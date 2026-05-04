Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý I/2026 đạt 1.006 tỷ đồng, tăng trưởng 18,7%

Quý I/2026, Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực.

Tổng doanh thu hợp nhất quý I/2026 đạt 15.610 tỷ đồng, tăng trưởng 9,1% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 1.006 tỷ đồng và 816 tỷ đồng, tăng trưởng 18,7% và 18,8%. Tổng tài sản hợp nhất tại thời điểm ngày 31/3/2026, đạt 307.488 tỷ đồng, tương đương gần 12 tỷ USD, tăng 5,4% so với thời điểm ngày 31/12/2025.

Tổng doanh thu công ty mẹ đạt 493 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 346 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 10,7% và 9,5% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng tài sản công ty mẹ đạt 19.022 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 18.877 tỷ đồng tại ngày 31/3/2026, tăng nhẹ so với thời điểm 31/12/2025.

Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ đạt nhiều kết quả ấn tượng. Cụ thể quý I, tổng doanh thu của Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt đạt 3.917 tỷ đồng, tăng trưởng rất khả quan 23,5% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt 117 tỷ đồng, tăng trưởng 17,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Những nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm và trải nghiệm khách hàng cũng được phản ánh rõ nét trên phương diện thương hiệu khi Bảo hiểm Bảo Việt dẫn đầu bảng xếp hạng doanh nghiệp bảo hiểm về mức độ hiện diện và thảo luận trên mạng xã hội trong quý I/2026, theo báo cáo của Reputa. Kết quả này cho thấy hiệu quả của chiến lược truyền thông đa kênh, khả năng duy trì tương tác tích cực và kết nối bền vững với khách hàng trong bối cảnh hành vi người dùng đang dịch chuyển mạnh sang môi trường số.

Bên cạnh đó, lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ duy trì đà tăng trưởng. Cụ thể, Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ kết thúc quý I/2026 với tổng doanh thu đạt 11.284 tỷ đồng, tăng trưởng 3,7%; lợi nhuận sau thuế đạt 586 tỷ đồng, tăng trưởng 22,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Bước vào quý I/2026 - kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển, Bảo Việt Nhân thọ đã khởi động với nhiều hoạt động nổi bật, tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm khách hàng.

Trong hành trình 30 năm “Bảo vệ giá trị Việt”, Bảo Việt Nhân thọ luôn định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, không ngừng đổi mới để mang đến những giải pháp bảo vệ toàn diện, góp phần xây dựng nền tảng tài chính vững vàng và cuộc sống an tâm cho hàng triệu gia đình Việt. Mô hình văn phòng thế hệ mới BAOVIET NewGen được mở rộng tại nhiều địa phương Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, mang đến không gian tư vấn hiện đại, tích hợp các giải pháp tài chính - bảo hiểm, phục vụ khách hàng nhanh chóng, thuận tiện và cá nhân hóa./.