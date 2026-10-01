Thuế tỉnh Gia Lai tuyên dương 277 người nộp thuế chấp hành tốt chính sách phát luật thuế

Chiều ngày 1/10/2026, Thuế tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tuyên dương người nộp thuế chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2026. Hội nghị nhằm tuyên dương 227 người nộp thuế (doanh nghiệp và hộ kinh doanh) chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2023, 2024, 2025 của Thuế tỉnh Gia Lai

Ông Lê Minh Nhựt - Trưởng Thuế tỉnh Gia Lai phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Minh Nhựt - Trưởng Thuế tỉnh Gia Lai cho biết, nhìn lại chặng đường năm 2025 và 9 tháng đầu năm 2026, nền kinh tế của tỉnh đã phải đối mặt với nhiều thách thức từ tình hình bất ổn 1 số nơi trên thế giới, đứt gãy chỗi cung ứng, giá xăng, dầu tăng cao, áp lực lạm phát, thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão lũ...

Thế nhưng, chính trong gian khó, cộng đồng doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã vươn lên mạnh mẽ, bằng bản lĩnh vững vàng và sự nhạy bén. Các đơn vị đã linh hoạt tái cơ cấu, tối ưu hóa chi phí và không ngừng đổi mới sáng tạo để giữ vững đà phục hồi.

Kết thúc năm 2025, tổng thu nội địa toàn tỉnh đạt 27.788 tỷ đồng, đạt 140,2% dự toán Trung ương giao, tăng 126,8% so với cùng kỳ năm 2024.

“Ngành Thuế thấu hiểu sâu sắc rằng, đằng sau số thuế nộp ngân sách là mồ hôi, là trí tuệ, là sự hy sinh và nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ những người làm kinh tế. Sự phát triển của tỉnh Gia Lai ngày hôm nay, từng công trình cơ sở hạ tầng được kiến thiết, từng chính sách an sinh xã hội được thực thi, đều mang đậm dấu ấn và sự cống hiến to lớn của cộng đồng người nộp thuế” - ông Nhựt khẳng định.

Trưởng Thuế tỉnh Gia Lai cho hay, cùng với tinh thần trân trọng những đóng góp đó, ngành Thuế Gia Lai đã thay đổi tư duy mạnh mẽ từ “quản lý” sang “phục vụ và đồng hành cùng người nộp thuế”. Trong những năm qua, ngành thuế của tỉnh đã không ngừng nỗ lực tạo môi trường thuận lợi nhất cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với nhà nước.

Theo ông Nhựt, hội nghị không chỉ là dịp để cơ quan thuế vinh danh, tri ân những cống hiến của người nộp thuế mà còn tiếp tục là diễn đàn, là cầu nối để cùng nhau lắng nghe, chia sẻ và cùng nhau tháo gỡ những rào cản về thủ tục, chính sách.

“Về phía Thuế tỉnh Gia Lai, chúng tôi cam kết duy trì và phát huy mạnh mẽ phương châm Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính - Đổi mới trong mọi mặt công tác quản lý và phục vụ. Với tinh thần hợp tác và xây dựng, mọi khó khăn, vướng mắc của người nộp thuế phản ánh sẽ được cơ quan Thuế nỗ lực giải quyết một cách chính xác, đầy đủ và kịp thời nhất” - Trưởng Thuế tỉnh Gia Lai cam kết.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, trong năm 2025, tỉnh thu từ tiền thuế đạt trên 29.000 tỷ đồng, nếu trừ tiền sử dụng đất thì đạt trên 20.000 tỷ đồng. Kết quả này đạt rất cao so với nghị quyết của HĐND tỉnh giao.

Có được kết quả này thể hiện sự đoàn kết, thống nhất, đồng lòng, chung sức của cả hệ thống chính trị, trong có có các doanh nhân, doanh nghiệp, các hộ kinh doanh được tuyên dương hôm nay.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng mong muốn rằng các doanh nghiệp phải kinh doanh có lãi, nộp thuế đúng đủ rồi để góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Một người doanh nhân, doanh nghiệp giỏi không chỉ là làm nuôi bản thân mình, không chỉ nộp thuế cho nhà nước mà đó còn là vinh dự cá nhân, đóng góp nhiều hơn cho xã hội.

Thay mặt Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai, bà Nguyễn Thị Sen - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai kêu gọi toàn thể cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế trong tỉnh nêu cao hơn nữa ý thức thượng tôn pháp luật, chấp hành nghiêm túc, đầy đủ và kịp thời các quy định pháp luật về thuế, coi đây là quyền lợi và vinh dự của mỗi doanh nghiệp.

Một trong 13 doanh nghiệp nhận bằng khen của UBND tỉnh Gia Lai.

Tại hội nghị, Thuế tỉnh Gia Lai tuyên dương 227 tổ chức, cá nhân tiêu biểu với 250 lượt thành tích được khen thưởng ở các cấp. Bao gồm, 9 doanh nghiệp được tặng bằng khen của UBND tỉnh về thành tích nộp thuế trong 2 năm 2023, 2024; 4 doanh nghiệp được tặng bằng khen của UBND tỉnh về thành tích nộp thuế trong 3 năm 2023, 2024, 2025.