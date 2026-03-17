Đồng đô la Mỹ đã trở lại vị trí dẫn đầu

(TBTCO) - Trong những tuần gần đây, đồng đô la Mỹ đã được hồi phục phần nào, mạnh lên so với tất cả các đồng tiền chính và một lần nữa lấy lại vị thế là tài sản trú ẩn an toàn trong thời kỳ thị trường biến động. Nhưng các nhà phân tích cảnh báo, điều này có thể sẽ không kéo dài lâu.

Đồng đô la đã đạt mức cao nhất trong 10 tháng do xung đột ở Trung Đông và giá dầu tăng cao khiến các nhà đầu tư tìm kiếm sự an toàn trong các tài sản của Mỹ.

Đồng đô la Mỹ giảm nhẹ vào thứ Ba khi các nhà đầu tư chuyển sự chú ý sang các cuộc họp của ngân hàng trung ương, trong bối cảnh không chắc chắn về cuộc chiến ở Trung Đông và triển vọng giá dầu.

Đồng đô la giảm 0,11% xuống còn 0,787 so với đồng franc Thụy Sĩ, đánh dấu ngày giảm thứ hai liên tiếp.

Đồng euro tăng 0,26% so với đô la Mỹ, đạt mức 1,153450 USD sau khi giảm xuống mức thấp nhất là 1,1409 USD trong phiên trước đó, mức thấp nhất kể từ tháng 8 năm 2025.

Chỉ số đô la Mỹ, thước đo giá trị của đồng đô la so với rổ sáu loại tiền tệ nước ngoài chính, đã giảm 0,10% xuống còn 99,75.

Chỉ số này đã đạt mức 100,54 vào thứ Sáu tuần trước, mức cao nhất kể từ tháng 5/2025, khi các nhà đầu tư đổ xô tìm kiếm các tài sản an toàn, trong bối cảnh đồng euro và đồng yên dễ bị ảnh hưởng tiêu cực hơn từ một cú sốc dầu mỏ mới.

Bhanu Baweja, chiến lược gia tại UBS, ước tính giá dầu ở mức 120 đô la nếu eo biển Hormuz vẫn đóng cửa đến cuối tháng 3 và ở mức 150 đô la nếu nó vẫn đóng cửa đến cuối tháng 4.

Trong nửa đầu năm 2025, đồng đô la Mỹ đã có diễn biến tệ nhất trong hơn 50 năm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút lại các mức thuế “ngày giải phóng” mà ông công bố hồi tháng 4, làm lung lay niềm tin vào tài sản của Mỹ.

Chỉ số đô la, theo dõi hiệu suất của nó so với rổ các loại tiền tệ chính, đã giảm gần 10% cho đến năm 2025, kết thúc “chu kỳ tăng giá kéo dài 15 năm”, theo nhận định của Morgan Stanley trong một báo cáo nghiên cứu hồi tháng 8/2025.

Tỷ giá hối đoái chung tăng 0,1% lên mức 1,1515 đô la. Hôm thứ Hai, tỷ giá này đã chạm mức 1,1409 đô la, mức thấp nhất kể từ tháng 8 năm 2025. Chuyên gia của HSBC dự báo, tỷ giá euro/đô la sẽ dao động trong khoảng 1.10 - 1.12 nếu các hạn chế về nguồn cung năng lượng ở vùng Vịnh tiếp tục kéo dài.

Nhưng vận may của nó đã thay đổi kể từ khi chiến tranh Iran bắt đầu. Mỹ là một nhà xuất khẩu dầu mỏ quan trọng, và sự tăng vọt giá dầu thô WTI đã làm tăng nhu cầu đối với đồng tiền của nước này, vì giá dầu được tính bằng đô la. Chỉ số này hiện đang ở mức thấp hơn một chút so với mức cao nhất trong 10 tháng.

Đồng đô la Mỹ cũng thể hiện đặc tính phòng thủ, trong khi các loại tiền tệ trú ẩn an toàn truyền thống khác như đồng yên Nhật lại suy yếu.

“Căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông một lần nữa củng cố vai trò của đồng đô la Mỹ như một loại tiền tệ trú ẩn an toàn hàng đầu”, các nhà phân tích ngoại hối của HSBC viết trong một báo cáo mới phát hành. “Điều này nhắc nhở chúng ta rằng thực tế mọi thứ hầu như không thay đổi so với câu chuyện thường được kể cách đây gần một năm”.

Cả đồng bảng Anh và đồng euro đều suy yếu khi châu Âu một lần nữa cho thấy sự dễ bị tổn thương trước những cú sốc giá năng lượng do chiến tranh ở Trung Đông gây ra, bởi các nước châu Âu phụ thuộc rất nhiều vào nhập khẩu. Mỹ đã tự sản xuất được dầu thô và ít bị ảnh hưởng hơn bởi sự gián đoạn tại eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển dầu khí quan trọng mà Iran đã đóng cửa.

Trong báo cáo của mình, các nhà phân tích của HSBC cho biết thêm, có những lý do để không hoàn toàn tin tưởng vào đồng đô la mạnh trở lại, đặc biệt là khi các động lực thúc đẩy đà tăng giá của nó vào năm 2022 không còn nữa.

Các nhà phân tích khác cũng cho rằng, sự phục hồi của đồng đô la sẽ chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.

“Những vấn đề cơ bản góp phần làm suy yếu nền kinh tế trước cuộc chiến gần đây nhất ở Trung Đông vẫn chưa được giải quyết”, Russ Mould, giám đốc đầu tư tại AJ Bell cho biết.

“Những yếu tố này bao gồm một chính quyền Mỹ thất thường với chiến lược khó đoán, thâm hụt ngân sách khổng lồ và áp lực chính trị lên sự độc lập của ngân hàng trung ương, tất cả đều là những đặc điểm mà các nhà đầu tư, thường kỳ vọng ở một thị trường mới nổi hơn là một thị trường phát triển”.

Ông nói thêm rằng mặc dù giá vàng vẫn chưa tăng kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu, nhưng các yếu tố vĩ mô tác động đến kim loại quý này vẫn còn đó, bao gồm sự gia tăng nợ chính phủ của các nước phương Tây, đặc biệt là khi Mỹ “chi tiêu mạnh tay cho nỗ lực chiến tranh của mình”.

Phiên giao dịch hôm thứ Hai cho thấy, đồng đô la Mỹ đang được hỗ trợ bởi giá dầu, giảm nhẹ so với mức cao gần đây khi giá dầu Brent giảm xuống còn 95 đô la một thùng. Câu hỏi quan trọng đối với các nhà đầu tư là cuộc xung đột này sẽ kéo dài bao lâu.

“Chừng nào cuộc khủng hoảng còn tiếp diễn, chúng ta có thể dự đoán đồng đô la sẽ mạnh lên”, Jason da Silva, giám đốc đầu tư tại ngân hàng tư nhân Arbuthnot Latham cho biết.

“Nhưng một khi tình hình ổn định trở lại, chúng tôi dự đoán đồng đô la sẽ tiếp tục suy yếu. Đồng đô la vẫn đang ở mức giá cao và về lâu dài, chúng tôi cho rằng đây sẽ là động lực thực sự thúc đẩy lợi nhuận dài hạn của nó”, Latham nói.