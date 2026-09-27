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Ngày 27/9: Giá một số loại gạo xuất khẩu Việt Nam điều chỉnh giảm

06:31 | 27/09/2026
Giá lúa gạo hôm nay (27/9) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long không biến động, giao dịch mua bán chậm. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam giảm. Cụ thể, giá gạo Jasmine được chào bán ở mức 514 - 518 USD/tấn, giảm 5 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm dao động từ 372 - 376 USD/tấn, giảm 5 USD/tấn.
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Ngày 27/9: Giá một số loại gạo xuất khẩu Việt Nam điều chỉnh giảm
Giá gạo xuất khẩu Việt Nam hôm nay giảm. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi OM 18 hôm nay dao động ở mốc 6.000 - 6.100 đồng/kg; lúa tươi OM 5451 dao động mốc 6.000 - 6.100 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 dao động ở mức 5.900 - 6.000 đồng/kg; lúa tươi OM 34 dao động mốc 5.700 - 5.900 đồng/kg; lúa tươi Đài Thơm 8 dao động ở mốc 6.100 - 6.200 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, tại Cần Thơ, lúa mới giao dịch chậm, giá tương đối ổn định. Tại Cà Mau, nguồn lúa Hè Thu vãn đồng, giao dịch chậm, lúa vững giá. Tại An Giang, lúa Hè Thu vãn đồng, giao dịch lúa Thu Đông yếu, giá tương đối ổn định. Tại Đồng Tháp, Cà Mau, Tây Ninh, Vĩnh Long, giao dịch mua bán ít, giá lúa ít biến động.

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 hôm nay dao động ở mức 8.700 - 8.800 đồng/kg; giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.650 - 8.750 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 7.450 - 8.600 đồng/kg. Hiện tấm thơm 3 - 4 dao động ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; giá cám tăng 50 đồng/kg dao động ở mức 7.450 - 7.700 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ gạo giá gạo đi ngang. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo Đài thơm dao động 15.500 - 16.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 15.000 - 16.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg; gạo OM 18 dao động ở mốc 15.500 - 16.500 đồng/kg.

Phân khúc nếp không biến động. Cụ thể, giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; nếp IR 5625 tươi) ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam giảm so với giữa tuần. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo Jasmine được chào bán ở mức 514 - 518 USD/tấn (giảm 5 USD/tấn); gạo thơm 100% tấm dao động từ 372 - 376 USD/tấn (giảm 5 USD/tấn), gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 440 - 445 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới biến động so với giữa tuần. Cụ thể, giá gạo 5% tấm tại Thái Lan, giảm 4 USD/tấn dao động 466 - 470 USD/tấn, gạo 100% tấm tăng 1 USD/tấn dao động từ 381 - 385 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, giá gạo 5% tấm tăng 1 USD/tấn dao động ở mức 382 - 386 USD/tấn, gạo 100% tấm dao động 322-326 USD/tấn./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Từ khóa:
gạo xuất khẩu giá lúa giá gạo đồng bằng sông cửu long

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