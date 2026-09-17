Ngày 17/9: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

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Cập nhật lúc 9h20 ngày 17/9, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.171.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.238.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 11.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.171.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.238.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.171.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.554.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 57.893.189 đồng/kg (mua vào) và 59.679.851 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9h20 ngày 17/9/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 9h15 ngày 17/9, giá bạc giao ngay ở mức 63,255 USD/ounce, tăng 0,41% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Diễn biến đáng chú ý nhất đối với thị trường kim loại quý hiện nay là quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Theo Fed, hoạt động kinh tế Mỹ tiếp tục mở rộng với tốc độ vững chắc, trong khi chi tiêu trong nước vẫn có khả năng chống chịu. Cơ quan này đồng thời đánh giá mức độ bất định của nền kinh tế vẫn cao, một phần do các diễn biến địa chính trị.

Quyết định trên có ý nghĩa đáng kể đối với thị trường bạc. Không giống trái phiếu hay tiền gửi, bạc không tạo ra dòng thu nhập từ lãi suất. Vì vậy, khi lãi suất tăng, chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý thường tăng lên, khiến sức hấp dẫn của bạc có thể bị ảnh hưởng.

Diễn biến thực tế trên thị trường kim loại quý sau quyết định của Fed đã cho thấy áp lực này. Reuters đưa tin ngày 16/9, giá bạc giảm 1,7%, còn bạch kim và palladium cũng đi xuống. Đồng USD mạnh lên sau quyết định của Fed, qua đó gây thêm sức ép đối với các tài sản không sinh lãi.

Điều này khiến diễn biến giá bạc hôm nay 17/9 cần được nhìn trong hai khoảng thời gian khác nhau: số liệu giao dịch tại thời điểm khảo sát có thể cho thấy bạc đang tăng nhẹ, nhưng phản ứng của thị trường quốc tế sau quyết định chính sách của Fed lại cho thấy áp lực giảm vẫn hiện hữu.

Đặc biệt, bạc đã không duy trì được vùng giá cao hơn trong những phiên gần đây và đang giao dịch dưới mốc 64 USD/ounce. Đây là vùng giá mà nhà đầu tư đang theo dõi sát trong bối cảnh thị trường phải điều chỉnh kỳ vọng về lãi suất Mỹ.

Trong ngắn hạn, giá bạc thế giới có thể tiếp tục biến động mạnh khi thị trường hấp thụ tác động từ quyết định mới của Fed, diễn biến đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ.

Theo Silver Institute, thị trường bạc toàn cầu được dự báo tiếp tục thiếu hụt trong năm 2026, đánh dấu năm thiếu hụt thứ 6 liên tiếp. Tổ chức này dự báo đầu tư bạc vật chất có thể tăng 20%, lên 227 triệu ounce, trong khi tổng nguồn cung được dự báo tăng 1,5% lên khoảng 1,05 tỷ ounce./.