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Ngày 17/8: Giá cà phê mất mốc 95.000 đồng/kg, hồ tiêu neo ở mức cao

06:36 | 17/08/2026
Giá cà phê hôm nay (17/8) dao động khoảng 94.200 - 94.900 đồng/kg, thấp nhất 3 tuần khi nhu cầu yếu và tồn kho cuối vụ dần cạn. Trong khi đó, giá tiêu tại các vùng sản xuất trọng điểm tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, dao động trong khoảng 136.000 - 139.000 đồng/kg.
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Ngày 17/8: Giá cà phê mất mốc 95.000 đồng/kg, hồ tiêu neo ở mức cao
Giá cà phê tuần qua giảm mạnh. Ảnh minh họa

Giá cà phê trong nước xuống thấp nhất 3 tuần

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 94.200 - 94.900 đồng/kg, đồng loạt giảm 2.100 đồng/kg so với cuối tuần trước. Đây cũng là vùng giá thấp nhất được ghi nhận trong khoảng ba tuần trở lại đây.

Cụ thể, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) vẫn là địa phương có mức thu mua cao nhất khu vực, đạt 94.900 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng đứng ở mức 94.700 đồng/kg.

Lâm Đồng tiếp tục ghi nhận mức thấp nhất với 94.200 đồng/kg.

Như vậy, sau bốn phiên giảm liên tiếp vào cuối tuần, mặt bằng giá cà phê Tây Nguyên đã chính thức rơi xuống dưới ngưỡng 95.000 đồng/kg. So với mức 96.300 - 97.000 đồng/kg của tuần trước, thị trường đã mất hơn 2.000 đồng/kg chỉ trong một tuần.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trải qua một tuần giảm mạnh, trong khi Arabica diễn biến phân hóa giữa các kỳ hạn.

Kết thúc tuần giao dịch, hợp đồng Robusta giao tháng 9/2026 trên sàn London đứng ở 3.621 USD/tấn, giảm 4,4%, tương đương 166 USD/tấn so với cuối tuần trước. Hợp đồng giao tháng 11/2026 giảm mạnh hơn 173 USD/tấn, tương ứng 4,6%, xuống còn 3.594 USD/tấn.

Trái lại, trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 9/2026 tăng nhẹ 0,8%, tương đương 2,6 US cent/pound, lên 338,1 US cent/pound. Trong khi đó, hợp đồng tháng 12/2026 giảm 1,6%, đóng cửa ở 314,3 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước ổn định

Ngày 17/8: Giá cà phê mất mốc 95.000 đồng/kg, hồ tiêu neo ở mức cao
Giá tiêu trong nước tuần qua nhìn chung không có nhiều thay đổi. Ảnh minh họa

Giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, dao động trong khoảng 136.000 - 139.000 đồng/kg. So với cuối tuần trước, mặt bằng giá nhìn chung không có nhiều thay đổi.

Cụ thể, Đắk Nông cũ (tỉnh Lâm Đồng) tiếp tục là khu vực có mức thu mua cao nhất, đạt 139.000 đồng/kg. Theo sau là Đắk Lắk với giá 138.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), thương lái phổ biến thu mua hồ tiêu ở mức 136.000 đồng/kg, thấp nhất trong các địa phương được khảo sát.

Diễn biến này cho thấy thị trường hồ tiêu nội địa trải qua một tuần tương đối trầm lắng. Dù có những phiên điều chỉnh nhẹ, giá nhanh chóng trở lại vùng cân bằng và tiếp tục giữ khoảng 136.000 - 139.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam và Indonesia trong tuần qua tăng nhẹ, trong khi thị trường tại một số quốc gia sản xuất lớn khác gần như đi ngang.

Theo dữ liệu của Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia tăng 29 USD/tấn, tương đương 0,43% so với cuối tuần trước, lên 6.851 USD/tấn.

Tại Việt Nam, tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l tăng 20 USD/tấn, tương ứng 0,34%, lên 5.990 USD/tấn. Riêng loại 550 g/l giữ nguyên ở mức 6.050 USD/tấn.

Trong khi đó, tiêu đen Brazil ASTA 570 tiếp tục được chào ở mức 5.900 USD/tấn, còn tiêu đen Malaysia duy trì mức khá cao, đạt 9.300 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia tăng 40 USD/tấn, tương đương 0,45% trong tuần, lên 9.380 USD/tấn.

Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam không thay đổi, duy trì ở mức 8.400 USD/tấn, trong khi Malaysia đứng ở 12.200 USD/tấn.

Như vậy, diễn biến tuần qua cho thấy thị trường hồ tiêu thế giới chưa xuất hiện biến động lớn, nhưng giá xuất khẩu tại hai nguồn cung quan trọng là Việt Nam và Indonesia đã có tín hiệu nhích lên./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
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