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Ngày 15/8: Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt châu Á chìm trong sắc đỏ

06:25 | 15/08/2026
Giá cao su hôm nay (15/8) trên các sàn giao dịch chủ chốt châu Á sắc đỏ vẫn bao trùm phần lớn các kỳ hạn. Dù hợp đồng trên sàn TOCOM tăng, nhưng tại sàn SHFE, SGX, cùng thị trường Thái Lan giá đồng loạt đi xuống. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn đều bình ổn.
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Ngày 15/8: Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt châu Á chìm trong sắc đỏ
Giá cao su hôm nay trên các sàn giao dịch chủ chốt châu Á sắc đỏ vẫn bao trùm phần lớn các kỳ hạn. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 hợp đồng tháng 8 trên Sàn Giao dịch TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản ở mức 465 Yên/kg, tăng 2,04%. Hợp đồng giao tháng 9 ở mức 454,60 JPY/kg, tăng 1,56%.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa (RSS3) giao tháng 9 giảm 0,3 Baht (0,3%) về mức 87,8 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn hợp đồng tháng 9 ở mức 16.825 Nhân dân tệ/tấn, giảm 0,77%. Hợp đồng giao tháng 10 ở mức 16.820 Nhân dân tệ/tấn, giảm 0,91%.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 9 ở mức 221,50 Cent/kg, giảm 0,32%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 10 ở mức 219,70 Cent/kg, giảm 0,59%.

Giá cao su RSS3 hợp đồng tháng 8 trên Sàn Giao dịch TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản tăng hơn 2% ở hợp đồng tháng 8 và 1,56% ở hợp đồng tháng 9 cho thấy giá kỳ hạn gần tại Nhật Bản đang nhận được lực hỗ trợ đáng kể.

Ngược lại, giá cao su tại sàn SHFE giảm trên diện rộng, còn toàn bộ kỳ hạn TSR20 trên SGX cũng chìm trong sắc đỏ cho thấy thị trường đang thận trọng hơn với triển vọng trung hạn. Khoảng cách giữa đà tăng tại sàn TOCOM và xu hướng suy yếu trên SHFE, SGX, cùng thị trường Thái Lan cũng phản ánh sự thiếu đồng thuận của lực mua.

Giá cao su có thể tiếp tục phân hóa và chịu sức ép điều chỉnh nếu nhu cầu từ ngành sản xuất lốp xe chưa cải thiện rõ rệt. Thị trường sẽ tập trung theo dõi hoạt động thu mua của Trung Quốc, nguồn cung tại các quốc gia sản xuất chủ lực và biến động tỷ giá để xác định xu hướng tiếp theo.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp lớn không thay đổi. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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