Thuế - Hải quan

Thuế tỉnh Thái Nguyên và Sở Công Thương ký quy chế phối hợp quản lý tài nguyên khoáng sản

Văn Tuấn

Văn Tuấn

tuantbtc@gmail.com
10:52 | 01/10/2026
(TBTCO) - Thuế tỉnh Thái Nguyên vừa phối hợp với Sở Công thương tổ chức Hội nghị ký Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
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Thuế tỉnh Thái Nguyên và Sở Công Thương ký quy chế phối hợp quản lý tài nguyên khoáng sản
Lãnh đạo Thuế tỉnh Thái Nguyên và Sở Công thương ký Quy chế phối hợp. Ảnh: TTN

Việc ký kết hướng tới mục tiêu quy định trách nhiệm của các bên trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn, nhằm đảm bảo thi hành có hiệu quả Luật Quản lý thuế, Luật Địa chất và khoáng sản và các quy định pháp luật liên quan.

Quy chế phối hợp được ký kết nhằm nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người nộp thuế; chấn chỉnh, xử lý kịp thời các sai phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Theo Quy chế, hai cơ quan sẽ tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin về giấy phép, tình trạng hoạt động và sản lượng khai thác của các doanh nghiệp; phối hợp đối chiếu việc kê khai, nộp các khoản thu vào ngân sách nhà nước. Hai bên đồng thời phối hợp trong công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền.

Tại hội nghị, lãnh đạo Thuế tỉnh Thái Nguyên và Sở Công thương khẳng định sẽ tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc các nội dung của Quy chế; qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, tăng cường quản lý thuế và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp./.

Văn Tuấn
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Thuế tỉnh Thái Nguyên Sở Công Thương Thái Nguyên quản lý nhà nước tài nguyên khoáng sản hoạt động khai thác khoáng sản luật quản lý thuế Luật Địa chất và khoáng sản chia sẻ thông tin giấy phép khai thác tỉnh thái nguyên sở công thương

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