Làm rõ phương án nâng đời cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

(TBTCO) - Hai nội dung cần làm rõ tại đề xuất mở rộng cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) là xác định quy mô, lộ trình đầu tư và hình thức đầu tư phù hợp, nhằm vừa đẩy nhanh tiến độ, vừa đảm bảo tính khả thi về tài chính.

Chọn phương án 6 làn

Đã có thêm những “biển báo” cần thiết từ phía Bộ Xây dựng - cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành - để Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) hoàn thiện phương án đầu tư Dự án mở rộng đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Theo đó, tại công văn số 3760/BXD-KHTC gửi Bộ Tài chính vào giữa tuần trước, Bộ Xây dựng cho rằng các nội dung VEC giải trình, làm rõ liên quan đến việc xác định nhu cầu vận tải để xác định quy mô, lộ trình mở rộng tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình tại văn bản số 3900/VEC-TCKT ngày 1/12/2025 là có cơ sở.

“Tuy nhiên, đây là nội dung được thực hiện trong quá trình chuẩn bị đầu tư nên đề nghị trong trường hợp được giao đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, VEC chỉ đạo tư vấn cập nhật, tính toán, dự báo cụ thể nhu cầu vận tải làm cơ sở xác định quy mô đầu tư, bảo đảm hiệu quả; chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu dự báo”, công văn số 3760 do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn ký nêu rõ.

Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Trước đó, trong hai văn bản cho ý kiến về Dự án, Bộ Xây dựng cho rằng VEC chưa nêu rõ việc đánh giá nhu cầu vận tải trong tương lai được xây dựng trên cơ sở nào, đồng thời cần xem xét yếu tố phân lưu lưu lượng qua các tuyến cao tốc hoặc các tuyến giao cắt đã và đang được nghiên cứu triển khai như: vành đai 4 (CT.38), vành đai 5 (CT.39), tuyến Phủ Lý - Nam Định (CT.11)...

“Bộ Tài chính, với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư và cơ quan quản lý VEC, cần sớm rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền về phương án đầu tư và lựa chọn tổ chức thực hiện Dự án mở rộng tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, nhằm bảo đảm khai thác đồng bộ tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình - Cao Bồ”, lãnh đạo Bộ Xây dựng nêu ý kiến.

Theo báo cáo của VEC, sau hơn 10 năm đưa vào khai thác, tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đang đối mặt với nhiều thách thức cấp bách. lưu lượng xe trên tuyến đường bộ cao tốc đoạn Cầu Giẽ - Ninh Bình đến năm 2025 vượt từ 20% - 40% năng lực thông hành đối với quy mộ 4 làn xe, đến hết năm 2027 nếu mở rộng quy mô lên 6 làn xe, thì đáp ứng nhu cầu vận tải đến năm 2033 (đoạn Đại Xuyên - Vực Vòng) và đến năm 2035 (đoạn Vực Vòng - Cao Bồ).

Được biết, tuyến đường bộ cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (giai đoạn 1) đã được VEC đầu tư xây dựng mặt đường 4 làn xe; giải phóng mặt bằng, nền đường và cầu, cống trên tuyến theo quy mô 6 làn xe hoàn chỉnh. Các địa phương cũng đã đầu tư các tuyến đường song hành và đường kết nối vào tuyến.

Để đồng bộ với các tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ và Cao Bồ - Mai Sơn, trên cơ sở tính toán và dự báo nhu cầu vận tải của đơn vị tư vấn trên từng đoạn tuyến, khả năng nguồn lực đầu tư và điều kiện thi công, VEC đề xuất phạm vi đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình dài khoảng 50 km và thực hiện phân kỳ đầu tư.

Cụ thể, trong năm 2027 sẽ hoàn thành đầu tư mở rộng tuyến lên 6 làn xe; sau năm 2038 sẽ nghiên cứu đầu tư mở rộng theo quy mô quy hoạch đối với đoạn Cầu Giẽ - Phú Thứ lên 10 làn xe.

Ông Nguyễn Thế Cường, Phó tổng giám đốc VEC cho biết, quy mô đầu tư và phương án phân kỳ này đã được tư vấn nghiên cứu kỹ lưỡng, vừa đảm bảo tính khả thi về tài chính, vừa đáp ứng nhu cầu vận tải đang tăng nhanh trên tuyến.

Chọn hình thức đầu tư tối ưu

Một nội dung cần tiếp tục được làm rõ tại Dự án mở rộng đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình là hình thức đầu tư.

Trên cơ sở các quy định hiện hành, VEC đã nghiên cứu 3 phương án đầu tư Dự án, gồm: phương án đầu tư theo Luật Đầu tư công với cơ cấu nguồn vốn hỗn hợp và có sự tham gia của ngân sách nhà nước; phương án đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư; phương án đầu tư theo hợp đồng BOT theo quy định tại Luật PPP.

Trên cơ sở phân tích ưu, nhược điểm của từng phương án, VEC kiến nghị lựa chọn phương án đầu tư công với cơ cấu nguồn vốn hỗn hợp và có sự tham gia của ngân sách nhà nước do phương án này có nhiều ưu điểm hơn hai phương án còn lại.

Trong trường hợp thực hiện theo phương án đầu tư công và giao VEC là cơ quan chủ quản, VEC dự kiến với quy mô đầu tư cao tốc 6 làn xe, sơ bộ tổng mức đầu tư Dự án khoảng 3.013 tỷ đồng (trong đó lãi vay trong thời gian xây dựng khoảng 294 tỷ đồng).

Cơ cấu nguồn vốn gồm khoảng 100 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và 2.913 tỷ đồng do VEC huy động, trong đó vốn tự có của VEC khoảng 583 tỷ đồng và vốn vay khoảng 2.330 tỷ đồng. VEC kiến nghị bố trí tối thiểu khoảng 100 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước tham gia thực hiện Dự án từ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Tại công văn số 1272/BTC-PTHT ngày 30/1/2026 gửi lãnh đạo Chính phủ, Bộ Tài chính cho rằng cả 3 phương án đầu tư đều có những ưu, nhược điểm riêng và có cơ sở pháp lý để triển khai.

Tuy nhiên, với yêu cầu bố trí vốn đầu tư công giai đoạn 2026-2030 theo hướng tập trung, không dàn trải và chủ trương đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội, đa dạng hóa các hình thức đầu tư trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, phương án đầu tư theo Luật Đầu tư cũng có thể được nghiên cứu, xem xét áp dụng đối với Dự án mở rộng cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

“Trường hợp đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư gặp vướng mắc, VEC cần báo cáo, làm rõ các căn cứ pháp lý cũng như cơ sở xác định phần vốn ngân sách nhà nước tham gia Dự án để làm cơ sở xem xét, lựa chọn phương án đầu tư phù hợp”, đại diện Bộ Tài chính nêu quan điểm.