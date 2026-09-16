TP. Hồ Chí Minh dự kiến thu ngân sách hơn 881.000 tỷ đồng năm 2026, tạo nguồn lực cho chu kỳ đầu tư mới

Nền kinh tế duy trì đà tăng trưởng cùng với việc cải thiện môi trường đầu tư đang tạo thêm dư địa tài chính cho TP. Hồ Chí Minh triển khai các kế hoạch phát triển trong giai đoạn 2026 - 2030. Theo Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh, trong 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của thành phố tăng 8,55%, mức tăng cao nhất trong khoảng 10 năm qua, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế.

Tuy nhiên, dự báo cả năm 2026, GRDP TP. Hồ Chí Minh ước tăng khoảng 8,75%, thấp hơn 1,45 điểm phần trăm so với mục tiêu phấn đấu 10,2%. Trong bối cảnh đó, thành phố đang tập trung các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực phục vụ phát triển.

Một trong những tín hiệu tích cực là dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì. Trong 8 tháng đầu năm 2026, TP. Hồ Chí Minh thu hút gần 10,06 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tương đương khoảng 91,5% kế hoạch năm và tăng 167% so với cùng kỳ.

Cùng với tăng trưởng kinh tế, tổng thu ngân sách trên địa bàn trong 8 tháng đạt 627.370 tỷ đồng, bằng 78,1% dự toán trung ương giao; 78% dự toán HĐND thành phố giao và bằng 119,7% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu ngân sách nhà nước nội địa đạt 462.961 tỷ đồng, bằng 122,8% so với cùng kỳ; thu từ dầu thô đạt 41.103 tỷ đồng, bằng 130,8%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 123.206 tỷ đồng, bằng 106,7%.

Trên cơ sở kết quả thực hiện những tháng đầu năm và đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh các tháng cuối năm, UBND TP. Hồ Chí Minh dự kiến tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2026 đạt 881.297 tỷ đồng.

Mức thu này tương đương 109,7% dự toán trung ương giao; 109,5% dự toán HĐND thành phố giao đầu năm; 108,4% dự toán sau điều chỉnh và bằng 110% so với cùng kỳ.

Trong cơ cấu nguồn thu dự kiến, thu nội địa tiếp tục là nguồn đóng góp lớn nhất với 654.884 tỷ đồng; thu từ dầu thô dự kiến 55.190 tỷ đồng; thu xuất nhập khẩu dự kiến 171.122 tỷ đồng.

TP. Hồ Chí Minh phát triển mạnh hạ tầng, nâng cao năng lực kết nối và tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn. Ảnh: Lê Toàn

Tuy nhiên, UBND thành phố cũng đánh giá một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến nguồn thu, đặc biệt là lĩnh vực xuất nhập khẩu. Theo đó, thu xuất nhập khẩu dự kiến không đạt dự toán do các chính sách ưu đãi thuế đối với xăng dầu, nhiên liệu bay và nguyên liệu sản xuất xăng dầu có khả năng kéo dài đến hết năm 2026. Đồng thời, nguồn cung xăng dầu từ thị trường nước ngoài chịu tác động bởi tình hình xung đột tại Trung Đông.

Tổng ảnh hưởng giảm thu từ các sắc thuế liên quan đến xăng dầu được ước tính khoảng 7.548,2 tỷ đồng.

Để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách năm 2026, TP. Hồ Chí Minh cần thực hiện các giải pháp huy động thêm 128.703 tỷ đồng so với số thu ước thực hiện cả năm. Trong đó, các nguồn thu trọng tâm được xác định gồm thu từ bán đấu giá các khu đất công khoảng 96.000 tỷ đồng và thu hồi nợ thuế liên quan đến đất khoảng 38.000 tỷ đồng.

Nguồn thu tăng thêm được thành phố đặt trong mối liên hệ với nhiệm vụ cân đối và phân bổ vốn cho giai đoạn phát triển mới. Theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, TP. Hồ Chí Minh dự kiến bố trí tổng số vốn 1.149.085,705 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương.

Trong đó, tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2026 - 2030 là 1.139.534,502 tỷ đồng. Thành phố dự kiến phân bổ 772.304,683 tỷ đồng cho các dự án đủ điều kiện bố trí vốn; 343.388,858 tỷ đồng chưa phân bổ chi tiết do các dự án chưa đủ điều kiện; 10.000 tỷ đồng dự phòng chung cho kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Điểm đáng chú ý trong kế hoạch vốn giai đoạn này là thành phố giảm số lượng dự án để tập trung nguồn lực, tránh tình trạng đầu tư dàn trải. Số lượng dự án trong giai đoạn 2026 - 2030 giảm 42% so với giai đoạn 2021 - 2025.

Trong danh mục ưu tiên, TP. Hồ Chí Minh tập trung vốn cho 37 dự án giao thông trọng điểm, liên vùng với tổng số vốn khoảng 113.098,010 tỷ đồng. Trong đó, 6 dự án chuyển tiếp được bố trí khoảng 25.198,073 tỷ đồng; 31 dự án khởi công mới, chuẩn bị đầu tư được bố trí khoảng 87.899,937 tỷ đồng.

Bên cạnh nguồn vốn ngân sách, thành phố tiếp tục mở rộng khả năng huy động vốn xã hội thông qua phương thức đối tác công tư (PPP), trong đó đầu tư công đóng vai trò vốn mồi để thu hút các nguồn lực khác.

Dự kiến các dự án PPP khởi công mới trong giai đoạn 2026 - 2030 sẽ thu hút khoảng 793.243 tỷ đồng vốn từ nhà đầu tư trên cơ sở 137.252 tỷ đồng vốn ngân sách thành phố tham gia./.