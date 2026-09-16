Quảng Ninh trong không gian phát triển mới

Dấu mốc mới, yêu cầu mới

Ngày 1/9/2026, Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của địa phương, đồng thời mở ra yêu cầu mới về tổ chức không gian phát triển và quản trị đô thị.

Phát biểu tại lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh việc thành lập thành phố Quảng Ninh là “mốc son quan trọng” trên chặng đường hình thành, xây dựng và phát triển của địa phương.

Trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đã mở ra cho Quảng Ninh một hành trình phát triển mới với nhiều cơ hội và cũng nhiều yêu cầu cao hơn. Ảnh: Tiến Dũng

Quảng Ninh có vị trí đặc biệt với núi, biển, biên giới, cửa khẩu và hệ thống cảng biển; vừa là cửa ngõ giao thương quốc tế, vừa là địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh. Từ nền tảng của vùng mỏ, địa phương đã từng bước mở rộng các trụ cột phát triển sang công nghiệp, du lịch, dịch vụ, kinh tế biển và hạ tầng đô thị.

Theo định hướng được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu tại lễ công bố, Quảng Ninh cần tiếp tục chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ “nâu” sang “xanh”, phát triển dựa nhiều hơn vào tri thức, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế biển và kinh tế di sản.

Cùng với công nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch, logistics và dịch vụ có giá trị gia tăng lớn, các giá trị đặc sắc như Vịnh Hạ Long, Yên Tử, Bái Tử Long, Trà Cổ, Bình Liêu cần tiếp tục được bảo tồn, phát huy. Yêu cầu xuyên suốt là không đánh đổi môi trường, di sản và chất lượng sống để lấy tăng trưởng ngắn hạn.

Nâng năng lực quản trị, nâng chất lượng sống

Sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Quảng Ninh phải giải quyết đồng thời bài toán phát triển đô thị, công nghiệp, cảng biển với yêu cầu bảo đảm hài hòa lợi ích của khu vực miền núi, biên giới và hải đảo.

Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh Quản Minh Cường nhấn mạnh: “Không gian phát triển lớn hơn thì yêu cầu về năng lực quản trị, chất lượng đội ngũ cán bộ, chất lượng tăng trưởng và chất lượng cuộc sống của nhân dân phải cao hơn.”

Điều đó đòi hỏi bộ máy chính quyền tiếp tục nâng hiệu lực, hiệu quả hoạt động, lấy kết quả công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo. Hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, văn hóa, môi trường và dịch vụ công cũng cần được nâng lên tương xứng với vị thế mới.

Quảng Ninh có lợi thế về vị trí, hạ tầng, tài nguyên du lịch và truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”. Trong giai đoạn mới, những lợi thế đó cần được thể hiện bằng sức cạnh tranh của nền kinh tế, chất lượng quản trị và những cải thiện cụ thể trong đời sống người dân.