ESG là “tấm hộ chiếu” để doanh nghiệp hội nhập, thu hút vốn

(TBTCO) - Theo chuyên gia, ESG không còn là lựa chọn mà đã trở thành “tấm hộ chiếu” giúp doanh nghiệp hội nhập, thu hút vốn và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Phát biểu tại Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 với chủ đề: “Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững”, ngày 22/12, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà cho biết, thực tiễn thế giới cho thấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã và đang quyết định vị thế, năng lực cạnh tranh, sức phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Việt Nam đã đặt mình trong dòng chảy thời đại, mở ra cơ hội tốt đưa đất nước bứt phá, phát triển bền vững.

Quang cảnh sự kiện

Bà cho rằng, ESG không chỉ là bộ tiêu chí đánh giá doanh nghiệp mà còn là một cách tiếp cận phát triển, trong đó, tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, đảm bảo tiến bộ xã hội và nâng cao chất lượng quản trị.

Theo TS. Trần Văn Khải - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường của Quốc hội nhấn mạnh, ,Việt Nam đang đứng trước yêu cầu phát triển mới, đòi hỏi sự bứt phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với phát triển bền vững.

Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị ra đời đã xác lập nền tảng chính trị quan trọng cho công cuộc này. Nghị quyết đã tạo nền tảng chính trị quan trọng cho ESG tại Việt Nam.

Nghị quyết khẳng định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực then chốt của phát triển nhanh, bền vững; đồng thời yêu cầu làm chủ công nghệ cốt lõi và ưu tiên nguồn lực cho lĩnh vực này. Đây chính là tiền đề thuận lợi để thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững, bởi phát triển bền vững đòi hỏi hài hòa tăng trưởng kinh tế với môi trường và xã hội.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường của Quốc hội nhấn mạnh tầm quan trọng của ESG đối với phát triển bền vững và thu hút đầu tư trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế toàn cầu.

ESG không còn xa lạ mà đã trở thành yêu cầu tất yếu để doanh nghiệp phát triển bền vững. Thống kê trên thế giới, 79% nhà đầu tư cân nhắc yếu tố ESG trong quyết định đầu tư. Muốn thu hút vốn, doanh nghiệp phải nghiêm túc thực hành ESG.

Theo TS. Trần Văn Khải khẳng định, tại Việt Nam, ESG được ví như “tấm hộ chiếu” giúp doanh nghiệp hội nhập quốc tế bền vững. Tuy chịu áp lực tuân thủ từ quy định trong nước lẫn yêu cầu đối tác quốc tế, ESG vẫn mang lại lợi ích thiết thực: tiết kiệm chi phí dài hạn và tiếp cận vốn xanh.

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp chạy theo phong trào ESG với báo cáo hào nhoáng và cam kết xanh, dẫn đến nguy cơ “tẩy xanh”. Thị trường ngày càng soi xét: khách hàng, nhà đầu tư đòi hỏi bằng chứng và hành động thực tế. Vì vậy, muốn giữ niềm tin, thu hút vốn, doanh nghiệp phải làm thật chứ không chỉ nói hay.

Ông cho biết, ESG cũng đang chuyển từ gánh nặng tuân thủ thành lợi thế cạnh tranh; thực hành nghiêm túc sẽ nâng tầm thương hiệu, đáp ứng kỳ vọng của khách hàng. Đặc biệt, nền quản trị minh bạch có thể biến ESG từ áp lực tuân thủ thành vũ khí sắc bén để chinh phục khách hàng và nhà đầu tư. Đó chính là giá trị lâu dài mà ESG mang lại.

Cũng theo TS Trần Văn Khải, chuyển đổi xanh chỉ thành công khi gắn liền chuyển đổi số, nên khoa học công nghệ chính là chìa khóa để thực hiện ESG hiệu quả. Nếu doanh nghiệp quản trị, sản xuất lạc hậu, hiệu suất sẽ kém và gây hại môi trường. Ngược lại, áp dụng các công nghệ hiện đại (như AI, Big Data, IoT) sẽ giúp doanh nghiệp đồng thời số hóa và xanh hóa, nâng cao năng suất và tính bền vững./.