Đầu tư

Quảng Ninh trong không gian phát triển mới

Vũ Dũng

Vũ Dũng

11:00 | 16/09/2026
(TBTCO) - Trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 1/9/2026 mở ra cho Quảng Ninh một giai đoạn phát triển mới, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về quản trị đô thị, chất lượng tăng trưởng và đời sống người dân.
aa

Dấu mốc mới, yêu cầu mới

Ngày 1/9/2026, Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của địa phương, đồng thời mở ra yêu cầu mới về tổ chức không gian phát triển và quản trị đô thị.

Phát biểu tại lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh việc thành lập thành phố Quảng Ninh là “mốc son quan trọng” trên chặng đường hình thành, xây dựng và phát triển của địa phương.

Quảng Ninh trong không gian phát triển mới
Trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đã mở ra cho Quảng Ninh một hành trình phát triển mới với nhiều cơ hội và cũng nhiều yêu cầu cao hơn. Ảnh: Tiến Dũng

Quảng Ninh có vị trí đặc biệt với núi, biển, biên giới, cửa khẩu và hệ thống cảng biển; vừa là cửa ngõ giao thương quốc tế, vừa là địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh. Từ nền tảng của vùng mỏ, địa phương đã từng bước mở rộng các trụ cột phát triển sang công nghiệp, du lịch, dịch vụ, kinh tế biển và hạ tầng đô thị.

Theo định hướng được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu tại lễ công bố, Quảng Ninh cần tiếp tục chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ “nâu” sang “xanh”, phát triển dựa nhiều hơn vào tri thức, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế biển và kinh tế di sản.

Cùng với công nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch, logistics và dịch vụ có giá trị gia tăng lớn, các giá trị đặc sắc như Vịnh Hạ Long, Yên Tử, Bái Tử Long, Trà Cổ, Bình Liêu cần tiếp tục được bảo tồn, phát huy. Yêu cầu xuyên suốt là không đánh đổi môi trường, di sản và chất lượng sống để lấy tăng trưởng ngắn hạn.

Nâng năng lực quản trị, nâng chất lượng sống

Sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Quảng Ninh phải giải quyết đồng thời bài toán phát triển đô thị, công nghiệp, cảng biển với yêu cầu bảo đảm hài hòa lợi ích của khu vực miền núi, biên giới và hải đảo.

Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh Quản Minh Cường nhấn mạnh: “Không gian phát triển lớn hơn thì yêu cầu về năng lực quản trị, chất lượng đội ngũ cán bộ, chất lượng tăng trưởng và chất lượng cuộc sống của nhân dân phải cao hơn.”

Điều đó đòi hỏi bộ máy chính quyền tiếp tục nâng hiệu lực, hiệu quả hoạt động, lấy kết quả công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo. Hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, văn hóa, môi trường và dịch vụ công cũng cần được nâng lên tương xứng với vị thế mới.

Quảng Ninh có lợi thế về vị trí, hạ tầng, tài nguyên du lịch và truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”. Trong giai đoạn mới, những lợi thế đó cần được thể hiện bằng sức cạnh tranh của nền kinh tế, chất lượng quản trị và những cải thiện cụ thể trong đời sống người dân.

Vũ Dũng
Từ khóa:
quảng ninh thành phố trực thuộc trung ương quản trị đô thị đời sống nhân dân

Bài liên quan

Đầu tư công mở đường, khơi thông nguồn lực

Đầu tư công mở đường, khơi thông nguồn lực

Quảng Ninh chấp thuận loạt dự án với tổng vốn hơn 581 tỷ đồng

Quảng Ninh chấp thuận loạt dự án với tổng vốn hơn 581 tỷ đồng

Quảng Ninh thu ngân sách hơn 31.400 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm 2026

Quảng Ninh thu ngân sách hơn 31.400 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm 2026

Dành cho bạn

Chất lượng tài sản trở thành “chìa khóa” hút vốn bất động sản

Chất lượng tài sản trở thành “chìa khóa” hút vốn bất động sản

TP. Hồ Chí Minh dự kiến thu ngân sách hơn 881.000 tỷ đồng năm 2026, tạo nguồn lực cho chu kỳ đầu tư mới

TP. Hồ Chí Minh dự kiến thu ngân sách hơn 881.000 tỷ đồng năm 2026, tạo nguồn lực cho chu kỳ đầu tư mới

Xuất khẩu nông nghiệp cần đạt 24,9 tỷ USD để về đích

Xuất khẩu nông nghiệp cần đạt 24,9 tỷ USD để về đích

Hà Nội thành lập Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Hà Nội thành lập Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

13 bước kê khai thuế đơn giản bằng Chatbot trên eTax Mobile

13 bước kê khai thuế đơn giản bằng Chatbot trên eTax Mobile

Ngày 16/9: Giá bạc trong nước tiếp đà giảm, thế giới ở mức 63,714 USD/ounce

Ngày 16/9: Giá bạc trong nước tiếp đà giảm, thế giới ở mức 63,714 USD/ounce

Đọc thêm

Bất ngờ tên doanh nghiệp nội muốn đưa công nghệ xây đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành

Bất ngờ tên doanh nghiệp nội muốn đưa công nghệ xây đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành

(TBTCO) - Công ty TNHH Thương binh nặng Hòa Bình muốn đưa công nghệ xây tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành dài 46,44 km, hiện do Đại Quang Minh lập báo cáo khả thi.
Quảng Ninh tăng tốc phát triển hạ tầng khu công nghiệp

Quảng Ninh tăng tốc phát triển hạ tầng khu công nghiệp

(TBTCO) - Với nhiều dự án hạ tầng khu công nghiệp đang được triển khai, Quảng Ninh tiếp tục mở rộng quỹ đất công nghiệp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và chuẩn bị điều kiện tiếp nhận các dự án sản xuất mới, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ.
Mở thêm dư địa hợp tác thương mại và đầu tư Việt Nam - Thái Lan

Mở thêm dư địa hợp tác thương mại và đầu tư Việt Nam - Thái Lan

(TBTCO) - Chuyến thăm cấp Nhà nước của Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Thái Lan ngày càng phát triển sâu rộng, tạo thêm động lực thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai nước.
Cần hơn 544.000 tỷ đồng đầu tư 8 tuyến, 4 ga đường sắt khu vực đầu mối TP. Hồ Chí Minh

Cần hơn 544.000 tỷ đồng đầu tư 8 tuyến, 4 ga đường sắt khu vực đầu mối TP. Hồ Chí Minh

(TBTCO) - Cục Đường sắt Việt Nam đề xuất quy hoạch 8 tuyến, 4 ga đường sắt khu vực đầu mối TP.HCM, với tổng chiều dài nghiên cứu 508 km, nhu cầu vốn dự kiến 544.231 tỷ đồng, trong đó giai đoạn đến năm 2030 cần khoảng 92.673 tỷ đồng.
NCB sẽ tài trợ vốn cho dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội

NCB sẽ tài trợ vốn cho dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội

(TBTCO) - Tại Hội nghị giải pháp khơi thông nguồn lực tài chính - ngân hàng phục vụ tăng trưởng kinh tế Thủ đô giai đoạn 2026 - 2030 vừa tổ chức, Ngân hàng NCB và Công ty TNHH Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Bắc Hà Nội đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện, đồng hành cùng triển khai xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội.
Hà Nội thúc vốn cho dự án, mở thêm kênh huy động dài hạn

Hà Nội thúc vốn cho dự án, mở thêm kênh huy động dài hạn

(TBTCO) - Tại Hội nghị “Giải pháp khơi thông nguồn lực tài chính - ngân hàng phục vụ tăng trưởng kinh tế Thủ đô giai đoạn 2026 - 2030” do UBND TP. Hà Nội phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức chiều 12/9, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và TP. Hà Nội thống nhất nhiều giải pháp nhằm khơi thông dòng vốn, tháo gỡ điểm nghẽn cho các dự án và đa dạng hóa nguồn lực tài chính phục vụ tăng trưởng.
Đến đầu tháng 9, Gia Lai thu hút hơn 180.948 tỷ đồng vốn đầu tư

Đến đầu tháng 9, Gia Lai thu hút hơn 180.948 tỷ đồng vốn đầu tư

(TBTCO) - Tính đến đầu tháng 9, tỉnh Gia Lai thu hút 204 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 180.948 tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch cả năm về số dự án. Vốn đầu tư đăng ký tăng 140,1% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó công nghiệp tiếp tục là lĩnh vực dẫn dắt.
Đề xuất đầu tư hơn 10.734 tỷ đồng nâng Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang lên cao tốc

Đề xuất đầu tư hơn 10.734 tỷ đồng nâng Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang lên cao tốc

(TBTCO) - Đã có kết quả nghiên cứu bước đầu về dự án Mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang thành đường cao tốc quy mô 8 làn xe, đầu tư theo phương thức PPP, sơ bộ tổng mức đầu tư theo phương án đề xuất của nhà đầu tư là 10.734,537 tỷ đồng.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Giải ngân vốn đầu tư công đạt 51,2% kế hoạch Thủ tướng giao

Giải ngân vốn đầu tư công đạt 51,2% kế hoạch Thủ tướng giao

Prudential tổ chức ngày hội “Cùng con gìn giữ điều quý giá”

Prudential tổ chức ngày hội “Cùng con gìn giữ điều quý giá”

Đầu tư công mở đường, khơi thông nguồn lực

Đầu tư công mở đường, khơi thông nguồn lực

Huy động trái phiếu Chính phủ: Điều tiết linh hoạt, giảm áp lực chi phí vay

Huy động trái phiếu Chính phủ: Điều tiết linh hoạt, giảm áp lực chi phí vay

Bộ Tài chính đính chính thay thế một số biểu mẫu trong quản lý thuế tại Thông tư 89

Bộ Tài chính đính chính thay thế một số biểu mẫu trong quản lý thuế tại Thông tư 89

Đơn giản việc phân loại hàng hóa, tạo lực đẩy cho thương mại

Đơn giản việc phân loại hàng hóa, tạo lực đẩy cho thương mại

Quảng Ninh trong không gian phát triển mới

Quảng Ninh trong không gian phát triển mới

Bộ Tài chính chấn chỉnh việc quản lý, sử dụng nhà thầu phụ

Bộ Tài chính chấn chỉnh việc quản lý, sử dụng nhà thầu phụ

Đừng để hợp đồng bảo hiểm bị “bỏ quên” sau khi ký

Đừng để hợp đồng bảo hiểm bị “bỏ quên” sau khi ký

Ngày 15/9: Giá heo hơi đi ngang trên diện rộng

Ngày 15/9: Giá heo hơi đi ngang trên diện rộng

Ngày 14/9: Giá cà phê và hồ tiêu tuần qua đồng loạt tăng

Ngày 14/9: Giá cà phê và hồ tiêu tuần qua đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 16/9: Vàng thế giới lùi về dưới 4.300 USD, vàng trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 16/9: Vàng thế giới lùi về dưới 4.300 USD, vàng trong nước tiếp tục giảm

Tỷ giá USD hôm nay (14/9): Tỷ giá trung tâm tăng, DXY giữ 99 điểm trước quyết định lãi suất của Fed, BoJ và BoE

Tỷ giá USD hôm nay (14/9): Tỷ giá trung tâm tăng, DXY giữ 99 điểm trước quyết định lãi suất của Fed, BoJ và BoE

Lễ đón chính thức Nhà vua và hoàng hậu Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Lễ đón chính thức Nhà vua và hoàng hậu Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Ngày 16/9: Giá heo hơi tại một số tỉnh miền Bắc tăng

Ngày 16/9: Giá heo hơi tại một số tỉnh miền Bắc tăng

Khoan thư sức dân, nuôi dưỡng nguồn thu

Khoan thư sức dân, nuôi dưỡng nguồn thu

Giá dầu thế giới tăng khi dòng chảy qua Hormuz giảm gần một nửa

Giá dầu thế giới tăng khi dòng chảy qua Hormuz giảm gần một nửa

Tỷ giá USD hôm nay (15/9): USD tăng trước kỳ vọng Fed tăng lãi suất, nợ công gần 40 nghìn tỷ USD thêm áp lực

Tỷ giá USD hôm nay (15/9): USD tăng trước kỳ vọng Fed tăng lãi suất, nợ công gần 40 nghìn tỷ USD thêm áp lực