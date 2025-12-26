Hơn 600kg pin cũ được thu gom, lan tỏa thông điệp sống xanh trong công sở

(TBTCO) - Sau thời gian ngắn triển khai, chương trình “Thu pin cũ – Đổi cây xanh” đã thu gom hơn 600kg pin đã qua sử dụng tại các cơ quan, đơn vị. Hoạt động không chỉ góp phần giảm thiểu rác thải nguy hại, mà còn lan tỏa thông điệp sống xanh trong môi trường công sở.

Từ những hành động rất nhỏ trong đời sống công sở, chương trình “Thu pin cũ – Đổi cây xanh” đã tạo nên một không khí sôi nổi, lan tỏa tinh thần trách nhiệm với môi trường trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính. Không dừng lại ở việc thu gom pin đã qua sử dụng, chương trình hướng tới hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn, đưa nội dung bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trở thành một phần tự nhiên của phong trào thanh niên.

Pin cũ là loại rác thải nguy hại nhưng lâu nay vẫn thường bị bỏ chung với rác sinh hoạt hằng ngày. Trong khi đó, các kim loại nặng như chì, thủy ngân hay cadimi có trong pin nếu không được xử lý đúng quy định sẽ gây ô nhiễm đất, nước, không khí và để lại tác động lâu dài đối với sức khỏe con người. Thực tế này đặt ra yêu cầu phải thay đổi từ nhận thức đến hành vi, đặc biệt trong môi trường công sở, nơi tập trung đông cán bộ, công chức, viên chức.

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính tham gia chương trình “Thu pin cũ - Đổi cây xanh”.

Chính vì vậy, chương trình được triển khai theo cách làm gần gũi, dễ tham gia, phù hợp với nhịp sinh hoạt thường nhật. Những thùng thu gom pin được đặt ngay tại trụ sở làm việc, tạo điều kiện để cán bộ, đoàn viên và người lao động chủ động mang pin cũ đến nộp. Đổi lại, mỗi người nhận được những chậu cây xanh nhỏ, vừa làm đẹp không gian làm việc, vừa gửi gắm thông điệp sống xanh, sống có trách nhiệm với môi trường.

Sau thời gian ngắn triển khai, chương trình đã ghi nhận kết quả vượt xa kỳ vọng ban đầu, với hơn 600kg pin cũ được thu gom và chuyển đi xử lý đúng quy định, đồng thời trao hơn 4.200 cây xanh, cây cảnh mini tới cán bộ, đoàn viên, người lao động trong toàn ngành. Kết quả này không chỉ phản ánh sự hưởng ứng tích cực của các đơn vị, mà còn khẳng định hiệu quả của cách làm sáng tạo, khi gắn bảo vệ môi trường với những hành động cụ thể, thiết thực và dễ thực hiện trong đời sống công sở.

Chia sẻ về kết quả chương trình, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính Lê Đôn cho biết, nhiều chi đoàn trực thuộc đã chủ động tuyên truyền, bố trí điểm thu gom và vận động đoàn viên, người lao động tham gia với tinh thần trách nhiệm cao. Sự vào cuộc đồng bộ, linh hoạt của các đơn vị đã góp phần tạo nên hiệu ứng lan tỏa tích cực trong toàn ngành.

Từ việc thu gom pin cũ đến đổi cây xanh, phong trào từng bước hình thành nếp sống xanh trong môi trường công sở, khẳng định vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên trong xây dựng nơi làm việc thân thiện với môi trường. Thời gian tới, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính dự kiến tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình này, đồng thời nghiên cứu thêm những hoạt động môi trường phù hợp, qua đó phát huy tinh thần tuổi trẻ trong thực hiện mục tiêu phát triển bền vững gắn với trách nhiệm xã hội của ngành Tài chính.

Một số hình ảnh khác từ chương trình “Thu pin cũ – Đổi cây xanh” tại các đơn vị:

Hoạt động thu gom pin cũ được triển khai tại trụ sở Báo Tài chính - Đầu tư, thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên, người lao động.

Chi đoàn Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể tham gia chương trình “Thu pin cũ – Đổi cây xanh”.

Hơn 200 cán bộ, người lao động tại Chi đoàn Sở GDCK Hà Nội tham gia chương trình thu gom pin cũ.

Chi đoàn Cục Hải quan hưởng ứng hoạt động thu gom pin đã qua sử dụng tại trụ sở cơ quan.

Không khí sôi nổi tại điểm thu gom pin cũ ở trụ sở Chi đoàn Tạp chí Kinh tế - Tài chính.