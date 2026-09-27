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Ngày 27/9: Giá cà phê tăng mạnh trở lại, hồ tiêu đi ngang

06:38 | 27/09/2026
Giá cà phê trong nước hôm nay (27/9) bật tăng trở lại 1.000 - 1.100 đồng/kg so với ngày hôm trước. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 93.000 - 93.800 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tiếp tục đi ngang ở mức 136.000 - 140.000 đồng/kg.
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Ngày 27/9: Giá cà phê tăng mạnh trở lại, hồ tiêu đi ngang
Giá cà phê trong nước hôm nay tăng 1.000 - 1.100 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá cà phê bật tăng trở lại

Giá cà phê tại các vùng sản xuất trọng điểm bật tăng trở lại, đưa mức bình quân lên khoảng 93.700 đồng/kg.

Tại Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục có giá cao nhất với 93.800 đồng/kg, tăng 1.100 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, Lâm Đồng cùng đạt 93.600 đồng/kg, cũng tăng 1.000 - 1.100 đồng/kg.

Nhịp tăng mới giúp giá cà phê Tây Nguyên nhanh chóng trở lại vùng 93.000 - 94.000 đồng/kg sau phiên điều chỉnh trước đó. Khoảng cách giữa khu vực cao nhất và thấp nhất hiện là 800 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê đồng loạt tăng mạnh trên hai sàn giao dịch quốc tế khi đồng USD suy yếu thúc đẩy các quỹ đầu tư mua bù những vị thế bán khống.

Trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 tăng tới 77 USD/tấn, tương đương 2,34%, lên 3.367 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1/2027 cũng tăng 70 USD/tấn, tương ứng 2,14%, đạt 3.342 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica tháng 12/2026 tăng 3,25 US cent/pound, tương đương 1,18%, lên 278,60 US cent/pound. Hợp đồng tháng 3/2027 tăng 3,55 US cent/pound, tương ứng 1,3%, đạt 271,25 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước giữ ổn định

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Giá tiêu hôm nay đi ngang. Ảnh minh họa

Giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm tiếp tục ổn định, dao động trong khoảng 136.000 - 140.000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày trước đó. Tại Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục giữ vị trí cao nhất với mức thu mua 140.000 đồng/kg.

Đứng tiếp theo là Đắk Lắk với 138.000 đồng/kg. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu được duy trì ở mức 136.500 đồng/kg. Gia Lai và Đồng Nai tiếp tục ghi nhận mức thấp nhất trong số các địa phương được khảo sát, cùng đạt 136.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu cũng bước vào trạng thái ổn định sau những điều chỉnh đáng chú ý trong phiên trước. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia hiện đứng ở mức 6.828 USD/tấn.

Tiêu đen ASTA 570 của Brazil được chào bán với giá 5.850 USD/tấn, trong khi Malaysia tiếp tục duy trì mức cao 9.250 USD/tấn. Đối với Việt Nam, tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l đứng ở mức 5.970 USD/tấn, còn loại 550 g/l đạt 6.075 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, Muntok của Indonesia giữ mức 9.348 USD/tấn. Tiêu trắng Malaysia và Việt Nam lần lượt được giao dịch ở mức 12.150 USD/tấn và 8.450 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
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