Giá vé máy bay dịp nghỉ Lễ 2/9 hạ nhiệt

Giá vé máy bay trên nhiều đường bay từ TP. Hồ Chí Minh giảm khoảng 100.000 - 200.000 đồng/chiều trong vòng một tuần. Ảnh minh họa

Giá vé máy bay dịp Quốc khánh 2/9 bắt đầu hạ nhiệt so với đầu tháng 8. Sau khi các hãng bổ sung hàng trăm nghìn chỗ, giá vé trên nhiều đường bay từ TP. Hồ Chí Minh giảm khoảng 100.000 - 200.000 đồng/chiều trong vòng một tuần. Dù vẫn cao hơn ngày thường, mức giảm này giúp hành khách dễ cân đối chi phí, lựa chọn giờ bay phù hợp.

Qua khảo sát trên các trang bán vé máy bay trực tuyến của các hãng hàng không, trên các đường bay trục, chặng TP. Hồ Chí Minh đi Huế, Đà Nẵng hiện có giá khoảng 1,9 triệu đồng/chiều. Vé từ TP. Hồ Chí Minh đi Nha Trang, Đà Lạt trong ngày đầu kỳ nghỉ ở mức khoảng 1,4 triệu đồng; chặng TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội phổ biến từ 1,5 - 2 triệu đồng/chiều, tùy hãng và giờ khởi hành. Các đường bay từ TP. Hồ Chí Minh đi Vinh, Thanh Hóa có giá khoảng 1,6 triệu đồng, trong khi vé từ Hà Nội đi Đà Nẵng, Phú Quốc dao động từ 697.000 đồng đến 1,9 triệu đồng/chặng.

Việc bổ sung chỗ giúp thị trường xuất hiện thêm nhiều mức giá và khung giờ để hành khách lựa chọn. Vé thấp thường tập trung ở các chuyến bay sáng sớm, đêm muộn hoặc ngày trở về lệch cao điểm.

So với cùng thời điểm năm 2025, áp lực giá trên một số đường bay đã giảm. Giữa tháng 8/2025, vé khứ hồi chặng TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội thấp nhất khoảng 5 triệu đồng, trong khi các chuyến có giờ khởi hành thuận tiện lên tới 5,6 - 6,5 triệu đồng. Năm nay, giá vé trên chặng này được ghi nhận khoảng 3,8 - 4 triệu đồng khứ hồi, chưa bao gồm các dịch vụ phát sinh. Dù vậy, mức giảm không đồng đều giữa các đường bay và khung giờ.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại dịp Quốc khánh 2/9, các hãng hàng không đồng loạt tăng chuyến và bổ sung chỗ trên những đường bay có nhu cầu cao. Vietnam Airlines Group, gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO đã bổ sung 60.000 chỗ, nâng tổng tải cung ứng lên gần 725.000 chỗ. Nhóm hãng dự kiến khai thác hơn 3.600 chuyến, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước, tập trung vào các đường bay kết nối Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh với Đà Nẵng, Cam Ranh, Huế, Đà Lạt và Phú Quốc.

Trong khi đó, Vietjet dự kiến bổ sung 82.000 chỗ, tương đương khoảng 400 chuyến trên mạng bay nội địa và quốc tế. Từ ngày 26/8 đến 5/9, hãng cung ứng hơn 4.400 chuyến, ưu tiên các đường bay từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Huế và Đà Lạt.

Như vậy, riêng Vietnam Airlines Group và Vietjet đã bổ sung tổng cộng 142.000 chỗ trong dịp lễ. Việc tăng tàu bay, nhân lực và khung giờ khai thác giúp mở rộng nguồn cung, tạo thêm lựa chọn về mức giá và thời gian khởi hành.

Bên cạnh tăng chuyến, các hãng triển khai nhiều dải vé và chương trình ưu đãi. Chương trình “Chào Thu” của Vietnam Airlines giảm đến 25% cho hành khách trên các đường bay nội địa; vé khứ hồi quốc tế có giá từ 4,95 triệu đồng, đã gồm thuế, phí và áp dụng theo điều kiện cụ thể. Vietjet cũng duy trì ưu đãi theo từng hạng vé và đường bay.

Mạng bay được mở rộng giúp hành khách có thêm lựa chọn. Vietnam Airlines khai thác sớm đường bay TP Hồ Chí Minh - Colombo từ ngày 16/8; VASCO khôi phục chặng Cần Thơ - Đà Lạt từ ngày 19/8, với một chuyến khứ hồi mỗi ngày trong tháng 8. Vietjet dự kiến nối lại năm đường bay đến Đà Lạt từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Vinh và Đà Nẵng./.