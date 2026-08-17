Tỷ giá USD hôm nay (17/8): USD ngân hàng giảm mạnh, DXY suy yếu khi thị trường hạ cược Fed tăng lãi suất

Thị trường trong nước

Sáng nay (17/8), Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.586 đồng, tiếp đà tăng 25 đồng so với phiên trước. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng biến động tương ứng. Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 24.306,7 - 26.865,3 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD giao dịch quanh 25.900 - 25.950 VND/USD, thấp hơn tỷ giá bán ra các ngân hàng thương mại gần 400 đồng. Khảo sát tại các ngân hàng thương mại sáng 17/8 cho thấy, tỷ giá các ngoại tệ chủ chốt diễn biến phân hóa, trong đó USD tiếp tục giảm khá mạnh, EUR và JPY đồng loạt đi xuống, trong khi GBP là đồng tiền duy nhất tăng giá tại cả nhiều ngân hàng. Với tỷ giá USD, xu hướng giảm thể hiện đồng đều tại hai ngân hàng. Tại Vietcombank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 25.920 - 26.330 VND/USD (mua vào - bán ra), cùng giảm 70 đồng ở cả hai chiều. Tại BIDV, USD cũng giảm 70 đồng, xuống 25.950 - 26.330 VND/USD.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV phiên sáng 17/8 như sau:

Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Trái chiều với USD và EUR, GBP ghi nhận mức tăng khá rõ. Tại Vietcombank, tỷ giá GBP tăng 70,93 đồng ở chiều mua và 74,09 đồng ở chiều bán, lên 34.523,28 - 35.989,12 VND/GBP. Tại BIDV, mức tăng còn mạnh hơn, lần lượt 84 đồng và 88 đồng, đưa tỷ giá lên 34.794 - 36.086 VND/GBP.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - giảm 0,14% lùi về 99,52 điểm.

Chỉ số DXY duy trì dưới ngưỡng 100 điểm và lùi về mức thấp mới sau chuỗi dữ liệu kinh tế Mỹ kém tích cực. Doanh số bán lẻ của Mỹ giảm 0,6% trong tháng 7 so với tháng trước, đảo chiều so với mức tăng 0,2% của tháng 6 và thấp hơn đáng kể so với dự báo tăng 0,1% của thị trường. So với cùng kỳ năm trước, doanh số bán lẻ tăng 5,0%, chậm lại so với mức tăng 6,8% đã điều chỉnh của tháng 6.

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng sơ bộ của Đại học Michigan tháng 8 giảm xuống 51 điểm, từ 55,2 điểm trước đó và thấp hơn đáng kể so với dự báo.

Diễn biến này nối tiếp các tín hiệu lạm phát hạ nhiệt và một loạt dữ liệu kinh tế Mỹ kém khả quan, trong đó có chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất (PPI), tiếp tục gây sức ép lên đồng USD.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện định giá xác suất Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tháng tới ở mức 33,1%, giảm đáng kể so với 44% một tuần trước. Dù vậy, giới đầu tư vẫn cho rằng Fed có thể phải tăng lãi suất ít nhất 01 lần từ nay đến cuối năm 2026, nhằm kiểm soát lạm phát, trong bối cảnh lạm phát của Mỹ đã duy trì trên mục tiêu 2% trong hơn 5 năm.

Theo đó, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào tháng 9 tiếp tục giảm.

Tuần này, khi Mỹ không công bố nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng, tâm điểm thị trường sẽ chuyển sang biên bản cuộc họp tháng 7 của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC), dự kiến công bố vào thứ tư.

Nội dung biên bản có thể cung cấp thêm manh mối về quan điểm của các thành viên Fed và mức độ chia rẽ trong định hướng chính sách tiền tệ.

Ở chiều ngược lại, căng thẳng tại Trung Đông, đặc biệt là những rủi ro liên quan đến các tuyến vận chuyển và cung ứng năng lượng, có thể làm gia tăng nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn. Điều này phần nào hỗ trợ đồng USD và hạn chế đà giảm của đồng tiền này.

Tại Nhật Bản, số liệu sơ bộ do Văn phòng Nội các công bố cho thấy nền kinh tế tăng trưởng 0,3% trong quý II/2026 so với quý trước, chậm lại từ mức 0,5% của quý I/2026 và thấp hơn dự báo tăng 0,5% của thị trường.

Nếu quy đổi theo tốc độ tăng trưởng hàng năm, GDP của Nhật Bản tăng 1,1%, thấp hơn đáng kể so với dự báo 2% và mức tăng 1,8% của quý I/2026. Kết quả tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng phần nào gây sức ép lên đồng Yên.

Trong bối cảnh đồng USD chịu áp lực từ kỳ vọng Fed tăng lãi suất suy yếu, còn đồng Yên thiếu động lực hỗ trợ do kinh tế Nhật Bản tăng trưởng chậm hơn dự báo, tỷ giá USD/JPY đang giằng co quanh mức 159 Yên đổi một USD./.