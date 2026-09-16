Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn số 14422/BTC-QLĐT về việc chấn chỉnh việc quản lý, sử dụng nhà thầu phụ.

Theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ; các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước do Bộ Tài chính là đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước (các đơn vị) tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ công tác thực hiện, sử dụng nhà thầu phụ tại các gói thầu, dự án thuộc phạm vi quản lý.

Công tác kiểm tra, giám sát tập trung vào các gói thầu, dự án quan trọng, trọng điểm, gói thầu có giá trị lớn, chậm tiến độ, có nhiều thành viên liên danh hoặc sử dụng nhiều nhà thầu phụ. Đồng thời, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý có hành vi vi phạm hoặc thiếu trách nhiệm trong thực hiện hợp đồng, quản lý nhà thầu phụ.

Bộ Tài chính chấn chỉnh việc quản lý, sử dụng nhà thầu phụ. Ảnh minh họa

Bộ Tài chính cũng yêu cầu các đơn vị chỉ đạo các chủ đầu tư thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 3/4/2026 về tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu. Trong đó, các chủ đầu tư phải rà soát danh sách nhà thầu phụ, nhà thầu phụ đặc biệt (nếu có); phạm vi, khối lượng công việc, giá trị và tỷ lệ công việc dành cho nhà thầu phụ trong hợp đồng đã ký. Việc bổ sung, thay thế nhà thầu phụ hoặc thay đổi phạm vi công việc sử dụng nhà thầu phụ nêu trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất phải được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm không dẫn đến chuyển nhượng thầu trái quy định của pháp luật.

Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong quản lý, kiểm soát chất lượng, tiến độ và các nghĩa vụ khác theo hợp đồng đối với phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện. Việc sử dụng nhà thầu phụ không làm thay đổi trách nhiệm của nhà thầu trong hợp đồng đã ký với chủ đầu tư.

Đối với tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo hợp đồng tư vấn đã ký với chủ đầu tư và quy định của pháp luật. Kịp thời phát hiện, báo cáo chủ đầu tư về các sai sót, vi phạm của nhà thầu trong việc huy động, sử dụng nhà thầu phụ.

Đáng chú ý, Bộ Tài chính yêu cầu các chủ đầu tư chủ động rà soát, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong quản lý hợp đồng với nhà thầu, không để các thiếu sót nhỏ tích tụ thành các vi phạm lớn. Tăng cường kiểm tra thực tế việc nhà thầu trực tiếp tổ chức thực hiện các phần công việc thuộc trách nhiệm của mình; kiểm tra việc huy động nhân công, thiết bị, vật tư và tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện để xác định đúng chủ thể trực tiếp thực hiện công việc của hợp đồng, gói thầu.

Khi có dấu hiệu nhà thầu chuyển nhượng thầu trái quy định của pháp luật, các chủ đầu tư phải kiểm tra, xác minh và kịp thời áp dụng biện pháp theo thẩm quyền để ngăn chặn. Trường hợp có căn cứ xác định nhà thầu thực hiện hành vi chuyển nhượng thầu trái quy định, phải xử lý nhà thầu vi phạm theo quy định của hợp đồng và pháp luật; kịp thời báo cáo người có thẩm quyền xem xét, quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với nhà thầu vi phạm. Trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật, chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý.

Bộ Tài chính đồng thời yêu cầu các đơn vị cập nhật, công khai đầy đủ thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng, thông tin vi phạm của nhà thầu (nếu có) tại các gói thầu, dự án thuộc phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Luật Đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định.

Bộ Tài chính giao Cục Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý đấu thầu và các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu trong nội ngành tài chính, tập trung vào việc thực hiện hợp đồng, sử dụng nhà thầu phụ tại các gói thầu, dự án quan trọng, trọng điểm của Bộ để phòng ngừa, xử lý các vi phạm nếu có.