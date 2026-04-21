LPBank đạt gần 2.900 tỷ đồng lợi nhuận quý I/2026, tăng cường bộ đệm dự phòng ngay từ đầu năm

LPBank đạt gần 2.900 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế ở quý I/2026

Tín dụng tăng trưởng tốt, bám sát room được cấp

Kết thúc quý I/2026, LPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 2.826 tỷ đồng trong bối cảnh toàn ngành ngân hàng đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là áp lực chi phí vốn gia tăng và định hướng phân bổ hạn mức tín dụng theo hướng thận trọng, hiệu quả của Ngân hàng Nhà nước.

Tính đến ngày 31/03/2026, dư nợ cho vay khách hàng đạt 403.026 tỷ đồng, tăng 2,9% so với cuối năm 2025 và tăng 14,4% so với cùng kỳ. Với kết quả này, ngân hàng đã hoàn thành khoảng 25% kế hoạch tăng trưởng tín dụng cả năm, bám sát hạn mức được Ngân hàng Nhà nước phân bổ. Việc duy trì đà tăng trưởng ngay từ đầu năm cho thấy khả năng khai thác hiệu quả tệp khách hàng, đặc biệt ở phân khúc bán lẻ – động lực chính trong chiến lược phát triển của LPBank.

Ở chiều nguồn vốn, huy động thị trường 1 đạt 409.657 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cuối năm 2025 và tăng 17,9% so với cùng kỳ. Nền tảng huy động ổn định không chỉ giúp ngân hàng đảm bảo thanh khoản mà còn tạo dư địa để tối ưu chi phí vốn trong bối cảnh mặt bằng lãi suất vẫn ở mức cao.

Thu nhập ngoài lãi bứt phá, đa dạng hoá nguồn thu

Bên cạnh tăng trưởng tín dụng, cơ cấu nguồn thu của LPBank tiếp tục có sự chuyển dịch theo hướng đa dạng hơn. Cụ thể, tổng thu nhập hoạt động trong quý I/2026 đạt 5.154 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 3.878 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ, phản ánh hiệu quả từ việc tối ưu danh mục cho vay và tập trung vào phân khúc bán lẻ có biên lợi nhuận cao.

Các nguồn thu ngoài lãi tiếp tục đóng góp tích cực, với thu thuần đạt 1.276 tỷ đồng, chiếm khoảng 25% tổng thu nhập hoạt động. Đáng chú ý, hoạt động kinh doanh ngoại hối ghi nhận mức tăng trưởng tới 252% so với cùng kỳ, trở thành điểm sáng nổi bật. Thu nhập từ dịch vụ và phí cũng duy trì ổn định, chiếm khoảng 13% tổng thu nhập – cao hơn đáng kể so với mức bình quân toàn ngành.

Theo báo cáo đánh giá của Chứng khoán Vietcap, việc gia tăng tỷ trọng thu ngoài lãi là xu hướng tích cực, giúp các ngân hàng giảm phụ thuộc vào tín dụng, tiến tới mô hình hoạt động đa dịch vụ, và nâng cao khả năng chống chịu trước các biến động của chu kỳ kinh tế.

Chủ động tăng mạnh dự phòng, tăng cường bộ đệm rủi ro

Một điểm đáng chú ý trong báo cáo tài chính quý I/2026 của LPBank là việc Ngân hàng đẩy mạnh trích lập dự phòng rủi ro tín dụng. Chi phí dự phòng trong quý I đạt 774 tỷ đồng, tăng gần 3,9 lần so với cùng kỳ. Động thái này phản ánh định hướng thận trọng trong quản trị rủi ro, khi ngân hàng chủ động tăng cường bộ đệm dự phòng nhằm củng cố chất lượng tài sản và nâng cao khả năng chống chịu trước các biến động của môi trường kinh doanh. Việc gia tăng trích lập ngay từ đầu năm cũng giúp LPBank tạo nền tảng ổn định hơn cho các quý tiếp theo.

Song song với kết quả kinh doanh khả quan, LPBank cũng dự kiến chia cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ lên tới 30%. Đây là mức chi trả cao kỷ lục, minh chứng cho năng lực tài chính dồi dào và sự trân trọng lợi ích cổ đông của Ban lãnh đạo ngân hàng.

Nhiều chuyên gia nhận định, trong bối cảnh thị trường chứng khoán cần những điểm tựa vững chắc, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt ở mức 30% của LPBank là tín hiệu tích cực, không chỉ phản ánh nền tảng tài chính lành mạnh mà còn cho thấy sự chủ động và tự tin của ngân hàng đối với triển vọng tăng trưởng trong giai đoạn tới.

Phát huy lợi thế mạng lưới hơn 1.000 điểm giao dịch phủ rộng toàn quốc, LPBank tiếp tục nâng cao khả năng tiếp cận khách hàng, đồng thời linh hoạt điều tiết nguồn vốn giữa các khu vực, góp phần ổn định mặt bằng lãi suất huy động và cho vay. Trên cơ sở đó, Ngân hàng triển khai hiệu quả các chính sách điều hành theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đảm bảo hài hòa giữa mục tiêu tăng trưởng tín dụng và kiểm soát chi phí vốn, qua đó hỗ trợ khách hàng tiếp cận nguồn vốn với mức lãi suất hợp lý.

Kết quả tăng trưởng vững vàng trong quý I/2026, cùng bộ đệm rủi ro được củng cố và chất lượng tài sản duy trì ổn định, là nền tảng để Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam tự tin hướng tới hoàn thành các mục tiêu chiến lược đã đề ra cho năm 2026./.