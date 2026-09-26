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Vietcombank khánh thành nhà bán trú Trường Tiểu học Co Mạ, tiếp sức học sinh vùng cao Sơn La

22:00 | 26/09/2026
(TBTCO) - Ngày 19/9/2026, tại điểm trường Po Mậu, Trường Tiểu học Co Mạ, xã Co Mạ, tỉnh Sơn La, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và UBND xã Co Mạ tổ chức Lễ khánh thành công trình Nhà bán trú Trường Tiểu học Co Mạ. Công trình có tổng mức đầu tư 2 tỷ đồng do Vietcombank phối hợp với UBCKNN tài trợ, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập cho học sinh vùng cao.
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Thêm một mái nhà cho học sinh vùng cao

Điểm trường Po Mậu nằm trên địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn của tỉnh Sơn La. Với các em học sinh học tập xa nhà, một nơi ăn ở an toàn, khang trang không chỉ giúp cải thiện điều kiện sinh hoạt, mà còn góp phần để các em yên tâm đến trường và gắn bó với việc học.

Vietcombank khánh thành nhà bán trú Trường Tiểu học Co Mạ, tiếp sức học sinh vùng cao Sơn La
Tham dự chương trình có ông Hà Duy Tùng - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; ông Vũ Quang Đông - Phó Giám đốc phụ trách Khối Vốn và Thị trường Vietcombank; đại diện lãnh đạo xã Co Mạ cùng cán bộ, giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Co Mạ 1 và các đại biểu.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó, công trình Nhà bán trú được khởi công từ tháng 5/2026 với tổng kinh phí 2 tỷ đồng do Vietcombank phối hợp với UBCKNN tài trợ. Công trình gồm 10 phòng ở bán trú, tổng diện tích khoảng 180m² cùng các hạng mục phụ trợ. Sau hơn 4 tháng triển khai, công trình đã hoàn thành, bàn giao và chính thức đưa vào sử dụng.

Những căn phòng mới mang đến cho học sinh một không gian sinh hoạt khang trang, an toàn và thuận tiện hơn, qua đó cải thiện điều kiện ăn, ở và nghỉ ngơi của các em trong thời gian học tập tại trường. Đây cũng là điều kiện thiết thực để nhà trường nâng cao chất lượng công tác bán trú và chăm sóc học sinh.

Vietcombank khánh thành nhà bán trú Trường Tiểu học Co Mạ, tiếp sức học sinh vùng cao Sơn La

Ông Vũ Quang Đông - Phó Giám đốc phụ trách Khối Vốn và Thị trường Vietcombank phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Quang Đông - Phó Giám đốc phụ trách Khối Vốn và Thị trường Vietcombank nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực của công trình đối với thầy và trò nhà trường, đồng thời bày tỏ mong muốn Nhà bán trú sẽ được khai thác hiệu quả, trở thành một mái nhà an toàn, ấm áp cho các em học sinh, góp phần hỗ trợ công tác giáo dục tại địa phương. Với Vietcombank, mỗi công trình an sinh xã hội trong lĩnh vực giáo dục không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về cơ sở vật chất, mà còn là sự đầu tư cho tương lai. Từ những điều kiện học tập và sinh hoạt tốt hơn hôm nay, các em học sinh vùng cao sẽ có thêm cơ hội tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng ước mơ và từng bước xây dựng tương lai của chính mình.

Lễ khánh thành càng trở nên ý nghĩa khi được tổ chức trong không khí hướng tới Tết trung thu - ngày hội dành cho thiếu nhi.

Nhân dịp này, các đơn vị đã tổ chức chương trình “Vui Tết trung thu” dành cho học sinh điểm trường Po Mậu với nhiều hoạt động và phần quà thiết thực, mang đến cho các em một ngày hội vui tươi, ấm áp, đồng thời động viên các em tiếp tục nỗ lực trong học tập và rèn luyện.

Từ mùa trung thu năm nay, niềm vui của các em còn được nhân lên khi có thêm một mái nhà bán trú mới. Nơi đây không chỉ đáp ứng nhu cầu ăn ở, sinh hoạt hằng ngày mà sẽ còn là nơi các em cùng thầy cô, bạn bè chia sẻ những giờ học, những bữa cơm và nhiều mùa trung thu trong những năm tới.

Lan tỏa trách nhiệm với cộng đồng

Công trình Nhà bán trú Trường Tiểu học Co Mạ 1 cũng là hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa trong hành trình đồng hành giữa Vietcombank và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập ngành Chứng khoán Việt Nam.

Vietcombank khánh thành nhà bán trú Trường Tiểu học Co Mạ, tiếp sức học sinh vùng cao Sơn La
Đoàn đại biểu thăm phòng ở của các em học sinh

Việc đưa công trình vào sử dụng tiếp tục nối dài các hoạt động vì cộng đồng mà Vietcombank kiên trì triển khai trong nhiều năm qua, đặc biệt trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, hỗ trợ người nghèo và phát triển các địa bàn còn nhiều khó khăn.

Với định hướng phát triển gắn hoạt động kinh doanh với trách nhiệm xã hội, Vietcombank không chỉ hướng tới những giá trị tăng trưởng bền vững mà còn mong muốn những thành quả phát triển của ngân hàng được lan tỏa tới cộng đồng. Mỗi ngôi trường, mỗi mái nhà bán trú được dựng lên không chỉ là một công trình vật chất, mà còn là thêm một điểm tựa để trẻ em ở những vùng còn khó khăn có điều kiện học tập tốt hơn và thêm cơ hội vươn lên trong tương lai.

Hà An
Từ khóa:
vietcombank khánh thành trách nhiệm với cộng đồng nhà cho học sinh vùng cao

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Cập nhật: 27/09/2026 08:30

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