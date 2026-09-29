Niềm tin được xây dựng từ nền tảng vững chắc

ABF không chỉ là một trong những công ty quản lý quỹ đầu tiên, mà còn là nơi hội tụ đội ngũ chuyên nghiệp, trưởng thành từ những thương vụ M&A tầm cỡ tỷ USD. Kinh nghiệm thực chiến cùng mạng lưới đối tác rộng khắp trong và ngoài nước đã tạo nên sức mạnh nội lực, giúp ABF tự tin dẫn dắt hành trình đầu tư của hàng chục nghìn khách hàng.

ABF - 20 Năm Kiến Tạo Niềm Tin, Vững Bước Bứt Phá

Dấu ấn từ những quỹ tiên phong

ABF đã ghi dấu bằng việc thành lập quỹ thành viên tiên phong của Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng và hạ tầng bất động sản. Với chiến lược phát triển bài bản và nắm bắt các cơ hội thị trường một cách sắc bén, Quỹ Năng lượng Hạ tầng (ABEIF) do ABF quản lý sau 3 năm đã đạt quy mô 3.800 tỷ đồng bằng việc huy động vốn thành công từ cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

Tiếp đó, năm 2020, ABF ra mắt Quỹ Đầu tư Trái phiếu An Bình (ABBF) - bước ngoặt mở ra chiến lược phát triển quỹ đại chúng. Sau 5 năm, ABBF đã trở thành một trong những quỹ trái phiếu hàng đầu Việt Nam, với hơn 75.000 nhà đầu tư và quy mô trên 2.000 tỷ đồng (năm 2025), khẳng định uy tín về thanh khoản, hiệu quả và dịch vụ chuyên nghiệp.

Đón đầu xu hướng, đa dạng hóa sản phẩm

Không ngừng đổi mới, ABF nhanh chóng ra mắt Quỹ ETF ABFVN DIAMOND (FUEABVND) và Quỹ Đầu tư Cổ phiếu An Bình Thịnh Vượng (ABEF). Đặc biệt, ABEF áp dụng chiến lược đầu tư theo chủ đề (Thematic Investing), dựa trên 8 nhóm ngành gắn với xu hướng lớn của nền kinh tế, kết hợp mô hình chấm điểm định lượng độc quyền. Đây là minh chứng cho sự nhạy bén và tầm nhìn dài hạn của ABF trong việc nắm bắt cơ hội từ sự nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam và những thay đổi lớn về kinh tế, chính trị Việt Nam.

Khách hàng là trung tâm của mọi giá trị

Với hơn 77.000 nhà đầu tư đồng hành, ABF luôn đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu. Công ty liên tục nâng cấp bốn trụ cột: sản phẩm, công nghệ, kênh phân phối và hiệu quả đầu tư, để mang lại trải nghiệm vượt trội. Sự tin tưởng và trung thành của khách hàng chính là minh chứng rõ ràng nhất cho uy tín và thương hiệu ABF.

Bước vào tuổi 20 - tuổi của khát vọng bứt phá, ABF không chỉ là một công ty quản lý quỹ, mà còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy của nhà đầu tư. Với nền tảng vững chắc, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và niềm tin được gây dựng suốt 20 năm, ABF sẵn sàng bứt phá, khẳng định vị thế tiên phong và mang lại giá trị đầu tư bền vững cho khách hàng, đồng thời đóng góp vào sự phát triển mạnh mẽ của ngành quản lý quỹ Việt Nam.