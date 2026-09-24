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Tỷ giá USD hôm nay (24/9): DXY tăng mạnh vượt 101 điểm, thị trường tăng cược Fed nâng lãi suất tháng 10

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

anhtuyet.tbtc@gmail.com
08:53 | 24/09/2026
(TBTCO) - Sáng 24/9, tỷ giá trung tâm giữ nguyên ở mức 25.635 đồng, trong khi USD tại các ngân hàng giảm nhẹ. Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY tăng mạnh 0,55% lên 101,11 điểm khi kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách. Thị trường hiện định giá 69,7% khả năng Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng 10 và chờ thêm dữ liệu kinh tế Mỹ.
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Thị trường trong nước

Sáng 24/9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.635 đồng, giữ nguyên so với phiên trước. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng không điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.353,25 - 26.916,75 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD giao dịch quanh 25.800 - 25.850 VND/USD.

Tại các ngân hàng thương mại, sáng 24/9, tỷ giá các ngoại tệ như: USD, EUR, GBP, JPY và CNY đồng loạt đi xuống, trong đó, GBP giảm mạnh nhất.

Theo đó, tỷ giá USD sáng nay giảm nhẹ tại cả hai ngân hàng. Tại Vietcombank, tỷ giá USD mua vào - bán ra ở mức 25.790 - 26.200 VND/USD, cùng giảm 10 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước. Tại BIDV, tỷ giá USD cũng giảm 10 đồng ở cả chiều mua và bán, xuống 25.820 - 26.200 VND/USD.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY tại Vietcombank, BIDV phiên sáng 24/9 như sau:

Tỷ giá USD hôm nay (24/9): DXY tăng mạnh vượt 101 điểm, thị trường tăng cược Fed nâng lãi suất tháng 10
Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Tỷ giá GBP giảm mạnh nhất trong nhóm ngoại tệ khảo sát. Tại Vietcombank, tỷ giá GBP mua vào - bán ra ở mức 33.515,1 - 34.938,4 VND/GBP, giảm tương ứng 299,4 đồng và 312,09 đồng. Tại BIDV, tỷ giá GBP giảm 274 đồng ở chiều mua và 281 đồng ở chiều bán, xuống 33.799 - 35.066 VND/GBP. Diễn biến này cho thấy đồng bảng Anh chịu áp lực giảm rõ rệt, với mức giảm lên tới hơn 300 đồng tại Vietcombank.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - tiếp đà tăng mạnh 0,55% lên 101,11 điểm.

Các tín hiệu diều hâu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang tạo lực đẩy cho đồng USD, khi giới đầu tư gia tăng kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ để đưa lạm phát trở lại mục tiêu.

Thị trường sẽ theo dõi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần của Mỹ cùng các phát biểu mới từ quan chức Fed để tìm thêm tín hiệu về hướng đi của lãi suất.

Kỳ vọng của thị trường đối với lộ trình lãi suất cũng thay đổi đáng kể. Theo công cụ CME FedWatch, xác suất Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào tháng 10 đã lên gần 69,7%, từ mức 48,7% một tuần trước. Việc khả năng tăng lãi suất được định giá cao hơn tạo thêm lực hỗ trợ cho đồng bạc xanh.

Dữ liệu kinh tế Mỹ cho thấy hoạt động sản xuất cải thiện trong tháng 9. Theo số liệu sơ bộ của S&P Global, Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất tăng từ 51,7 điểm trong tháng 8 lên 52 điểm trong tháng 9, cao hơn mức 51,4 điểm mà thị trường dự báo.

Ngược lại, PMI dịch vụ giảm từ 52,5 điểm xuống 51,7 điểm, thấp hơn mức dự báo 52 điểm; PMI tổng hợp cũng giảm từ 52,5 xuống 51,7 điểm.

Đáng chú ý hơn là những thông điệp cứng rắn từ các quan chức Fed. Thống đốc Fed Michael Barr cho rằng chính sách tiền tệ vẫn cần được điều chỉnh thêm để kiểm soát lạm phát. Chủ tịch Fed Richmond Tom Barkin và Chủ tịch Fed Boston Susan Collins cũng ủng hộ đợt tăng lãi suất gần đây trong bối cảnh áp lực giá cả vẫn dai dẳng.

Những tín hiệu này củng cố nhận định rằng chính sách hiện tại có thể chưa đủ thắt chặt để đưa lạm phát trở lại mục tiêu trong thời gian mong muốn, qua đó hỗ trợ USD.

Trong khi đó, triển vọng chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) kém rõ ràng hơn. Nhà hoạch định chính sách ECB Gabriel Makhlouf cho biết, ngân hàng trung ương có thể tiếp tục tăng lãi suất nếu giá năng lượng cao lan sang các nhóm giá khác. Tuy nhiên, hiện chưa xuất hiện dấu hiệu rõ ràng về tác động lạm phát vòng hai.

Thị trường đang định giá khoảng 45% khả năng ECB tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 10, trong khi một đợt tăng tiếp theo chỉ được phản ánh đầy đủ vào giá sớm nhất trong tháng 12. Sự chênh lệch trong kỳ vọng chính sách giữa Fed và ECB vì vậy có thể tiếp tục tạo lợi thế cho USD trong ngắn hạn.

Ở một diễn biến khác, quan hệ thương mại Mỹ - Trung có thêm tín hiệu hạ nhiệt. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington và Bắc Kinh đã nhất trí kéo dài thỏa thuận đình chiến thương mại song phương đến ngày 10/1, thay vì kết thúc vào tháng 11 như kế hoạch trước đó.

Theo ông Bessent, hai bên có thể đạt được một gói thỏa thuận kinh tế lớn hơn vào tháng 1; trong trường hợp chưa đạt được bước tiến mới, thỏa thuận hiện tại vẫn có khả năng tiếp tục được gia hạn. Diễn biến này góp phần giảm bớt lo ngại về nguy cơ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang trở lại./.

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Cập nhật: 24/09/2026 09:30

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Cập nhật: 24/09/2026 09:30

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
BIDV 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
VietinBank 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30