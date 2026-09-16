Tài chính

Việt Nam - Singapore thúc đẩy kết nối tài chính, đầu tư và dòng vốn

Hà My

Hà My

vuthiluyentb@gmail.com
19:41 | 16/09/2026
(TBTCO) - Ngày 16/9/2026, Phiên họp quan chức cấp cao (SOM) trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Kết nối kinh tế Singapore - Việt Nam (Connectivity Ministerial Meeting - CMM) lần thứ 20 đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến, với sự tham dự của đại diện các cơ quan, Bộ, ngành hai nước.
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Phiên họp SOM là hoạt động quan trọng trong khuôn khổ cơ chế CMM, nhằm rà soát tình hình triển khai các nội dung hợp tác giữa Việt Nam và Singapore, đồng thời trao đổi về các định hướng, lĩnh vực ưu tiên và các sáng kiến hợp tác trong thời gian tới.

Việt Nam - Singapore thúc đẩy kết nối tài chính, đầu tư và dòng vốn
Cuộc họp quan chức cấp cao Việt Nam - Singapore được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Đức Thanh

Tại phiên họp, hai bên đánh giá tích cực những kết quả đạt được trong quan hệ hợp tác song phương, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại nông nghiệp, tài chính - ngân hàng, phát triển bền vững, giao thông - hạ tầng, năng lượng, khoa học - công nghệ và phát triển nguồn nhân lực.

Các cơ quan hai nước cũng trao đổi về những cơ hội mới nhằm thúc đẩy kết nối kinh tế, tăng cường hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp và tạo thuận lợi hơn nữa cho dòng vốn đầu tư, thương mại và dịch vụ giữa hai nước.

Việt Nam - Singapore thúc đẩy kết nối tài chính, đầu tư và dòng vốn
Ông Phạm Tuấn Anh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính) chủ trì đầu cầu Việt Nam. Ảnh: Đức Thanh

Các đại biểu Việt Nam và Singapore thống nhất tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời thúc đẩy những lĩnh vực có tiềm năng và phù hợp với ưu tiên phát triển của mỗi nước.

Trong đó, hai bên nhấn mạnh việc tăng cường kết nối về tài chính và đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển cơ sở hạ tầng, logistics, kinh tế số, đổi mới sáng tạo và các lĩnh vực kinh tế mới.

Việt Nam - Singapore thúc đẩy kết nối tài chính, đầu tư và dòng vốn
Đại diện các bộ, ngành của Việt Nam tại cuộc họp. Ảnh: Đức Thanh

Phía Việt Nam đề nghị Singapore tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nâng cao năng lực và tăng cường kết nối với các định chế tài chính, quỹ đầu tư, doanh nghiệp và đối tác Singapore trong những lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu và tiềm năng hợp tác.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện các nội dung trình Hội nghị Bộ trưởng Kết nối Singapore - Việt Nam lần thứ 20 (CMM 20), qua đó tạo cơ sở thúc đẩy triển khai các kết quả đạt được trong thời gian tới.

Việt Nam - Singapore thúc đẩy kết nối tài chính, đầu tư và dòng vốn
Đại diện các bộ, ngành của Việt Nam phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Đức Thanh

Việt Nam và Singapore là hai đối tác quan trọng của nhau tại khu vực Đông Nam Á. Quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực, thực chất và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Việc duy trì và nâng cao hiệu quả cơ chế CMM góp phần tăng cường kết nối kinh tế, mở rộng cơ hội hợp tác và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Singapore.

Hội nghị Bộ trưởng Kết nối kinh tế Singapore - Việt Nam (Connectivity Ministerial Meeting - CMM).

Hội nghị Bộ trưởng Kết nối kinh tế Singapore - Việt Nam (Connectivity Ministerial Meeting - CMM) được tổ chức luân phiên tại Việt Nam và Singapore mỗi năm 1 lần. Năm nay, hội nghị sẽ được tổ chức vào ngày 9/10, tại Singapore và là lần thứ 20 hội nghị được tổ chức.
Hà My
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Việt Nam - Singapore Hội nghị Bộ trưởng Kết nối kinh tế Singapore - Việt Nam cơ chế CMM hợp tác giữa Việt Nam - Singapore

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