Việt Nam cam kết bảo vệ, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học tại CoP20

(TBTCO) - Việt Nam khẳng định cam kết bảo vệ, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và phòng chống buôn bán trái pháp luật động vật, thực vật hoang dã nguy cấp tại Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước CITES lần thứ 20 (CoP20).

Theo thông cáo báo chí từ Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa cho biết, ngày 24/11/2025, Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp lần thứ 20 (CoP20) chính thức được khai mạc tại thành phố di sản Samarkand, Cộng hòa Uzbekistan.

Sự kiện mang tính lịch sử này quy tụ hơn 3.000 đại biểu từ 170 quốc gia và 228 tổ chức quốc tế, đánh dấu lần đầu tiên Hội nghị CoP được tổ chức tại khu vực Trung Á, đúng dịp kỷ niệm 50 năm Công ước CITES có hiệu lực.

CoP20 diễn ra trong bối cảnh thế giới đối mặt với những thách thức chưa từng có về đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu. Trong hơn hai tuần (từ ngày 23/11 đến ngày 5/12/2025), các quốc gia thành viên và các bên tham gia sẽ thảo luận và quyết định hơn 120 vấn đề nghị sự quan trọng, từ chính sách, tài chính, thực thi pháp luật đến việc sửa đổi Phụ lục CITES đối với 51 đề xuất về loài, nhóm loài và các chú giải, nhằm đảm bảo thương mại quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp là hợp pháp, bền vững và có thể truy xuất nguồn gốc.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam TS. Nguyễn Quốc Trị - Trưởng đoàn Việt Nam dự Hội nghị CoP20 đã có bài phát biểu. Ảnh: Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm

Tại Hội nghị cấp Bộ trưởng với chủ đề: “Nâng cao tác động chiến lược của CITES CoP20 từ chính sách đến thực tiễn: Giám sát, tài trợ và hành động đối với thương mại động thực vật hoang dã” được tổ chức vào ngày 23/11/2025 Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam, TS. Nguyễn Quốc Trị - Trưởng đoàn Việt Nam dự Hội nghị CoP20 đã có bài phát biểu, trong đó nhấn mạnh: “Việt Nam luôn coi phát triển bền vững gắn với bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn động vật, thực vật hoang dã là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển quốc gia. Quan điểm này đã được khẳng định trong Nghị quyết của Chính phủ về phát triển bền vững, nhấn mạnh phát triển hài hòa ba trụ cột: kinh tế, xã hội và môi trường; đẩy mạnh mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên”.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị cũng chia sẻ những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong việc duy trì tỷ lệ che phủ rừng ổn định 42%, mở rộng các khu bảo tồn và thực hiện các biện pháp chống buôn bán trái phép động thực vật hoang dã.

Thứ trưởng đã đề xuất với hội nghị: “Để chuyển hóa chính sách thành hành động hiệu quả, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các quốc gia, sự hỗ trợ tài chính bền vững, và đặc biệt là chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong giám sát và thực thi pháp luật với vai trò điều phối và thúc đẩy hợp tác thực thi của Ban thư ký CITES. Việt Nam cam kết tiếp tục là đối tác tin cậy, tích cực, trách nhiệm trong nỗ lực toàn cầu nhằm bảo vệ các loài hoang dã vì một tương lai phát triển bền vững”./.