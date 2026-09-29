Thuế - Hải quan

Trao quyết định công nhận, gia hạn ưu tiên về hải quan cho 7 doanh nghiệp

Song Linh

Song Linh

haitrinhtbtc@gmail.com
11:30 | 29/09/2026
(TBTCO) - Ngày 29/9/2026, tại Hà Nội, Cục Hải quan tổ chức lễ trao quyết định công nhận, gia hạn áp dụng chế độ Doanh nghiệp ưu tiên (DNƯT) và kỷ niệm 15 năm Chương trình DNƯT Việt Nam. Dịp này, 3 doanh nghiệp được công nhận mới và 4 doanh nghiệp được gia hạn chế độ ưu tiên.
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Phát biểu tại buổi lễ, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Trần Đức Hùng nhấn mạnh, sau 15 năm triển khai, Chương trình DNƯT đã trở thành một trong những nội dung cải cách quan trọng của ngành Hải quan, góp phần chuyển phương thức quản lý từ kiểm tra trực tiếp sang quản lý doanh nghiệp, quản lý tuân thủ và quản lý rủi ro.

Trao quyết định công nhận, gia hạn ưu tiên về hải quan cho 7 doanh nghiệp
Ông Trần Đức Hùng phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Văn Tá

Từ 9 doanh nghiệp đầu tiên được công nhận năm 2011, đến tháng 9/2026, cả nước có 74 DNƯT, trong đó có 10 doanh nghiệp thuộc nhóm công nghệ cao, bán dẫn. Kim ngạch xuất nhập khẩu của khối DNƯT giai đoạn 2022 - 2025 luôn đạt trên 230 tỷ USD/năm, chiếm khoảng 28 - 34% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước. Năm 2025 đạt 256,63 tỷ USD và 6 tháng đầu năm 2026 đạt 164,52 tỷ USD.

Trao quyết định công nhận, gia hạn ưu tiên về hải quan cho 7 doanh nghiệp

Ông Trần Đức Hùng trao quyết định chứng nhận DNƯT cho 3 doanh nghiệp. Ảnh: Văn Tá

Tại buổi lễ, Cục Hải quan trao quyết định công nhận DNƯT cho Công ty TNHH Hana Micron Vina, Công ty TNHH Luxshare-ICT (Việt Nam) và Công ty TNHH Samju Vina.

Trao quyết định công nhận, gia hạn ưu tiên về hải quan cho 7 doanh nghiệp

Ông Trần Đức Hùng trao quyết định gia hạn DNƯT cho 4 doanh nghiệp. Ảnh: Văn Tá

Đồng thời, cơ quan Hải quan gia hạn chế độ ưu tiên cho Công ty CP Thủy sản Minh Phú Hậu Giang, Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen, Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam và Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng.

Theo quy định, DNƯT được hưởng nhiều cơ chế tạo thuận lợi trong thủ tục hải quan, kiểm tra, quản lý thuế và kiểm tra sau thông quan. Qua đó, doanh nghiệp có thể giảm thời gian, chi phí tuân thủ và nâng cao tính chủ động trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Đổi lại, doanh nghiệp phải duy trì mức độ tuân thủ, hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và các điều kiện về an ninh chuỗi cung ứng. Việc công nhận, gia hạn chế độ ưu tiên được thực hiện trên cơ sở đánh giá thực chất năng lực quản trị và tuân thủ của doanh nghiệp.

Theo Cục Hải quan, trong giai đoạn mới, mục tiêu của Chương trình DNƯT không chỉ là tăng số lượng doanh nghiệp được công nhận, mà hướng tới xây dựng cộng đồng doanh nghiệp có mức độ tuân thủ cao, năng lực quản trị hiện đại và khả năng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cục Hải quan định hướng tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, mở rộng chương trình có chọn lọc, chú trọng các doanh nghiệp Việt Nam có năng lực tuân thủ tốt và các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ chiến lược, bán dẫn, công nghệ số. Cùng với đó là hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, ứng dụng công nghệ thông tin và bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng.

Một trọng tâm khác là đẩy mạnh quản lý DNƯT trên nền tảng dữ liệu và rủi ro, từng bước tự động hóa các khâu đánh giá, công nhận và gia hạn. Cách tiếp cận này nhằm tăng tính minh bạch, giảm thời gian xử lý, đồng thời giúp cơ quan Hải quan tập trung nguồn lực vào những lĩnh vực có rủi ro cao.

Qua 15 năm, Chương trình DNƯT đang được định hướng phát triển theo mô hình hợp tác dựa trên sự tuân thủ và tin cậy có kiểm chứng, vừa tạo thuận lợi thực chất cho doanh nghiệp, vừa nâng cao hiệu quả quản lý hải quan.

Cùng với tạo thuận lợi trong nước, Cục Hải quan tiếp tục mở rộng các Thỏa thuận công nhận lẫn nhau về DNƯT với hải quan các nước, qua đó giúp doanh nghiệp được hưởng thêm ưu đãi tại thị trường đối tác và nâng cao khả năng kết nối chuỗi cung ứng quốc tế.
Song Linh
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