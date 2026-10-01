Thuế - Hải quan

Thuế tỉnh Hà Tĩnh cán đích sớm nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước 2026

Văn Tuấn

Văn Tuấn

tuantbtc@gmail.com
10:40 | 01/10/2026
(TBTCO) - Lũy kế 9 tháng năm 2026, Thuế tỉnh Hà Tĩnh thu ngân sách nhà nước ước đạt 12.210 tỷ đồng, bằng 110% dự toán, bằng 105% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, tăng 13% so với cùng kỳ thực hiện.
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Nhiều khoản thu đạt và vượt dự toán

Theo đánh giá của Thuế tỉnh Hà Tĩnh, 9 tháng đầu năm, công tác thu ngân sách được triển khai trong điều kiện còn nhiều yếu tố tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành và nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế, nguồn thu ngân sách trên địa bàn tiếp tục duy trì kết quả tích cực.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn toàn tỉnh ước đạt 12.210 tỷ đồng, đạt 110% dự toán trung ương giao, đạt 105% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, bằng 113% so với cùng kỳ thực hiện. Trong đó thu tiền sử dụng đất đạt 5.925 tỷ đồng.

Thuế tỉnh Hà Tĩnh cán đích sớm nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước 2026
Thuế tỉnh Hà Tĩnh giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước 2026. Ảnh: Anh Khoa

Nếu loại trừ tiền sử dụng đất, số thu đạt khoảng 6.285 tỷ đồng, bằng 90% dự toán năm trung ương giao, bằng 97% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao và bằng 98% so với cùng kỳ thực hiện.

Đáng chú ý, nhiều khoản thu có mức thực hiện cao so với dự toán và tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương đạt 97% dự toán, tăng 15%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 101% dự toán, tăng 62%; thu tiền thuê đất đạt 150% dự toán, tăng 71%; thu phí, lệ phí đạt 132% dự toán, tăng 52%; thu tiền sử dụng đất đạt 127% dự toán, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2025.

Lãnh đạo Thuế tỉnh Hà Tĩnh cho rằng, kết quả trên cho thấy nguồn thu trên địa bàn tiếp tục được khai thác hiệu quả, đồng thời phản ánh sự phục hồi và phát triển của một số lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, đầu tư và thị trường bất động sản trên địa bàn.

Chủ động quản lý nguồn thu còn dư địa

Theo đánh giá của lãnh đạo Thuế tỉnh Hà Tĩnh, kết quả thu ngân sách 9 tháng đầu năm đến từ nhiều yếu tố, trong đó có sự đóng góp đáng kể của một số doanh nghiệp, dự án và khoản thu phát sinh tăng cao.

Trong đó, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương tăng nhờ số nộp của Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh. Khu vực kinh tế ngoài quốc doanh có mức tăng trưởng cao, trong đó có đóng góp từ Chi nhánh Hà Tĩnh - Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinFast, Công ty CP Giải pháp năng lượng VINES Hà Tĩnh và một số doanh nghiệp ngoài quốc doanh có số nộp tăng mạnh.

Bên cạnh những yếu tố tăng thu trên, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Công nghiệp tiếp tục giữ vai trò là động lực chính của tăng trưởng; sản xuất nông nghiệp đạt khá. Cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh, cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh tiếp tục được tỉnh quan tâm chỉ đạo, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân duy trì, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Với phương châm quản lý chặt chẽ nguồn thu, nuôi dưỡng nguồn thu, đồng hành cùng người nộp thuế và đẩy mạnh chuyển đổi số, những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm đang tạo tiền đề để Thuế tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách quý IV, góp phần hoàn thành cao nhất nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2026, tạo nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Một trong những điểm nhấn trong công tác quản lý thuế 9 tháng đầu năm 2026 là việc Thuế tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong toàn bộ quy trình quản lý thuế.

Cụ thể, ngay từ đầu năm, Thuế tỉnh Hà Tĩnh đã phát động phong trào thi đua trong toàn đơn vị, đồng thời duy trì việc đánh giá, chỉ đạo nhiệm vụ thông qua các hội nghị chào cờ hằng tháng. Trên cơ sở kết quả thực hiện và tình hình thực tế, nhiều giải pháp quản lý thu được triển khai theo từng tháng, từng quý, tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn còn dư địa tăng thu.

Đặc biệt, Thuế tỉnh Hà Tĩnh chú trọng rà soát nguồn thu tại các địa bàn có nguồn thu lớn; quản lý các nhà thầu nước ngoài; rà soát đối tượng nộp thuế; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hồ sơ khai thuế và đối chiếu với thực tế phát sinh.

Các nhóm doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cũng được tập trung quản lý, như doanh nghiệp kê khai âm thuế liên tục, doanh nghiệp kê khai lỗ nhưng vẫn mở rộng đầu tư, doanh nghiệp có doanh số lớn nhưng số thuế phát sinh thấp, doanh nghiệp có rủi ro cao về hóa đơn. Cùng với đó là tăng cường quản lý đối với hoạt động kinh doanh thương mại, khai thác khoáng sản, kinh doanh vàng bạc, thương mại điện tử và hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Việc đẩy mạnh quản lý dựa trên dữ liệu, số hóa hồ sơ, rà soát và chuẩn hóa dữ liệu, tích hợp và chia sẻ thông tin đang từng bước nâng cao chất lượng quản lý thuế, góp phần hạn chế thất thu và tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng.

Đặc biệt, việc triển khai hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, bản đồ số hộ kinh doanh, quản lý thuê đất, khai thác khoáng sản và chuyển đổi hộ khoán sang kê khai đang mở ra phương thức quản lý mới, phù hợp với yêu cầu hiện đại hóa ngành Thuế.

Cùng với nhiệm vụ thu ngân sách, công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế và cải cách hành chính tiếp tục được Thuế tỉnh Hà Tĩnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Các chính sách hỗ trợ về thuế được triển khai kịp thời đã góp phần tháo gỡ khó khăn về tài chính, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi, duy trì và mở rộng sản xuất, kinh doanh. Đây cũng là giải pháp có ý nghĩa trong việc nuôi dưỡng nguồn thu lâu dài, dù trong ngắn hạn một số chính sách hỗ trợ làm giảm số thu ở một số lĩnh vực, sắc thuế, trong đó có thuế bảo vệ môi trường.

Kết quả 9 tháng đầu năm là cơ sở quan trọng để Thuế tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tập trung nguồn lực trong những tháng cuối năm. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, nhiệm vụ thu ngân sách quý IV vẫn đặt ra yêu cầu cao, nhất là đối với các khoản thu còn thấp so với dự toán và những nguồn thu có tính chất không ổn định./.

Văn Tuấn
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