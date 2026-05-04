Tài chính quốc tế

ADB khởi động gói đầu tư 70 tỷ USD kết nối lưới điện và mạng số châu Á - Thái Bình Dương

Hà My

13:48 | 04/05/2026
(TBTCO) - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho biết sẽ hỗ trợ 70 tỷ USD cho các sáng kiến mới về hạ tầng năng lượng và hạ tầng số đến năm 2035, nhằm kết nối các lưới điện, mở rộng thương mại điện xuyên biên giới và cải thiện khả năng tiếp cận băng thông rộng trên toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Hai sáng kiến mới của ADB bao gồm: Sáng kiến Lưới điện Liên Á (Pan‑Asia Power Grid Initiative - PAGI) trị giá 70 tỷ USD và Sáng kiến Xa lộ số châu Á - Thái Bình Dương trị giá 20 triệu USD.

Sáng kiến Lưới điện Liên Á sẽ kết nối các hệ thống điện quốc gia và tiểu vùng, cho phép năng lượng tái tạo được truyền tải xuyên biên giới. Ảnh minh hoạ

Sáng kiến Lưới điện Liên Á sẽ kết nối các hệ thống điện quốc gia và tiểu vùng, cho phép năng lượng tái tạo được truyền tải xuyên biên giới, trong khi Xa lộ số châu Á - Thái Bình Dương sẽ giúp thu hẹp khoảng cách hạ tầng số và tạo điều kiện để khu vực tận dụng tăng trưởng do trí tuệ nhân tạo (AI) thúc đẩy.

Trong khuôn khổ Sáng kiến Lưới điện Liên Á, ADB sẽ làm việc với các chính phủ, đơn vị điện lực, khu vực tư nhân và các đối tác phát triển để huy động 50 tỷ USD đến năm 2035 cho hạ tầng điện xuyên biên giới, qua đó khai mở tiềm năng năng lượng tái tạo ở quy mô lớn.

Sáng kiến này sẽ tập trung vào truyền tải và tích hợp lưới điện, bao gồm các tuyến đường dây xuyên biên giới, trạm biến áp, hệ thống lưu trữ và số hóa lưới điện. Đồng thời, chương trình cũng hỗ trợ phát điện gắn với thương mại điện, bao gồm các dự án xuất khẩu năng lượng tái tạo, trung tâm năng lượng tái tạo khu vực và các tổ hợp lai ghép phát điện - lưu trữ.

Đến năm 2035, ADB đặt mục tiêu tích hợp khoảng 20 gigawatt năng lượng tái tạo xuyên biên giới, kết nối 22.000 km mạch đường dây truyền tải, cải thiện khả năng tiếp cận điện cho 200 triệu người, tạo ra 840.000 việc làm và cắt giảm 15% lượng khí thải từ ngành điện trong khu vực.

ADB dự kiến tài trợ khoảng một nửa trong tổng số 50 tỷ USD từ nguồn lực của mình và huy động phần còn lại thông qua đồng tài trợ, bao gồm khu vực tư nhân. Khoản hỗ trợ kỹ thuật lên tới 10 triệu USD sẽ được cung cấp để hài hòa các quy định, áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật chung, chuẩn bị nghiên cứu khả thi và thúc đẩy các công việc khác cần thiết cho các dự án lớn.

Sáng kiến Lưới điện Liên Á đánh dấu sự chuyển đổi từ liên kết năng lượng giữa các quốc gia sang cách tiếp cận thương mại điện năng mang tính khu vực. Sáng kiến này dựa trên các cơ chế hợp tác tiểu vùng hiện có, bao gồm Chương trình Hợp tác kinh tế tiểu vùng Nam Á, kế hoạch kết nối lưới điện của Sáng kiến Vịnh Bengal về hợp tác kỹ thuật và kinh tế đa ngành, Lưới điện ASEAN và Chiến lược Hợp tác kinh tế và năng lượng khu vực Trung Á 2030.

Sáng kiến Xa lộ số châu Á - Thái Bình Dương sẽ huy động 20 tỷ USD đến năm 2035 để tài trợ cho các hành lang số, cơ sở hạ tầng dữ liệu và phát triển các nền kinh tế sẵn sàng cho AI. Các khoản đầu tư sẽ tập trung vào hạ tầng kết nối, bao gồm mạng cáp quang trên bộ và dưới biển, kết nối vệ tinh và các trung tâm dữ liệu khu vực. ADB cũng sẽ hỗ trợ chính sách và quy định, trong đó có quản lý rủi ro an ninh mạng, đồng thời đầu tư vào các chương trình phát triển kỹ năng nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng cho công nghệ số và AI.

Đến năm 2035, sáng kiến ​​này đặt mục tiêu cung cấp truy cập băng thông rộng lần đầu tiên cho 200 triệu người và kết nối kỹ thuật số nhanh hơn, đáng tin cậy hơn cho 450 triệu người khác trên toàn khu vực. Dự kiến ​​​​sẽ giảm chi phí kết nối ở các khu vực xa xôi và không có đường ra biển khoảng 40% và giúp tạo ra 4 triệu việc làm.

ADB dự kiến tài trợ 15 tỷ USD trong tổng số 20 tỷ USD của sáng kiến này từ nguồn lực riêng và huy động 5 tỷ USD thông qua đồng tài trợ, bao gồm khu vực tư nhân. Trung tâm Đổi mới và phát triển AI sẽ được thành lập tại Seoul để hỗ trợ triển khai sáng kiến này. Được hỗ trợ bởi khoản đóng góp 20 triệu USD từ Chính phủ Hàn Quốc, trung tâm sẽ thúc đẩy việc áp dụng AI một cách có trách nhiệm và bao trùm, đồng thời hỗ trợ đào tạo khoảng 3 triệu người về các kỹ năng kỹ thuật số và AI vào năm 2035./.

Chủ tịch ADB Masato Kanda cho biết: “Tiếp cận năng lượng và công nghệ số sẽ định hình tương lai của khu vực. Hai sáng kiến này sẽ xây dựng những hệ thống mà châu Á và Thái Bình Dương cần để tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường kết nối. Thông qua việc liên kết lưới điện và mạng số xuyên biên giới, chúng ta có thể giảm chi phí, tăng cơ hội và mang lại nguồn điện ổn định cùng khả năng tiếp cận công nghệ số cho hàng trăm triệu người dân”.
Dòng vốn đầu tư tại Gia Lai tiếp tục rót vào lĩnh vực năng lượng tái tạo

(TBTCO) - Jerome Powell cho biết ông sẽ tiếp tục giữ vị trí trong hội đồng quản trị của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sau khi ông Kevin Warsh trở thành chủ tịch, với nhiệm kỳ kéo dài chưa được xác định.
(TBTCO) - Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) vừa bất ngờ thông báo sẽ rời Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) từ ngày 1/5. Quyết định gây sốc của UAE rời đã khiến các đối tác trong sáu thập kỷ qua hoàn toàn bất ngờ. Giờ đây, liên minh này sẽ phải nỗ lực để duy trì vị thế của mình trong một thị trường dầu mỏ toàn cầu đang biến đổi nhanh chóng.
(TBTCO) - Hàn Quốc đã vượt qua Anh để trở thành thị trường chứng khoán lớn thứ tám thế giới, nhờ vào sự tăng trưởng mạnh mẽ của các công ty công nghệ hàng đầu liên quan đến trí tuệ nhân tạo.
(TBTCO) - Quyết định giữ nguyên lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) được xem là động thái cứng rắn và đã góp phần làm tăng giá trị đồng Yên so với đồng Đô la, theo nhận định của các chiến lược gia. BoJ đã giữ nguyên lãi suất chuẩn, với kết quả bỏ phiếu chia rẽ làm tăng khả năng tăng lãi suất vào tháng 6 và đẩy đồng Yên tăng giá.
(TBTCO) - Một loạt các quyết định từ các ngân hàng trung ương lớn sắp được đưa ra trong tuần từ 27/4 – 3/5, bao gồm cả Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) và Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), trong khi thị trường sẽ tiếp tục theo dõi sát sao những căng thẳng ở Trung Đông.
(TBTCO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các quan chức Mỹ sẽ đến Pakistan vào tối thứ Hai, quốc gia đang làm trung gian hòa giải các cuộc đàm phán. Eo biển Hormuz vẫn gần như đóng cửa vào Chủ nhật, sau khi Iran tuyên bố các bên còn lâu mới đạt được thỏa thuận cuối cùng để chấm dứt chiến tranh.
(TBTCO) - Trong tuần qua các nhà lãnh đạo tài chính toàn cầu, bị cuốn vào vòng xoáy của tin tức chiến tranh Trung Đông, đã phải đối mặt với sự bất lực của họ trong việc giảm thiểu thiệt hại kinh tế từ những cú sốc địa chính trị ngày càng thường xuyên.
(TBTCO) - Ngày 16/4, tại Ottawa(Canada), dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Mark Carney, 21 Hiệp hội doanh nghiệp và Phòng Thương mại Canada đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) trực tuyến, chính thức thành lập mạng lưới Phòng Thương mại Canada khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (CCIP).
