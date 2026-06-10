Đối phó chia nhỏ hóa đơn để thanh toán không dùng tiền mặt, doanh nghiệp sẽ không được hoàn thuế

Theo quy định cũ, ngưỡng thanh toán không dùng tiền mặt làm điều kiện khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào là 20 triệu đồng.

Quy định giảm ngưỡng đối với thanh toán không dùng tiền mặt theo Nghị định số 181/2025/NĐ-CP là phù hợp với chính sách chuyển đổi số quốc gia và xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt trong các giao dịch kinh tế thời điểm hiện nay.

Hoạt động giao dịch tại các ngân hàng thương mại. Ảnh Đức Thanh

Quy định này cũng tác động tới doanh nghiệp trong việc chuẩn hóa quy trình thanh toán qua ngân hàng, minh bạch tài chính và giúp cơ quan thuế có thể kiểm soát được dòng tiền của doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp có hành vi gian lận.

Việc giảm ngưỡng thanh toán không dùng tiền mặt là chủ trương đúng, góp phần tăng minh bạch, hạn chế gian lận và nâng cao hiệu quả quản lý thuế. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai còn một số vướng mắc.

Thứ nhất, nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, vẫn quen thanh toán tiền mặt, nên phản ứng chưa tích cực khi áp dụng quy định này.

Thứ hai, hạ tầng thanh toán ở một số lĩnh vực, khu vực chưa đồng bộ; các giao dịch đặc thù như thu mua nông sản, dịch vụ nhỏ lẻ chưa sử dụng phổ biến hình thức thanh toán qua ngân hàng.

Thứ ba, phát sinh rủi ro “đối phó” như chia nhỏ hóa đơn, thanh toán dưới ngưỡng hoặc chuyển tiền không phản ánh đúng bản chất giao dịch (chuyển vòng, thanh toán hộ), gây khó cho công tác kiểm tra.

Đại diện Cục Thuế cho biết, cơ quan thuế đang đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu với ngân hàng; đồng thời hoàn thiện tiêu chí nhận diện rủi ro để phân biệt giao dịch thực chất và hình thức. Cơ quan thuế sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát dòng tiền và nâng cao tính tuân thủ./.