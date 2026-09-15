Đầu tư

Quảng Ninh tăng tốc phát triển hạ tầng khu công nghiệp

14:10 | 15/09/2026
(TBTCO) - Với nhiều dự án hạ tầng khu công nghiệp đang được triển khai, Quảng Ninh tiếp tục mở rộng quỹ đất công nghiệp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và chuẩn bị điều kiện tiếp nhận các dự án sản xuất mới, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ.
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Quảng Ninh giải ngân 13.119 tỷ đồng vốn đầu tư công sau 8 tháng Quảng Ninh đề xuất mở rộng không gian nuôi biển lên gần 140.000 ha Quảng Ninh gia tăng sức hút đầu tư, tạo nền tảng cho chu kỳ tăng trưởng mới Thành phố Quảng Ninh hướng tới nguồn thu bền vững

Trong định hướng phát triển kinh tế giai đoạn mới, Quảng Ninh xác định công nghiệp chế biến, chế tạo là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng. Cùng với thu hút đầu tư có chọn lọc, việc hoàn thiện hệ thống khu công nghiệp (KCN), chuẩn bị quỹ đất và hạ tầng kỹ thuật đang được địa phương đẩy nhanh.

Theo kế hoạch, trên địa bàn Quảng Ninh có 9 dự án đầu tư hạ tầng KCN đang được triển khai, với tổng diện tích hơn 4.300 ha, tổng vốn đăng ký khoảng 31.881 tỷ đồng và 220,34 triệu USD. Khi hoàn thành, các dự án sẽ bổ sung quỹ đất công nghiệp và tăng khả năng tiếp nhận các dự án sản xuất quy mô lớn.

Mở rộng không gian phát triển công nghiệp

Trong số các dự án đang triển khai, KCN Bắc Tiền Phong và KCN Sông Khoai đã hình thành hạ tầng và thu hút nhiều dự án thứ cấp.

KCN Bắc Tiền Phong có quy mô khoảng 1.180 ha, tổng vốn đầu tư 6.940 tỷ đồng. Dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng khoảng 895 ha, với hơn 648 ha được giao và cho thuê đất. Theo số liệu của dự án, KCN đã thu hút 38 dự án thứ cấp, trong đó 36 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tổng vốn đăng ký khoảng 3,1 tỷ USD.

Quảng Ninh tăng tốc phát triển hạ tầng khu công nghiệp
Trên địa bàn thành phố Quảng Ninh có 9 dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp đang được triển khai. Ảnh Y.L

KCN Sông Khoai có diện tích 686,82 ha, đã hoàn thành giải phóng mặt bằng khoảng 459 ha, giao và cho thuê khoảng 385 ha. KCN hiện thu hút 25 dự án thứ cấp. Số liệu công bố của Quảng Ninh tháng 5/2026 cho thấy các dự án tại đây đều là FDI, với tổng vốn đăng ký gần 3 tỷ USD.

Bên cạnh Bắc Tiền Phong và Sông Khoai, các dự án KCN Đông Triều, An Hưng Quảng Ninh, Green Bay Tech, Đông Bắc sân bay, VB Quảng Yên, Bạch Đằng II và VSIP Quảng Ninh cũng đang được triển khai, qua đó tiếp tục mở rộng quỹ đất dành cho sản xuất công nghiệp.

Riêng VSIP Quảng Ninh có tổng vốn đầu tư hơn 5.800 tỷ đồng, tương đương khoảng 220 triệu USD, được triển khai trong giai đoạn 2026-2029. Dự án được định hướng phát triển các ngành gắn với cảng biển, dịch vụ cảng biển và công nghiệp phụ trợ.

Quảng Ninh hiện có 27 KCN trong quy hoạch được phê duyệt. Trong đó, 11 KCN đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thành lập với tổng diện tích khoảng 6.299 ha; 8 KCN đã đi vào hoạt động, 3 KCN đang hoàn thiện thủ tục pháp lý. Tỷ lệ lấp đầy trên diện tích đất công nghiệp đã đầu tư hạ tầng đạt gần 62%.

Cùng với quỹ đất công nghiệp, hệ thống giao thông kết nối bằng đường bộ cao tốc, cảng biển, hàng không và cửa khẩu tạo điều kiện cho các KCN kết nối với các trung tâm kinh tế, cảng biển và chuỗi cung ứng. Trong 8 tháng năm 2026, Quảng Ninh thu hút 1.127,5 triệu USD vốn FDI, cho thấy nhu cầu tiếp tục chuẩn bị hạ tầng và mặt bằng cho các dự án mới.

Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng

Cùng với việc mở rộng hệ thống KCN, tiến độ giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật là yêu cầu trực tiếp đối với khả năng đưa quỹ đất công nghiệp vào khai thác.

Tiến độ giữa các dự án hiện còn khác nhau. Một số KCN đã có diện tích lớn được giải phóng mặt bằng và thu hút dự án thứ cấp, trong khi một số dự án mới đang triển khai các thủ tục, giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng. Tại khu vực Quảng Yên, các dự án như VB Quảng Yên, Bạch Đằng II và VSIP Quảng Ninh sau khi khởi công cần tiếp tục hoàn thiện mặt bằng và các hạng mục hạ tầng theo tiến độ.

Quảng Ninh tăng tốc phát triển hạ tầng khu công nghiệp
Nhà máy Jinko Solar trong Khu công nghiệp Sông Khoai, thành phố Quảng Ninh. Ảnh T.D

Quảng Ninh đang tập trung rà soát từng dự án, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục và mặt bằng, đồng thời hoàn thiện các hạng mục thiết yếu như giao thông kết nối, điện, nước và hệ thống xử lý nước thải. Đây là những điều kiện cần để đất công nghiệp sau đầu tư hạ tầng có thể sớm đưa vào khai thác.

Việc các KCN mới đi vào hoạt động cũng sẽ kéo theo nhu cầu về logistics, cung ứng thiết bị, xây dựng, vận hành nhà máy, đào tạo nhân lực và công nghiệp hỗ trợ. Đây là dư địa để doanh nghiệp trong nước, trong đó có doanh nghiệp địa phương, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các dự án sản xuất.

Trong bối cảnh các địa phương đều tăng tốc chuẩn bị quỹ đất và hạ tầng để thu hút đầu tư, tiến độ triển khai các KCN sẽ tác động trực tiếp đến khả năng tiếp nhận dự án của Quảng Ninh. Vì vậy, cùng với mở rộng không gian công nghiệp, yêu cầu đặt ra là đưa hạ tầng và mặt bằng vào khai thác đúng tiến độ, gắn thu hút đầu tư với công nghệ, hiệu quả sử dụng đất và yêu cầu về môi trường.

Tiến Dũng
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