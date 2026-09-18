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Ngày 18/9: Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á tiếp tục giảm

06:20 | 18/09/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (18/9) tiếp tục giảm trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á trước lo ngại nguồn cung do mưa lớn tại Thái Lan và tồn kho tại Trung Quốc đi xuống. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp bình ổn.
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Ngày 18/9: Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á tiếp tục giảm
Giá cao su thế giới hôm nay tiếp tục giảm. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng giao tháng 9 ở mức 514 Yên/kg, tăng 0,97%. Hợp đồng giao tháng 10 ở mức 457,80 Yên/kg, giảm 1,40%.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) giảm 0,04 Baht về mức 92,1 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 9 ở mức 17.900 Nhân dân tệ/tấn, giảm 1,54%. Hợp đồng giao tháng 10 ở mức 17.880 Nhân dân tệ/tấn, giảm 1,57%.

Hợp đồng cao su butadien giao tháng 10 được giao dịch nhiều nhất trên SHFE tăng 390 Nhân dân tệ, tương đương 2,62%, lên 15.260 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 10 ở mức 235,40 Cent/kg, giảm 1,22%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 11 ở mức 235,10 Cent/kg, giảm 0,80%.

Giá cao su hôm nay tiếp tục giảm trên các sàn giao dịch châu Á. Sàn SHFE giảm từ 1,54% - 1,57%; sàn SGX cũng đồng loạt giảm. Tại sàn TOCOM, mức tăng của kỳ hạn tháng 9 mang tính cục bộ, không đủ đảo chiều xu hướng chung khi hợp đồng tháng 10 giảm 1,40%. Trong ngắn hạn, giá cao su có thể tiếp tục rung lắc do lực bán trên thị trường kỳ hạn.

Cơ quan khí tượng Thái Lan đã cảnh báo về mưa lớn và lũ quét trong giai đoạn từ ngày 17 - 21/9. Theo các nhà phân tích tại công ty môi giới GF Futures, giá nguyên liệu tại Thái Lan dự kiến duy trì ở mức cao khi nguồn cung tăng theo mùa bị bù trừ bởi tình trạng gián đoạn do mưa kéo dài, qua đó tạo lực đỡ chi phí cho cao su thiên nhiên.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua cao su tại các doanh nghiệp tiếp tục duy trì ổn định. Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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