Tỷ giá USD hôm nay (18/9): Tỷ giá trung tâm tăng, BoE giữ nguyên, BoJ có thể nâng lãi suất lên đỉnh 31 năm

Thị trường trong nước

Sáng 18/9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.637 đồng, tăng 5 đồng so với phiên trước. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng được điều chỉnh tương ứng. Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.355,15- 26.918,85 VND/USD. Trên thị trường tự do, tỷ giá USD giao dịch quanh 25.830 - 25.880 VND/USD, tăng 60 đồng hai chiều, diễn biến cùng chiều với đà tăng của tỷ giá trung tâm.

Tại các ngân hàng thương mại, sáng 18/9, tỷ giá các ngoại tệ chủ chốt diễn biến đan xen, trong đó USD và EUR tăng khá đồng thuận, GBP giảm, còn JPY trái chiều giữa hai ngân hàng. Tỷ giá USD tiếp tục nhích lên. Tại Vietcombank, tỷ giá USD mua vào - bán ra ở mức 25.790 - 26.200 VND/USD, cùng tăng 15 đồng ở cả hai chiều. Tại BIDV, tỷ giá USD ở mức 25.820 - 26.200 VND/USD, cũng tăng 15 đồng ở chiều mua vào và bán ra. Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY tại Vietcombank, BIDV phiên sáng 18/9 như sau:

Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Ngược chiều, tỷ giá GBP đồng loạt đi xuống. Vietcombank niêm yết tỷ giá GBP mua vào - bán ra ở mức 33.854,71 - 35.292,44 VND/GBP, giảm tương ứng 23,52 đồng và 24,55 đồng. Tại BIDV, tỷ giá GBP giảm 16 đồng ở chiều mua vào và 19 đồng ở chiều bán ra, xuống 34.119 - 35.392 VND/GBP. Đây là ngoại tệ duy nhất trong nhóm khảo sát giảm tại cả hai ngân hàng.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - nhích nhẹ 0,02% lên 100,24 điểm.

Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) vừa đưa quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 3,75%, nhưng phát đi tín hiệu thắt chặt rõ rệt hơn trong bối cảnh triển vọng lạm phát xấu đi.

Diễn biến lạm phát và lãi suất của BoE. Nguồn: BoE, Cục Thống kê Quốc gia Anh (ONS).

Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC) bỏ phiếu với tỷ lệ 6-3 để duy trì lãi suất, đúng như dự báo của thị trường. Ba thành viên, gồm chuyên gia kinh tế trưởng Huw Pill cùng Megan Greene và Catherine Mann, ủng hộ tăng ngay 25 điểm cơ bản, đưa lãi suất lên 4%. MPC cũng nhất trí tiếp tục thu hẹp lượng trái phiếu chính phủ mà BoE đang nắm giữ.

Đáng chú ý, BoE điều chỉnh mạnh dự báo lạm phát theo hướng tăng. Ngân hàng trung ương này hiện dự báo lạm phát giá tiêu dùng có thể vượt 4% vào đầu năm 2027, cao hơn đáng kể so với dự báo trước đó về mức đỉnh 3,2% vào tháng 10-11/2026.

BoE cho rằng hiện chưa có nhiều bằng chứng cho thấy giá năng lượng tăng đã tạo ra tác động vòng hai đáng kể lên tiền lương và giá cả, song thừa nhận rủi ro lạm phát đang nghiêng nhiều hơn về phía tăng so với dự báo hồi tháng 7.

Thống đốc BoE Andrew Bailey cảnh báo chính sách tiền tệ có thể cần được thắt chặt hơn, nếu xung đột tại Trung Đông kéo dài và làm gia tăng nguy cơ xuất hiện tác động vòng hai. Giá năng lượng là nguồn áp lực trước mắt, trong khi BoE đặc biệt theo dõi khả năng chi phí cao hơn lan sang tiền lương, giá dịch vụ và hoạt động định giá của doanh nghiệp.

Tại Nhật Bản, thị trường đang hướng sự chú ý tới quyết định chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ). Trước cuộc họp, tỷ giá USD/JPY tăng trở lại trên 156 JPY/USD, tiến gần mức cao nhất trong hai tuần, cho thấy đồng JPY chịu áp lực giảm giá.

Số liệu lạm phát mới nhất phần nào làm giảm kỳ vọng về mức độ thắt chặt của BoJ. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) toàn phần của Nhật Bản trong tháng 8 tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước, không thay đổi so với trước đó, trong khi một thước đo lạm phát lõi bất ngờ giảm xuống 1,7%. Diễn biến này khiến thị trường thận trọng hơn về khả năng BoJ phát đi tín hiệu tăng lãi suất mạnh mẽ trong thời gian tới.

Tuy nhiên, thị trường gần như đã phản ánh đầy đủ khả năng BoJ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp lần này, qua đó đưa lãi suất chính sách lên mức cao nhất trong khoảng 31 năm.

Kỳ vọng thắt chặt chính sách được củng cố bởi diễn biến lạm phát, tiền lương và những tín hiệu chính sách gần đây. Sau quyết định lãi suất, phát biểu của Thống đốc BoJ Kazuo Ueda sẽ được theo dõi sát để tìm kiếm tín hiệu về thời điểm và tốc độ của các đợt tăng lãi suất tiếp theo, đặc biệt là khả năng BoJ tiếp tục hành động vào tháng 12./.