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Ngày 29/9: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

09:28 | 29/09/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (29/9) biến động trái chiều. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm 747.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 773.000 đồng/kg ở chiều bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tăng 0,06% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.
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Ngày 29/9: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều
Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay hôm nay tăng nhẹ. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h55 ngày 29/9, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.137.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.203.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 28.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 29.000 đồng/lượng chiều bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.137.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.203.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.137.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.514.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 56.986.524 đồng/kg (mua vào) và 58.746.520 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h55 ngày 29/9/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 29/9: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 60,688 USD/ounce, tăng 0,06% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Giá bạc thế giới hôm nay tăng nhẹ khi đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ hạ nhiệt.

Lợi suất trái phiếu giảm làm giảm phần nào lợi thế của các tài sản sinh lãi, qua đó hỗ trợ những kim loại quý như bạc vốn không tạo ra thu nhập từ lãi suất. Cùng với đó, đồng USD suy yếu cũng tạo thêm lực đẩy cho giá bạc, bởi kim loại này được giao dịch chủ yếu bằng đồng bạc xanh.

Ngày 29/9: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

Dù vậy, triển vọng của USD và lợi suất trái phiếu Mỹ vẫn là những yếu tố quan trọng đối với xu hướng giá bạc. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thể hiện quan điểm thận trọng về chính sách tiền tệ trong bối cảnh áp lực lạm phát chưa hoàn toàn giảm, trong khi kinh tế Mỹ vẫn duy trì khả năng chống chịu tương đối tốt.

Trong những ngày tới, một loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ sẽ được công bố, trong đó đáng chú ý là chỉ số giá Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), PMI sản xuất ISM và báo cáo việc làm phi nông nghiệp. Các số liệu này có thể ảnh hưởng đáng kể đến kỳ vọng của thị trường về lộ trình lãi suất của Fed, từ đó tác động đến diễn biến giá bạc./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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