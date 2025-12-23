Hải Phòng đặt trọng tâm bảo vệ quyền được sống trong môi trường trong lành

(TBTCO) - Là đô thị cảng biển và trung tâm công nghiệp lớn của khu vực phía Bắc, Hải Phòng đang phải đối mặt với nhiều sức ép môi trường do đô thị hóa nhanh, hoạt động sản xuất, giao thông tác động. Trước thực tế đó, thành phố xác định bảo vệ môi trường không chỉ là nhiệm vụ quản lý nhà nước, mà còn gắn trực tiếp với việc bảo đảm quyền con người.

Những năm gần đây, tình trạng ngập úng cục bộ sau mưa lớn, nguy cơ ô nhiễm nguồn nước và không khí đã ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe và sinh kế của người dân ở nhiều khu vực, nhất là vùng ven biển. Từ thực tiễn này, Hải Phòng đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về mối liên hệ giữa môi trường và chất lượng cuộc sống, coi mỗi hành động bảo vệ môi trường là một phần của việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân hôm nay và các thế hệ tương lai.

Hải Phòng là địa phương thực hiện tốt công tác phân loại rác tại nguồn. Ảnh: TL

Cùng với công tác tuyên truyền, các cơ quan chuyên môn của thành phố triển khai nhiều hoạt động cụ thể, gắn bảo vệ môi trường với phát triển bền vững. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường truyền thông về bảo đảm quyền con người nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhân quyền thế giới, trọng tâm là quyền được sống trong môi trường trong lành và quyền tiếp cận các nguồn tài nguyên thiết yếu phục vụ sinh kế.

Theo đó, nhiều diễn đàn và hội nghị chuyên đề về phát triển nông thôn bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu, bảo vệ hệ sinh thái và sử dụng hợp lý tài nguyên được tổ chức, qua đó thúc đẩy vai trò, tiếng nói và quyền lợi của người dân nông thôn trong quá trình phát triển. Thành phố đồng thời khuyến khích các mô hình sản xuất nông nghiệp thân thiện môi trường, giảm phát thải và tiết kiệm tài nguyên, giúp người dân chủ động thích ứng khí hậu, ổn định thu nhập và cải thiện chất lượng môi trường sống.

Ở khu vực đô thị, nhiều mô hình phân loại rác tại nguồn, giảm thiểu rác thải nhựa, thu gom và xử lý chất thải theo quy định tiếp tục được duy trì và nhân rộng. Các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể quần chúng tham gia tích cực trong công tác tuyên truyền, giám sát và vận động người dân chung tay bảo vệ cảnh quan, xây dựng lối sống xanh./.