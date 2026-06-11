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Chứng khoán phái sinh ngày 11/6: Tâm lý thận trọng bao trùm, dòng tiền đứng ngoài quan sát

Tùng Linh

Tùng Linh

22:00 | 11/06/2026
(TBTCO) - Thanh khoản giảm sâu trên cả hai thị trường chứng khoán phái sinh và cơ sở khi nhà đầu tư lựa chọn đứng ngoài quan sát. Đáng chú ý, mức giảm khiêm tốn hơn của hợp đồng tương lai kéo chênh lệch dương mở rộng đáng kể.
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Sau nhịp hồi phục có phần “chóng vánh” trước đó, thị trường chứng khoán cơ sở quay trở lại trạng thái điều chỉnh trong phiên giao dịch mới nhất. VN30-Index giảm 13,69 điểm (-0,7%), lùi về 1.947,28 điểm với 8 mã tăng, 3 mã đứng giá tham chiếu và 19 mã giảm. Áp lực bán tập trung ở nhóm ngân hàng và bất động sản khiến chỉ số nhiều thời điểm mất hơn 10 điểm, dù một số cổ phiếu riêng lẻ như SAB, VIB, BSR hay GVR vẫn duy trì được sắc xanh.

Điểm đáng chú ý nhất của phiên là sự suy giảm mạnh của dòng tiền. Thanh khoản trên thị trường cơ sở chỉ đạt khoảng 5.460 tỷ đồng. Cả bên mua lẫn bên bán đều trở nên thận trọng khi VN30 đang dao động quanh vùng hỗ trợ quan trọng 1.940 - 1.950 điểm.

Sự thận trọng cũng lan tỏa trên thị trường chứng khoán phái sinh. Thanh khoản trên thị trường phái sinh suy giảm đáng kể. Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai VN30 kỳ hạn gần nhất 41I1G6000 giảm 13,4% so với phiên trước. Dòng tiền đầu cơ có xu hướng đứng ngoài quan sát khi VN30-Index tiếp tục vận động trong vùng nhạy cảm về mặt kỹ thuật.

Chứng khoán phái sinh ngày 11/6: Tâm lý thận trọng bao trùm, dòng tiền đứng ngoài quan sát
Thanh khoản giảm trên thị trường chứng khoán phái sinh. Nguồn: HNX

Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai 41I1G6000 đóng cửa tại 1.952,8 điểm, giảm 0,44% so với phiên trước. Mức giảm của hợp đồng tương lai thấp hơn đáng kể so với chỉ số cơ sở, khiến chênh lệch dương mở rộng lên 5,52 điểm.

Các hợp đồng kỳ hạn xa hơn đáo hạn vào tháng 9 và tháng 12/2026, giá hợp đồng cũng cao hơn chỉ số cơ sở lần lượt 4,22 điểm và 4,42 điểm. Riêng hợp đồng tương lai dựa trên VN30 đáo hạn tháng 7/2026 (41I1G7000) vẫn chiết khấu nhẹ 0,58 điểm. Sau phiên đáo hạn phái sinh tròn một tuần tới, đây sẽ là hợp đồng chính được giao dịch. Nhà đầu tư đang tiếp tục gia tăng vị thế nắm giữ qua đêm tại hợp đồng này.

Trong khi đó, khối lượng mở (OI) của hợp đồng 41I1G6000 đạt 39.118 hợp đồng, tăng so với phiên trước. Điều này cho thấy một bộ phận nhà đầu tư vẫn duy trì các vị thế phòng ngừa rủi ro hoặc đặt cược vào khả năng thị trường sớm tìm được điểm cân bằng.

Theo đánh giá của Chứng khoán SHS, các nhà giao dịch hiện vẫn ưu tiên chiến lược phòng ngừa rủi ro trên thị trường cơ sở. Chuyên gia từ SHS cũng lưu ý VN30-Index có nguy cơ suy yếu hơn nếu không giữ được vùng hỗ trợ tương ứng đường trung bình động 200 phiên.

Trạng thái “cạn thanh khoản” đang xuất hiện đồng thời trên cả thị trường cơ sở và phái sinh. Dù chênh lệch dương mở rộng phản ánh kỳ vọng hồi phục nhất định của giới giao dịch phái sinh, sự sụt giảm mạnh của dòng tiền cho thấy nhà đầu tư vẫn đang chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn./.

Tùng Linh
Từ khóa:
chứng khoán phái sinh Thận trọng bao trùm phái sinh vn30

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