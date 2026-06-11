Hải Phòng đẩy mạnh chuyển đổi số trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

Theo đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tại Hải Phòng tiếp tục tăng; công tác giải quyết chế độ, chính sách được thực hiện kịp thời, đúng quy định, bảo đảm quyền lợi của người tham gia. Công tác chi trả các chế độ BHXH, BHTN được thực hiện chính xác, an toàn, không để xảy ra thất thoát; tỷ lệ chi trả qua tài khoản cá nhân đạt cao.

BHYT giúp giảm bớt gánh nặng tài chính khi người dân phải khám bệnh, chữa trị hoặc mua thuốc. Ảnh: Quỳnh Nga

Kết quả, 5 tháng năm 2026, toàn TP. Hải Phòng có hơn 1,13 triệu người tham gia BHXH, chiếm 55,9% lực lượng lao động trong độ tuổi; 120.989 người tham gia BHXH tự nguyện, chiếm 6,1% lực lượng lao động trong độ tuổi; hơn 3,9 triệu người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ đạt 95% số dân toàn thành phố. Công tác giải quyết chế độ, kiểm tra, xử lý vi phạm, cải cách thủ tục hành chính đạt nhiều kết quả tích cực.

Sự phối hợp giữa các thành viên Ban Chỉ đạo, các sở, ngành và chính quyền địa phương ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Các chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT đã được đưa vào nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, tạo cơ sở quan trọng để chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Công tác quản lý, sử dụng quỹ BHYT được thực hiện chặt chẽ.

Công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số được triển khai đồng bộ; việc giao dịch hồ sơ điện tử, dịch vụ công trực tuyến và thực hiện Đề án 06 của Chính phủ tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Ông Vũ Tiến Phụng - Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT TP. Hải Phòng nhấn mạnh, BHXH, BHYT là những chính sách quan trọng, trực tiếp bảo đảm quyền lợi của người lao động và nhân dân. Việc thực hiện các chính sách này không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan BHXH, mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành và địa phương. Sau gần một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm việc thực hiện chính sách liên tục, đồng bộ, không làm gián đoạn quyền lợi của người tham gia.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị cần tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các cấp với cơ quan BHXH trong công tác tuyên truyền, đối thoại với doanh nghiệp và người lao động; triển khai hiệu quả các quy định mới của Luật BHXH, Luật BHYT; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu theo Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác truyền thông theo hướng thường xuyên, chủ động, kịp thời, phù hợp với từng nhóm đối tượng; nâng cao nhận thức của người dân, người lao động và người sử dụng lao động về vai trò, ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT, BHTN...

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong tổ chức thực hiện chính sách; tăng cường kiểm tra hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp xã; kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả...