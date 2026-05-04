Ngân hàng - Bảo hiểm

Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý I/2026 đạt 1.006 tỷ đồng, tăng trưởng 18,7%

11:52 | 04/05/2026
(TBTCO) - Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 (trước soát xét), theo đó công ty mẹ và các đơn vị thành viên ghi nhận mức tăng trưởng khả quan với tổng doanh thu hợp nhất đạt 15.610 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2025.
Tổng doanh thu hợp nhất quý I/2026 đạt 15.610 tỷ đồng, tăng trưởng 9,1% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 1.006 tỷ đồng và 816 tỷ đồng, tăng trưởng 18,7% và 18,8%. Tổng tài sản hợp nhất tại thời điểm ngày 31/3/2026, đạt 307.488 tỷ đồng, tương đương gần 12 tỷ USD, tăng 5,4% so với thời điểm ngày 31/12/2025.

Tổng doanh thu công ty mẹ đạt 493 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 346 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 10,7% và 9,5% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng tài sản công ty mẹ đạt 19.022 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 18.877 tỷ đồng tại ngày 31/3/2026, tăng nhẹ so với thời điểm 31/12/2025.

Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ đạt nhiều kết quả ấn tượng. Cụ thể quý I, tổng doanh thu của Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt đạt 3.917 tỷ đồng, tăng trưởng rất khả quan 23,5% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt 117 tỷ đồng, tăng trưởng 17,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Những nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm và trải nghiệm khách hàng cũng được phản ánh rõ nét trên phương diện thương hiệu khi Bảo hiểm Bảo Việt dẫn đầu bảng xếp hạng doanh nghiệp bảo hiểm về mức độ hiện diện và thảo luận trên mạng xã hội trong quý I/2026, theo báo cáo của Reputa. Kết quả này cho thấy hiệu quả của chiến lược truyền thông đa kênh, khả năng duy trì tương tác tích cực và kết nối bền vững với khách hàng trong bối cảnh hành vi người dùng đang dịch chuyển mạnh sang môi trường số.

Bên cạnh đó, lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ duy trì đà tăng trưởng. Cụ thể, Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ kết thúc quý I/2026 với tổng doanh thu đạt 11.284 tỷ đồng, tăng trưởng 3,7%; lợi nhuận sau thuế đạt 586 tỷ đồng, tăng trưởng 22,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Bước vào quý I/2026 - kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển, Bảo Việt Nhân thọ đã khởi động với nhiều hoạt động nổi bật, tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm khách hàng.

Trong hành trình 30 năm “Bảo vệ giá trị Việt”, Bảo Việt Nhân thọ luôn định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, không ngừng đổi mới để mang đến những giải pháp bảo vệ toàn diện, góp phần xây dựng nền tảng tài chính vững vàng và cuộc sống an tâm cho hàng triệu gia đình Việt. Mô hình văn phòng thế hệ mới BAOVIET NewGen được mở rộng tại nhiều địa phương Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, mang đến không gian tư vấn hiện đại, tích hợp các giải pháp tài chính - bảo hiểm, phục vụ khách hàng nhanh chóng, thuận tiện và cá nhân hóa./.

Quý I, tổng tài sản quản lý ròng của Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) tiếp tục đà tăng trưởng tốt, đạt hơn 160.000 tỷ đồng, tăng 2,8% so với thời điểm 31/12/2025; tổng doanh thu đạt 62 tỷ đồng tăng trưởng 26% so với cùng kỳ 2025; lợi nhuận sau thuế đạt 28,7 tỷ đồng.

Quý I/2026, Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với doanh thu đạt 276,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 61,6 tỷ đồng, đều bứt phá tăng trưởng hai con số so với cùng kỳ năm 2025.
H.C
(TBTCO) - Cập nhật từ các Đại hội đồng cổ đông, S&I Ratings cho biết, các ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế bình quân khoảng 13,5% năm 2026, thấp hơn mức 16% của năm trước, trong bối cảnh bất định đến từ môi trường vĩ mô thế giới. Đáng chú ý, mục tiêu tăng trưởng tín dụng gắn chặt hơn với huy động vốn, tốc độ huy động không theo kịp trở thành yếu tố kìm hãm đà tăng.
(TBTCO) - Giá vàng nhẫn và vàng miếng sáng ngày 4/5 tăng từ 500.000 - 600.000 đồng/lượng, đưa mặt bằng giá giao dịch lên ngưỡng 163 - 166,6 triệu đồng/lượng.
(TBTCO) - Sáng ngày 4/5, tỷ giá trung tâm giảm nhẹ 1 đồng xuống 25.112 đồng sau kỳ nghỉ lễ, tỷ giá USD tự do lùi 60 đồng. DXY đầu tuần quanh 98,17 điểm, trong bối cảnh USD chịu áp lực trước khả năng Nhật Bản can thiệp tỷ giá, tuần này, thị trường tập trung vào đàm phán Mỹ - Iran và dữ liệu việc làm Mỹ.
(TBTCO) - Sau 4 năm im ắng, thị trường bảo hiểm có nhiều chuyển động mới với sự xuất hiện của nhiều "tân binh" có hậu thuẫn từ ngân hàng, đặc biệt ở mảng nhân thọ vốn do khối ngoại chi phối. Các nhà băng chủ động rời vai trung gian để tiến tới làm chủ cuộc chơi, qua đó, vừa mở rộng nguồn thu, khai thác tối đa hệ sinh thái, vừa tạo nguồn vốn trung dài hạn ổn định cho tăng trưởng.
(TBTCO) - Tín dụng mạnh những năm gần đây đẩy tỷ lệ tín dụng/GDP lên 146%, đang tạo áp lực lớn lên hệ thống ngân hàng. Việc "giảm ga" tăng trưởng và kiểm soát rủi ro, trong bối cảnh rủi ro ẩn giấu và thiếu vốn trung dài hạn, yêu cầu tái cấu trúc kênh dẫn vốn trở nên cấp thiết.
(TBTCO) - Quý I/2026, Tổng Công ty Bảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI) đạt tổng doanh thu 8.164 tỷ đồng, hoàn thành 127% kế hoạch quý và tăng trưởng 13,1% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này không chỉ phản ánh sự phục hồi ổn định của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, mà còn cho thấy năng lực thích ứng linh hoạt và chiến lược điều hành hiệu quả của Bảo hiểm PVI.
(TBTCO) - Sáng ngày 2/5, tỷ giá trung tâm giữ ở 25.113 đồng do kỳ nghỉ lễ, trong khi USD tự do lùi nhẹ còn 26.740 - 26.790 VND/USD. Còn DXY chốt tuần ở 98,23 điểm, tăng 0,17% sau nhịp giảm dưới 98 điểm, song vẫn thấp hơn 0,72% so với tuần trước. Đồng USD chịu áp lực từ tín hiệu hạ nhiệt xung đột Mỹ - Iran và ước tính Nhật Bản dùng 34,5 tỷ USD hỗ trợ đồng yên, song triển vọng vẫn tích cực nhờ lập trường chính sách của Fed.
(TBTCO) - Sáng ngày 1/5, vàng miếng duy trì quanh 163 - 166 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn giao dịch chủ yếu từ 162,5 - 166 triệu đồng/lượng.
