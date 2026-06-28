eTax Mobile thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

Nộp thuế thuận lợi, nhanh chóng, mọi lúc, mọi nơi

Được ngành Thuế chính thức triển khai và vận hành từ tháng 3/2022, eTax Mobile là ứng dụng thuế điện tử được cài đặt trên điện thoại thông minh, máy tính bảng sử dụng hệ điều hành iOS hoặc Android, cho phép cá nhân, hộ kinh doanh có thể tra cứu, thực hiện nhiều vấn đề liên quan đến thuế mọi lúc, mọi nơi.

Thống kê từ khi triển khai đến giữa tháng 5/2026, eTax Mobile đã đạt hơn 10,7 triệu lượt tải và cài đặt. Số giao dịch nộp thuế qua ngân hàng thương mại đạt trên 21,2 triệu giao dịch, với tổng số tiền nộp thành công khoảng 35 nghìn tỷ đồng, tăng 3,2 lần về số giao dịch và 2,7 lần về số thu so với cùng kỳ năm 2025.

Nguồn: Cục Thuế. Đồ họa: Phương Anh

Lãnh đạo Cục Thuế cho biết, ứng dụng eTax Mobile là một kênh dịch vụ nằm trong nền tảng tích hợp của ngành Thuế cung cấp các dịch vụ thuế điện tử cho người nộp thuế là cá nhân, hộ kinh doanh. Với những tính năng nổi bật, eTax Mobile giúp người nộp thuế cài đặt chức năng, dịch vụ thường xuyên sử dụng, hiển thị tại vị trí dễ quan sát trên màn hình, giúp người nộp thuế thực hiện tra cứu tờ khai nhanh chóng theo nhu cầu của mình.

Bên cạnh đó, ứng dụng eTax Mobile đảm bảo hoạt động liên tục, ổn định, thông suốt của hệ thống eTax Mobile 24/7, tạo thuận lợi hơn cho người nộp thuế.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn cho biết, ngành Thuế đã từng bước nâng cấp, hoàn thiện ứng dụng eTax Mobile nhằm phục vụ tốt nhất cho người nộp thuế. Trong đó, trọng tâm là cải thiện hiệu suất, hiệu năng và trải nghiệm người dùng; cải thiện tốc độ ứng dụng, mở rộng các dịch vụ tích hợp và giao diện dễ sử dụng.

Tạo công bằng, minh bạch trong quản lý, thu thuế “Từ khi triển khai đến nay, eTax Mobile mang lại nhiều tiện ích cho người nộp thuế và cả cơ quan quản lý thuế, eTax Mobile tạo sự công bằng, minh bạch trong quản lý, thu thuế. Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng, góp phần chống thất thu ngân sách” Ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế, Bộ Tài chính

Các tính năng, tiện ích mới, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người nộp thuế trong quá trình thực hiện, chấp hành chính sách pháp luật thuế và nghĩa vụ thuế, từ đó thích ứng kịp thời với sự phát triển và các mô hình, phương thức sản xuất, kinh doanh mới trong thời đại chuyển đổi số nhanh chóng trên toàn cầu hiện nay.

Qua trải nghiệm eTax Mobile, bà Nguyễn Thị Lệ Hằng - Chủ hộ kinh doanh tại số 8, xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ cho biết, từ khi sử dụng ứng dụng này, việc thực hiện nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh tiện lợi hơn rất nhiều. Thay vì phải đến trực tiếp cơ quan thuế, ngân hàng hay kho bạc xếp hàng như trước, nay thông qua ứng dụng eTax Mobile, hộ kinh doanh có thể tra cứu chính xác số thuế phải nộp (như thuế đất phi nông nghiệp, thuế hộ kinh doanh, lệ phí trước bạ...) và thực hiện nộp thuế mọi lúc, mọi nơi, ngay cả vào ngày nghỉ, chỉ với vài thao tác trên điện thoại.

“Việc tra cứu các thông tin về thuế của hộ kinh doanh cũng rất đơn giản, nhanh chóng. Giao diện ứng dụng eTax Mobile khá rõ ràng” - bà Hằng chia sẻ.

Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế

Không chỉ dừng lại ở việc tra cứu thông tin liên quan đến thuế, kể từ tháng 10/2025, ứng dụng eTax Mobile do ngành Thuế phát triển đã bổ sung tính năng Chatbot/AI hỗ trợ người nộp thuế đặt câu hỏi trực tiếp.

Với tính năng này, người dùng có thể dễ dàng tra cứu các thông tin cá nhân quan trọng như: tổng thu nhập trong năm; số lượng người phụ thuộc đã đăng ký; tình trạng nợ thuế hiện tại. Đáng chú ý, người dân có thể kiểm tra xem mình có đang bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế hay không. Đây là thông tin rất quan trọng đối với những người thường xuyên di chuyển quốc tế.

Ngoài ra, tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) mới còn được tích hợp sâu vào quy trình khai thuế cho hộ kinh doanh. Thay vì phải tự điền các mẫu biểu phức tạp, người nộp thuế chỉ cần làm theo sự chỉ dẫn của trợ lý ảo qua các bước đơn giản.

Hiện đại hóa công tác quản lý thuế Ứng dụng eTax Mobile ra đời thể hiện sự nỗ lực của ngành Thuế trong thực hiện chiến lược cải cách, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, góp phần xây dựng một xã hội số minh bạch hơn, thuận tiện và giảm thời gian, chi phí cũng như những rủi ro cho người dân, doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu quản lý thuế hiệu quả, “Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính - Đổi mới”.

Đặc biệt, việc triển khai sinh trắc học trên eTax Mobile góp phần bảo đảm an toàn, chính xác trong xác định danh tính người nộp thuế, phòng ngừa rủi ro gian lận, giả mạo thông tin trong quá trình đăng ký, thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử.

Ông Phạm Quang Toàn - Trưởng ban Ban Công nghệ, chuyển đổi số và tự động hóa (Cục Thuế) cho biết, việc tích hợp kê khai thuế bằng AI và công nghệ sinh trắc học vào hệ thống eTax Mobile là minh chứng rõ nét cho sự quyết tâm của ngành Thuế trong việc lấy người nộp thuế làm trung tâm của sự phục vụ. Những nỗ lực này không chỉ giúp Việt Nam tiệm cận các tiêu chuẩn quản lý thuế hiện đại trên thế giới, mà còn góp phần quan trọng vào tiến trình xây dựng Chính phủ số và nền kinh tế số bền vững.

Theo ông Phạm Quang Toàn, việc áp dụng công nghệ sinh trắc học trong đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử là một bước đi chiến lược nhằm ngăn chặn các hành vi trục lợi và gian lận thuế. Đây là tiện ích đầu tiên của một cơ quan nhà nước được kết nối trực tiếp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác thực danh tính của người đại diện pháp luật doanh nghiệp. Quy trình này tương tự việc xác thực sinh trắc học khi chuyển khoản ngân hàng, mang lại sự tin cậy và rất quen thuộc với người dùng.

Lãnh đạo Cục Thuế cho biết, thực hiện chủ trương của Chính phủ và Bộ Tài chính về tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, cải cách thủ tục hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động quản lý nhà nước, ngành Thuế đang tập trung xây dựng hệ sinh thái dịch vụ thuế điện tử hiện đại, thuận tiện, thân thiện và dễ sử dụng.

Theo đó, ngành Thuế tiếp tục phát triển ứng dụng eTax Mobile trở thành một trong những kênh giao dịch số trọng tâm của ngành, hướng tới hình thành một điểm chạm thống nhất để người nộp thuế dễ dàng tiếp cận thông tin, sử dụng dịch vụ thuế điện tử và thực hiện nghĩa vụ thuế mọi lúc, mọi nơi theo phương thức đơn giản, minh bạch và hiệu quả.

Để đáp ứng mục tiêu đề ra, Cục Thuế vừa tổ chức lấy ý kiến khảo sát, góp ý phục vụ triển khai cuộc vận động người nộp thuế cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile với chủ đề “Thuế trong tầm tay”.

Ngành Thuế mong muốn cộng đồng người nộp thuế là các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cùng tham gia khảo sát, góp ý về các tính năng, tiện ích và dịch vụ cần được bổ sung, nâng cấp hoặc phát triển trên ứng dụng eTax Mobile; đề xuất các giải pháp nhằm giúp cơ quan thuế tiếp tục hoàn thiện ứng dụng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.