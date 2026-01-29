An nhiên mỗi ngày, thịnh vượng dài hạn - Triết lý sống làm nên giá trị khác biệt của The Golden Retreat

(TBTCO) - Giữa một thành phố cảng đang vươn mình thành trung tâm giao thương, logistics hàng đầu châu Á, vẫn còn một miền xanh tinh tuyển dành riêng cho những chủ nhân tinh hoa biết tận hưởng cuộc sống. Đó là The Golden Retreat của Vinhomes Golden City, nơi mỗi khoảnh khắc là một cuộc đối thoại tĩnh tại với thiên nhiên, mỗi m2 đất là một dòng chảy phong thủy giữ tài, sinh lộc.

Retreat mỗi ngày ngay nơi mình sống

Trong nhịp sống ngày một gấp gáp, con người càng khao khát những khoảng lặng để nghỉ ngơi, hồi phục và tái tạo năng lượng. Nếu như trước kia, khái niệm “retreat” chỉ dành cho những chuyến đi xa rời phố thị, thì nay, chính ngôi nhà có thể trở thành một chốn retreat đích thực.

Để làm được điều đó, một ngôi nhà phải hội tụ đủ không gian, ánh sáng, thiên nhiên và sự riêng tư. Đó cũng là triết lý sống làm nên giá trị khác biệt của The Golden Retreat, mảnh ghép quan trọng trong bộ sưu tập “di sản không gian” The Golden Signature tại Vinhomes Golden City, Hải Phòng.

Không phải ngẫu nhiên mà cái tên “The Golden Retreat” được lựa chọn. Mỗi căn biệt thự tại đây đều sở hữu khoảng vườn rộng tới 200m2, đủ để tái hiện một khu vườn nhiệt đới, một vườn thiền kiểu Nhật hay một không gian BBQ ấm cúng dưới bóng cây. Không gian xanh ấy không chỉ làm dịu mắt, mà còn chữa lành những mỏi mệt nội tâm, điều mà nhà phố hay căn hộ cao tầng không thể mang lại.

Sự kết nối cùng thiên nhiên giúp chủ nhân The Golden Retreat sở hữu một điểm “retreat tại nhà”

Tất cả các sản phẩm này đều sở hữu thiết kế đắt giá với tầm nhìn hướng công viên trung tâm xanh mát hoặc tầm nhìn thủy sinh hướng dòng sông êm đềm, uốn lượn quanh khu đô thị. Từ phòng khách, phòng ngủ hay ban công, chủ nhân đều có thể bao quát trọn vẹn cảnh sắc tự nhiên đang chuyển động từng phút giây. Đó là tầm nhìn mà mỗi sáng, bản giao hưởng của nắng sớm, cây cỏ và mặt nước sẽ giúp đánh thức cả tâm trí lẫn cảm xúc.

Không dừng ở đó, The Golden Retreat còn chạm đến chuẩn mực cao nhất trong thiết kế. Với diện tích sử dụng lên tới 868,8m2, mỗi tài sản đều là một dinh thự với đủ công năng. Tầng hầm là nơi để xe hoặc kho, tầng trệt sinh hoạt chung, tầng 2-3 là phòng ngủ riêng biệt, tầng mái làm không gian giải trí, phòng xông hơi, thiền định hay thư viện cá nhân. Toàn bộ các tầng đều được mở rộng tối đa ánh sáng tự nhiên, đón gió trời và kết nối với mảng xanh bên ngoài, tạo ra sự liền mạch giữa không gian sống và thiên nhiên.

The Golden Retreat được thiết kế dành cho những người hiểu rằng ngôi nhà không phải chỉ để ở, mà còn để cảm nhận

Sự khác biệt của The Golden Retreat không đơn thuần nằm ở diện tích lớn hay vật liệu cao cấp, mà nằm ở triết lý thiết kế “mỗi ngôi nhà là một cá tính sống”, mỗi khoảng vườn là một tuyên ngôn về phong cách và chiều sâu tâm hồn của chủ nhân. Đó có thể là một doanh nhân ưa thiền định chọn thiết kế không gian yên tĩnh để đọc sách mỗi sáng, hay một gia đình trẻ dành vườn sau cho con chơi đùa giữa thiên nhiên.

Tài sản để sống, để giữ và để truyền đời

Không chỉ là sợi dây liên kết giữa gia chủ và thiên nhiên, The Golden Retreat còn mang trong mình một vai trò lớn hơn, đó là nơi bắt đầu hành trình sống chất lượng, đầu tư thông minh và định danh một dòng tài sản truyền đời.

Khoản đầu tư thông minh này có thể dễ dàng nhận diện khi so sánh giá trị của biệt thự The Golden Retreat với chung cư cao cấp tại trung tâm Hải Phòng. Theo batdongsan.vn, tính đến quý III/2025, giá rao bán căn hộ trung bình trên địa bàn đạt 61 triệu đồng/m2. Như vậy, một căn hộ 3 phòng ngủ xấp xỉ 100m2 có giá bán hơn 6 tỷ đồng. Mức giá này tương đương, thậm chí còn cao hơn thấp tầng Vinhomes Golden City chỉ ở mức 5 - 6,4 tỷ đồng, diện tích sử dụng từ 205 - 250m2. Đồng nghĩa, sở hữu biệt thự The Golden Retreat, nhà đầu tư đang bỏ vốn ít hơn nhưng nhận về nhiều hơn.

Trong khi các căn hộ cao cấp có mức giá tương đương hoặc cao hơn nhưng không gian, tiện ích lại hạn chế, chưa kể đến các chi phí đi kèm, như gửi xe... Ngược lại, mỗi căn biệt thự The Golden Retreat lại sở hữu nhiều lợi thế của một sản phẩm thấp tầng Vinhomes: tài sản gắn liền với đất, đỗ xe thuận tiện, hệ sinh thái tiện ích “all-in-one”, không gian cây xanh và mặt nước lên đến 41ha…

The Golden Retreat thừa hưởng hệ sinh thái tiện ích all-in-one của The Golden City

Ngoài ra, The Golden Retreat còn mang những giá trị khó có thể lượng hóa bằng tiền. Được ví như “tư dinh minh đường”, mỗi căn biệt đều có tầm view độc bản hướng công viên và dòng thủy sinh, phong thủy thịnh vượng, giúp chủ nhân khỏe mạnh về thể chất, hanh thông về sự nghiệp.

Bên cạnh đó là tính giới hạn. Toàn bộ dòng sản phẩm The Golden Retreat chỉ có 211 căn trong tổng số hơn 4.900 sản phẩm toàn dự án. Giới hạn về số lượng tạo nên sự đắt giá khi đặt trong bối cảnh nhu cầu tích sản gắn liền với đất của tầng lớp tinh hoa địa phương và nhà đầu tư Việt kiều đang tăng mạnh tại Hải Phòng.

Vì vậy, The Golden Retreat không đơn thuần là lựa chọn an cư, mà là quyết định mang tầm nhìn dài hạn của những chủ nhân tinh hoa, những người hiểu rằng giá trị lớn nhất của bất động sản không nằm ở sự phô trương, mà ở trải nghiệm sống mỗi ngày, sự thịnh vượng lâu dài và khả năng truyền thừa bền vững cho nhiều thế hệ./.