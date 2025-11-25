Ngày 25/11: Giá cà phê đồng loạt giảm, hồ tiêu bật tăng mạnh

Giá cà phê trong nước hôm nay (25/11) giảm 500 đồng/kg tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên. Hiện cà phê trong nước giao dịch từ 111.000 - 112.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu nội địa bất ngờ bật tăng mạnh từ 1.000 - 1.500 đồng/kg, đưa mức tiêu trung bình cả nước lên 148.400 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay giao dịch từ 111.000 - 112.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê trong nước giảm nhẹ 500 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay (25/11) giảm nhẹ 500 đồng/kg tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên. Hiện cà phê trong nước giao dịch từ 111.000 - 112.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk giảm nhẹ 500 đồng so với ngày hôm qua, đạt mức 112.000 đồng/kg. Đắk Lắk là địa phương có mức giá cà phê thu mua cao nhất trên cả nước hôm nay.

Tương tự, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Gia Lai cũng giảm 500 đồng/kg, giao dịch ở mức 111.700 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng cũng giảm 500 đồng/kg, giao dịch ở mức 111.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London giảm nhẹ đồng loạt qua các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 1/2026 giảm nhẹ 37 USD/tấn, xuống mức 4469 USD/tấn. Trong khi hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 cũng giảm nhẹ 10 USD/tấn, đạt mức 4149 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica lại ghi nhận sự biến động trái chiều trong các kỳ giao hàng. Kỳ giao tháng 12/2025 giảm nhẹ 0,1 cent/lb, xuống mức 399,9 cent/lb. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 2,4 cent/lb, đạt mức 328,75 cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Arabica Brazil cũng biến động trái chiều so với phiên giao dịch trước. Cụ thể: kỳ giao hàng tháng 12/2025 là 462,5 cent/lb, giảm 0,05 cent/lb so với phiên giao dịch trước. Kỳ giao hàng tháng 9/2026 tăng thêm 3,75 cent/lb, lên mức 397,0 cent/lb.

Giá tiêu tăng mạnh

Giá tiêu trong nước hôm nay bất ngờ bật tăng mạnh từ 1.000 - 1.500 đồng/kg, đưa mức tiêu trung bình cả nước lên 148.400 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai hôm nay giao dịch hạt tiêu với giá 148.300 đồng/kg, tăng mạnh 1.300 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá hồ tiêu tại TP. Hồ Chí Minh cũng bật tăng mạnh 1.500 đồng, lên mức 148.000 đồng/kg. Đồng Nai cũng ghi nhận mức tăng 1.000 đồng/kg, hiện đang giao dịch ở mốc 147.500 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk và Lâm Đồng giao dịch hồ tiêu với giá 149.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg. Đây cũng là 2 địa phương có mức giá hạt tiêu cao nhất trên cả nước trong ngày hôm nay.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu không biến động. Các thị trường đều ổn định giá so với phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia được giao dịch ở mức 7.104 USD/tấn; giá tiêu trắng Muntok giao dịch ở mức 9.673 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện đang ổn định ở mức 9.200 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA đạt 12.300 USD/tấn.

Ở Brazil, giá tiêu duy trì quanh 6.100 USD/tấn, không có thay đổi so với ngày hôm qua.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.400 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.600 USD/tấn; giá tiêu trắng của Việt Nam đạt 9.050 USD/tấn./.