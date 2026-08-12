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Ngày 12/8: Giá bạc trong nước giảm, thế giới tăng mạnh

08:43 | 12/08/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (12/8) biến động trái chiều. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm lần lượt 720 nghìn đồng/kg (mua vào) và gần 750 nghìn đồng/kg (bán ra). Ngược lại, giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế tăng 0,67%.
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Ngày 12/8: Giá bạc trong nước giảm, thế giới tăng mạnh
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay biến động trái chiều. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h30 ngày 12/8, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.329.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.401.000 đồng/lượng (bán ra), giảm lần lượt 17 đồng/lượng (mua vào) và 28 đồng/lượng (bán ra) so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.329.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.401.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.329.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.740.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 62.106.511 đồng/kg (mua vào) và 64.026.507 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h30 ngày 12/8/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 12/8: Giá bạc trong nước giảm, thế giới tăng mạnh

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 8h20 ngày 12/8, giá bạc giao ngay ở mức 65,1175 USD/ounce, tăng 0,67% so với hôm qua.

Thị trường bạc tiếp tục ghi nhận những tín hiệu khả quan khi lực mua duy trì ổn định trong nhiều phiên liên tiếp. Dù vậy, tâm lý thận trọng vẫn hiện hữu khi giá đang tiến sát các vùng kháng cự quan trọng.

Ngày 12/8: Giá bạc trong nước giảm, thế giới tăng mạnh

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis, diễn biến tăng của giá bạc cho thấy thị trường vẫn đang duy trì xu hướng phục hồi, nối tiếp đà tăng được ghi nhận trong những phiên giao dịch trước.

Đáng chú ý, giá bạc đã vượt qua vùng đỉnh được thiết lập hồi đầu tháng 7. Đây được xem là tín hiệu tích cực, phản ánh sức mạnh tương đối của thị trường. Nếu đà tăng tiếp tục được duy trì, xu hướng phục hồi có thể được củng cố và đưa giá bạc hướng tới mốc 70 USD/ounce. Đây cũng là ngưỡng tâm lý quan trọng, đặc biệt trong trường hợp giá có thể duy trì ổn định phía trên vùng này.

Ở chiều ngược lại, chuyên gia Christopher Lewis cho rằng, nếu giá bạc đảo chiều giảm, mốc 60 USD/ounce sẽ là vùng hỗ trợ cần theo dõi. Đây là mức giá từng nhiều lần đóng vai trò quan trọng đối với thị trường bạc và có thể kích hoạt lực mua trở lại nếu giá điều chỉnh về vùng này.

Theo chuyên gia Christopher Lewis, lực mua đã chiếm ưu thế trên thị trường bạc trong khoảng 4 - 5 phiên giao dịch gần đây. Diễn biến này cho thấy xu hướng phục hồi vẫn chưa bị phá vỡ. Tuy nhiên, khi giá tiến vào các vùng kháng cự quan trọng, thị trường có thể xuất hiện những nhịp rung lắc và điều chỉnh trước khi xác định hướng đi tiếp theo./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Từ khóa:
giá bạc giá cao su trong nước giá cao su thế giới

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