không để bất kỳ hộ kinh doanh nào bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi, nhất là với những hộ kinh doanh nhỏ lẻ chưa quen với việc sử dụng phần mềm và công nghệ số.

Công chức Thuế cơ sở 5 tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ trực tiếp hộ kinh doanh. Ảnh: Thuế Quảng Ninh

Theo chỉ đạo của Cục Thuế, Thuế tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành triển khai lộ trình chuyển đổi một cách quyết liệt, với mục tiêu hoàn tất việc chuyển đổi trước ngày 31/12/2025. Thực hiện kế hoạch này, Thuế tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-QNI vào ngày 4/11/2025 về "60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang thuế kê khai với hộ kinh doanh". Mục tiêu là hoàn thành công tác chuyển đổi một cách đồng bộ và đầy đủ, đảm bảo các hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh đều áp dụng phương pháp kê khai thuế từ đầu năm 2026.

Hỗ trợ tối đa cho các hộ kinh doanh

Để quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi và hiệu quả, Thuế tỉnh Quảng Ninh đã triển khai một loạt giải pháp hỗ trợ đồng bộ và kịp thời cho các hộ kinh doanh. Một trong những giải pháp quan trọng là việc cung cấp phần mềm kê khai thuế và hóa đơn điện tử miễn phí trong năm đầu tiên cho các hộ kinh doanh, giúp họ tiết kiệm chi phí và dễ dàng làm quen với công nghệ mới.

Cùng với việc cung cấp phần mềm, Thuế tỉnh Quảng Ninh cũng đã xây dựng một hệ thống hỗ trợ đa tầng - đa kênh, bao gồm các tổ hỗ trợ chuyển đổi số tại 7 thuế cơ sở, đường dây nóng hỗ trợ 24/7, cùng các điểm hỗ trợ trực tiếp tại bộ phận một cửa của các trung tâm phục vụ hành chính công. Hệ thống này giúp các hộ kinh doanh nhanh chóng tiếp cận thông tin và được hỗ trợ khi gặp khó khăn trong việc kê khai thuế hoặc sử dụng phần mềm điện tử.

Một trong những lợi ích lớn của việc chuyển đổi từ thuế khoán sang thuế kê khai là việc tăng cường tính minh bạch và công bằng trong quản lý thuế. Trước đây, phương pháp thuế khoán có thể dẫn đến những bất cập như sự chênh lệch giữa các hộ kinh doanh cùng ngành nghề nhưng có mức thuế khác nhau, gây ra tình trạng không công bằng trong việc đóng góp thuế. Với phương pháp kê khai thuế, nghĩa vụ thuế của từng hộ kinh doanh sẽ được tính dựa trên doanh thu thực tế và chi phí phát sinh, giúp bảo đảm công bằng cho tất cả các hộ kinh doanh. Ông Hà Văn Trường - Trưởng Thuế tỉnh Quảng Ninh, cho biết:"Mục tiêu của chính sách là đảm bảo công bằng: Người có doanh thu lớn đóng góp tương xứng; hộ nhỏ được bảo vệ".

Thuế tỉnh Quảng Ninh ký kết Quy chế phối hợp với các tổ chức cung cấp giải pháp công nghệ. Ảnh: Thuế Quảng Ninh

Bên cạnh đó, việc sử dụng hóa đơn điện tử và sổ sách kế toán trên phần mềm giúp giảm thiểu tối đa những sai sót trong quá trình kê khai thuế. Hệ thống này cũng cho phép hộ kinh doanh theo dõi doanh thu, chi phí và công nợ một cách minh bạch và chính xác, đồng thời giúp đối chiếu dễ dàng với các cơ quan thuế trong trường hợp có tranh chấp hoặc cần giải trình.

Trong quá trình chuyển đổi, Thuế Quảng Ninh cũng đặc biệt chú trọng đến việc giảm thiểu rủi ro cho các hộ kinh doanh. Một trong những phương pháp quan trọng là quản lý thuế dựa trên dữ liệu số. Quảng Ninh thực hiện các biện pháp phân khúc rủi ro theo ngành nghề, doanh thu, và lịch sử tuân thủ thuế của từng hộ kinh doanh. Điều này giúp quản lý thuế hiệu quả hơn và giảm thiểu rủi ro sai sót trong việc tính thuế.

Hệ thống quản lý thuế mới này không chỉ giúp tăng cường sự minh bạch, mà còn giúp cơ quan thuế quản lý dễ dàng hơn thông qua việc đối chiếu tự động giữa doanh thu, hóa đơn và dòng tiền của hộ kinh doanh. Cùng với đó, tỉnh Quảng Ninh cũng thực hiện chính sách nhắc nhở và cảnh báo sớm cho các hộ kinh doanh trong giai đoạn đầu chuyển đổi, giúp họ tránh được các sai sót và bảo vệ quyền lợi của mình.

Tạo điều kiện để phát triển bền vững

Chuyển từ thuế khoán sang thuế kê khai không chỉ là bước đi quan trọng để cải cách thuế mà còn là cơ hội giúp các hộ kinh doanh phát triển bền vững hơn. Việc kê khai thuế dựa trên doanh thu thực tế giúp các hộ kinh doanh có thể chủ động hơn trong việc quản lý tài chính, xây dựng phương án kinh doanh linh hoạt, và dễ dàng tiếp cận các dịch vụ tài chính như tín dụng và bảo hiểm.

Khi các hộ kinh doanh có thể quản lý thuế và tài chính minh bạch, họ sẽ dễ dàng tham gia vào chuỗi cung ứng chính thức, mở rộng quy mô và phát triển lâu dài. Chuyển đổi sang mô hình kê khai thuế còn giúp các hộ kinh doanh dễ dàng làm việc với ngân hàng để tiếp cận các gói tín dụng, mở rộng quy mô kinh doanh và tận dụng các cơ hội phát triển.

Việc chuyển đổi từ thuế khoán sang thuế kê khai không chỉ có tác dụng ngay lập tức mà còn là nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của các hộ kinh doanh tại Quảng Ninh. Đây là một trong những bước tiến quan trọng trong quá trình hiện đại hóa công tác quản lý thuế, đồng thời giúp các hộ kinh doanh bắt nhịp với xu hướng kinh doanh hiện đại và chuyển đổi số./.