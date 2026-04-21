LPBank đạt gần 2.900 tỷ đồng lợi nhuận quý I/2026, tăng cường bộ đệm dự phòng ngay từ đầu năm

09:59 | 21/04/2026
(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vừa công bố Báo cáo tài chính quý I/2026 ghi nhận những điểm sáng tích cực trong hoạt động kinh doanh cốt lõi với lợi nhuận trước thuế đạt 2.826 tỷ đồng. Bất chấp những thách thức chung của thị trường, LPBank tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tín dụng tốt, đa dạng hóa nguồn thu hiệu quả và đặc biệt ghi dấu ấn bằng chiến lược quản trị rủi ro chủ động, an toàn.
LPBank đạt gần 2.900 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế ở quý I/2026

Tín dụng tăng trưởng tốt, bám sát room được cấp

Kết thúc quý I/2026, LPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 2.826 tỷ đồng trong bối cảnh toàn ngành ngân hàng đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là áp lực chi phí vốn gia tăng và định hướng phân bổ hạn mức tín dụng theo hướng thận trọng, hiệu quả của Ngân hàng Nhà nước.

Tính đến ngày 31/03/2026, dư nợ cho vay khách hàng đạt 403.026 tỷ đồng, tăng 2,9% so với cuối năm 2025 và tăng 14,4% so với cùng kỳ. Với kết quả này, ngân hàng đã hoàn thành khoảng 25% kế hoạch tăng trưởng tín dụng cả năm, bám sát hạn mức được Ngân hàng Nhà nước phân bổ. Việc duy trì đà tăng trưởng ngay từ đầu năm cho thấy khả năng khai thác hiệu quả tệp khách hàng, đặc biệt ở phân khúc bán lẻ – động lực chính trong chiến lược phát triển của LPBank.

Ở chiều nguồn vốn, huy động thị trường 1 đạt 409.657 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cuối năm 2025 và tăng 17,9% so với cùng kỳ. Nền tảng huy động ổn định không chỉ giúp ngân hàng đảm bảo thanh khoản mà còn tạo dư địa để tối ưu chi phí vốn trong bối cảnh mặt bằng lãi suất vẫn ở mức cao.

Thu nhập ngoài lãi bứt phá, đa dạng hoá nguồn thu

Bên cạnh tăng trưởng tín dụng, cơ cấu nguồn thu của LPBank tiếp tục có sự chuyển dịch theo hướng đa dạng hơn. Cụ thể, tổng thu nhập hoạt động trong quý I/2026 đạt 5.154 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 3.878 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ, phản ánh hiệu quả từ việc tối ưu danh mục cho vay và tập trung vào phân khúc bán lẻ có biên lợi nhuận cao.

Các nguồn thu ngoài lãi tiếp tục đóng góp tích cực, với thu thuần đạt 1.276 tỷ đồng, chiếm khoảng 25% tổng thu nhập hoạt động. Đáng chú ý, hoạt động kinh doanh ngoại hối ghi nhận mức tăng trưởng tới 252% so với cùng kỳ, trở thành điểm sáng nổi bật. Thu nhập từ dịch vụ và phí cũng duy trì ổn định, chiếm khoảng 13% tổng thu nhập – cao hơn đáng kể so với mức bình quân toàn ngành.

Theo báo cáo đánh giá của Chứng khoán Vietcap, việc gia tăng tỷ trọng thu ngoài lãi là xu hướng tích cực, giúp các ngân hàng giảm phụ thuộc vào tín dụng, tiến tới mô hình hoạt động đa dịch vụ, và nâng cao khả năng chống chịu trước các biến động của chu kỳ kinh tế.

Chủ động tăng mạnh dự phòng, tăng cường bộ đệm rủi ro

Một điểm đáng chú ý trong báo cáo tài chính quý I/2026 của LPBank là việc Ngân hàng đẩy mạnh trích lập dự phòng rủi ro tín dụng. Chi phí dự phòng trong quý I đạt 774 tỷ đồng, tăng gần 3,9 lần so với cùng kỳ. Động thái này phản ánh định hướng thận trọng trong quản trị rủi ro, khi ngân hàng chủ động tăng cường bộ đệm dự phòng nhằm củng cố chất lượng tài sản và nâng cao khả năng chống chịu trước các biến động của môi trường kinh doanh. Việc gia tăng trích lập ngay từ đầu năm cũng giúp LPBank tạo nền tảng ổn định hơn cho các quý tiếp theo.

Song song với kết quả kinh doanh khả quan, LPBank cũng dự kiến chia cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ lên tới 30%. Đây là mức chi trả cao kỷ lục, minh chứng cho năng lực tài chính dồi dào và sự trân trọng lợi ích cổ đông của Ban lãnh đạo ngân hàng.

Nhiều chuyên gia nhận định, trong bối cảnh thị trường chứng khoán cần những điểm tựa vững chắc, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt ở mức 30% của LPBank là tín hiệu tích cực, không chỉ phản ánh nền tảng tài chính lành mạnh mà còn cho thấy sự chủ động và tự tin của ngân hàng đối với triển vọng tăng trưởng trong giai đoạn tới.

Phát huy lợi thế mạng lưới hơn 1.000 điểm giao dịch phủ rộng toàn quốc, LPBank tiếp tục nâng cao khả năng tiếp cận khách hàng, đồng thời linh hoạt điều tiết nguồn vốn giữa các khu vực, góp phần ổn định mặt bằng lãi suất huy động và cho vay. Trên cơ sở đó, Ngân hàng triển khai hiệu quả các chính sách điều hành theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đảm bảo hài hòa giữa mục tiêu tăng trưởng tín dụng và kiểm soát chi phí vốn, qua đó hỗ trợ khách hàng tiếp cận nguồn vốn với mức lãi suất hợp lý.

Kết quả tăng trưởng vững vàng trong quý I/2026, cùng bộ đệm rủi ro được củng cố và chất lượng tài sản duy trì ổn định, là nền tảng để Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam tự tin hướng tới hoàn thành các mục tiêu chiến lược đã đề ra cho năm 2026./.

Hoàng Kim
SSI lãi trước thuế 1.593 tỷ đồng quý I/2026, giảm dư nợ cho vay quý thứ hai liên tiếp

SSI lãi trước thuế 1.593 tỷ đồng quý I/2026, giảm dư nợ cho vay quý thứ hai liên tiếp

LPBank kết nối doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long, thúc đẩy phát triển bền vững

LPBank kết nối doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long, thúc đẩy phát triển bền vững

Manulife Việt Nam chi trả hơn 9.000 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng trong năm 2025

Manulife Việt Nam chi trả hơn 9.000 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng trong năm 2025

Dành cho bạn

Infographics: Tổng quan bức tranh ngành Thuế quý I năm 2026 qua các con số

Infographics: Tổng quan bức tranh ngành Thuế quý I năm 2026 qua các con số

"Gà đẻ trứng vàng" Vinhomes chi cổ tức kỷ lục, loạt doanh nghiệp nhà Vingroup nâng thêm tham vọng lợi nhuận

"Gà đẻ trứng vàng" Vinhomes chi cổ tức kỷ lục, loạt doanh nghiệp nhà Vingroup nâng thêm tham vọng lợi nhuận

Thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn sàng lọc

Thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn sàng lọc

Bài 3: Dòng tiền mặt trong nền kinh tế: Tác động nào đến điều hành chính sách tiền tệ?

Bài 3: Dòng tiền mặt trong nền kinh tế: Tác động nào đến điều hành chính sách tiền tệ?

Ngày 21/4: Giá heo hơi dao động từ 63.000 đến 69.000 đồng/kg

Ngày 21/4: Giá heo hơi dao động từ 63.000 đến 69.000 đồng/kg

Ngày 21/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, giao dịch chậm

Ngày 21/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, giao dịch chậm

Giải oan cho “Bảng minh họa” trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Giải oan cho “Bảng minh họa” trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

(TBTCO) - Trong nhiều tranh luận gần đây về bảo hiểm nhân thọ, “bảng minh họa quyền lợi” trở thành một trong những khái niệm gây tranh cãi. Không ít trường hợp khách hàng kỳ vọng mức lợi nhuận cao dựa trên các con số minh họa, để rồi thất vọng khi giá trị thực tế không đạt như mong muốn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tài chính và pháp lý, bảng minh họa chưa bao giờ được thiết kế như một cam kết lợi nhuận, mà chỉ là một công cụ giúp khách hàng hình dung các kịch bản tài chính có thể xảy ra trong tương lai.
Lãi suất "dịu nhiệt" nhưng không nhiều dư địa

Lãi suất "dịu nhiệt" nhưng không nhiều dư địa

(TBTCO) - Mặt bằng lãi suất huy động bắt đầu “dịu nhiệt” khi nhiều ngân hàng đồng loạt điều chỉnh giảm từ 2 - 50 điểm cơ bản ở các kỳ hạn, riêng nhóm “Big 4” chủ yếu hạ lãi suất ở kỳ hạn 24 tháng, qua đó, phát tín hiệu hỗ trợ nền kinh tế. Tuy nhiên, xu hướng giảm vẫn chịu áp lực đa chiều, đa biến số, khiến việc điều hành lãi suất trở nên phức tạp hơn.
BIDV quyết liệt tăng vốn điều lệ, nhắm mốc 100.000 tỷ đồng, phấn đấu tăng tổng tài sản 5 - 10%

BIDV quyết liệt tăng vốn điều lệ, nhắm mốc 100.000 tỷ đồng, phấn đấu tăng tổng tài sản 5 - 10%

Năm 2026, BIDV đặt mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản 5 - 10%; quyết liệt triển khai các phương án tăng vốn điều lệ, cải thiện CAR. Ngân hàng dự kiến giữ lại toàn bộ 13.205 tỷ đồng lợi nhuận năm 2025 để chia cổ tức bằng cổ phiếu. Cùng với các kế hoạch tăng vốn còn dang dở từ năm 2023, nếu hoàn tất, vốn điều lệ BIDV có thể vượt mốc 100.000 tỷ đồng.
Giá vàng ngày 20/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm về vùng 168,3 - 171,3 triệu đồng/lượng

Giá vàng ngày 20/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm về vùng 168,3 - 171,3 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng ngày 20/4 đảo chiều giảm từ 200.000 đồng - 700.000 đồng, đưa giá giao dịch về ngưỡng 168,3 - 171,3 triệu đồng/lượng.
Tỷ giá USD hôm nay (20/4): USD nhích nhẹ, DXY mạnh lên giữa căng thẳng Mỹ - Iran kéo dài tuần thứ 8

Tỷ giá USD hôm nay (20/4): USD nhích nhẹ, DXY mạnh lên giữa căng thẳng Mỹ - Iran kéo dài tuần thứ 8

(TBTCO) - Sáng ngày 20/4, tỷ giá trung tâm phiên đầu tuần 25.103 đồng, tăng 1 đồng so với trong phiên cuối tuần, trong khi USD tự do nhích lên quanh 26.610 - 26.660 VND/USD. Trên thị trường quốc tế, DXY tăng 0,2% phản ánh USD mạnh lên so với các đồng tiền chủ chốt. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh giá dầu bật tăng mạnh khi căng thẳng Mỹ - Iran leo thang, xung đột khu vực kéo dài sang tuần thứ 8 và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt rõ ràng.
Bài 2: Tiền mặt có quay trở lại?

Bài 2: Tiền mặt có quay trở lại?

(TBTCO) - Từ kết quả thống kê của cơ quan thuế cho thấy, đa phần hộ kinh doanh đã và đang dần thích nghi với quy định mới. Tuy nhiên, thời gian gần đây, xuất hiện một hiện tượng đáng chú ý đó là ở một số lĩnh vực, người bán có xu hướng ưu tiên nhận tiền mặt, thậm chí từ chối hoặc hạn chế nhận thanh toán bằng chuyển khoản. Vậy “tiền mặt có quay trở lại”, theo chuyên gia, câu trả lời là cần nhìn sâu vào dữ liệu và cấu trúc của dòng tiền trong nền kinh tế.
SHB hợp tác chiến lược với Huawei

SHB hợp tác chiến lược với Huawei

(TBTCO) - Ngày 19/4, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) và Tập đoàn Công nghệ Huawei chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện của SHB, đồng thời khẳng định vai trò chủ động, tiên phong của Ngân hàng trong việc hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
ACB tung gói ưu đãi khủng 30 triệu đồng cho hộ kinh doanh

ACB tung gói ưu đãi khủng 30 triệu đồng cho hộ kinh doanh

(TBTCO) - Trước “giờ G” của những thay đổi về chính sách, nhiều hộ kinh doanh không khỏi lo lắng: làm sao kịp thời tuân thủ quy định, trong khi vẫn duy trì và mở rộng kinh doanh. Thấu hiểu những trăn trở này từ quá trình đồng hành lâu dài cùng hộ kinh doanh, ACB đã triển khai gói ưu đãi đặc biệt trị giá 30 triệu đồng - không chỉ giúp hộ kinh doanh vận hành đúng, đủ theo quy định, mà còn mở ra thêm cơ hội tăng trưởng và mở rộng thị trường trong giai đoạn mới.
Thanh khoản trái phiếu chính phủ đạt hơn 90.000 tỷ đồng trong tuần qua

Thanh khoản trái phiếu chính phủ đạt hơn 90.000 tỷ đồng trong tuần qua

Chứng khoán VNDirect ghi nhận lợi nhuận hơn 500 tỷ đồng trong quý I/2026

Chứng khoán VNDirect ghi nhận lợi nhuận hơn 500 tỷ đồng trong quý I/2026

Chứng khoán BIDV ghi nhận tăng trưởng tích cực trong quý I/2026

Chứng khoán BIDV ghi nhận tăng trưởng tích cực trong quý I/2026

Bộ Tài chính đề xuất Thông tư mới gỡ “nút thắt” phân loại hàng hóa

Bộ Tài chính đề xuất Thông tư mới gỡ “nút thắt” phân loại hàng hóa

Tỷ giá USD hôm nay (21/4): USD tự do nhích nhẹ, thị trường chờ tín hiệu từ đàm phán Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (21/4): USD tự do nhích nhẹ, thị trường chờ tín hiệu từ đàm phán Mỹ - Iran

Giá vàng hôm nay ngày 21/4: Giá vàng trong nước tăng từ 200.000 - 500.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 21/4: Giá vàng trong nước tăng từ 200.000 - 500.000 đồng/lượng

Gen Z văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh trúng Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 gần 80 tỷ đồng

Gen Z văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh trúng Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 gần 80 tỷ đồng

Khoảng 200 doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tháp tùng Tổng thống Lee Jae Myung trong chuyến thăm Việt Nam

Khoảng 200 doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tháp tùng Tổng thống Lee Jae Myung trong chuyến thăm Việt Nam

Giá vàng hôm nay ngày 19/4: Giá vàng trong nước neo ở vùng 168,5 - 172 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 19/4: Giá vàng trong nước neo ở vùng 168,5 - 172 triệu đồng/lượng

Loạt bài: Thanh toán “tiền mặt” có đang quay trở lại?

Loạt bài: Thanh toán “tiền mặt” có đang quay trở lại?

Ngày 19/4: Giá heo hơi điều chỉnh tăng tại một số địa phương

Ngày 19/4: Giá heo hơi điều chỉnh tăng tại một số địa phương

Ngày 21/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu neo ở mốc cao

Ngày 21/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu neo ở mốc cao

Ngày 20/4: Giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên tăng

Ngày 20/4: Giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên tăng

Ngày 19/4: Giá cà phê tiếp đà lao dốc, hồ tiêu neo cao sau chuỗi tăng

Ngày 19/4: Giá cà phê tiếp đà lao dốc, hồ tiêu neo cao sau chuỗi tăng

Ngày 20/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 20/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

